Глава МВС Чехії Гамачек: Розслідується лише причетність Росії до вибухів боєприпасів
У справі про вибухи на складі боєприпасів під Врбетіце слідство розглядає лише одну версію - про втручання російської розвідки.
Про це заявив Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Наскільки мені відомо, у справі є одна слідча версія. Докази настільки очевидні, що я переконаний, що це дійсно відбулося", - сказав Гамачек.
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".
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С кацами будет тоже самое если дойдет до 3 мировой чистки биомассы на планете земля)))
Сенат Чехии рассмотрит возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.
Об этом сообщает ЛІГА.
"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", - сказал глава Сената Чехии Милош Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".
Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.
В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. "Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", - говорится в сообщении политсилы.