Глава МВС Чехії Гамачек: Розслідується лише причетність Росії до вибухів боєприпасів

У справі про вибухи на складі боєприпасів під Врбетіце слідство розглядає лише одну версію - про втручання російської розвідки.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Наскільки мені відомо, у справі є одна слідча версія. Докази настільки очевидні, що я переконаний, що це дійсно відбулося", - сказав Гамачек.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

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За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".