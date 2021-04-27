УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7297 відвідувачів онлайн
Новини
5 091 16

Глава МВС Чехії Гамачек: Розслідується лише причетність Росії до вибухів боєприпасів

Глава МВС Чехії Гамачек: Розслідується лише причетність Росії до вибухів боєприпасів

У справі про вибухи на складі боєприпасів під Врбетіце слідство розглядає лише одну версію - про втручання російської розвідки.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Наскільки мені відомо, у справі є одна слідча версія. Докази настільки очевидні, що я переконаний, що це дійсно відбулося", - сказав Гамачек.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".

Автор: 

боєприпаси (2262) вибух (4436) Чехія (1606)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Дрезденцы когда союзники в 43 нахрен разбомбили город тоже неудомевали за что их бомбят,были уверены что это все евреи которые пробрались в правительства Британии и США виноваты)))
С кацами будет тоже самое если дойдет до 3 мировой чистки биомассы на планете земля)))
показати весь коментар
27.04.2021 00:24
+4
Для кацапні війна як прикол.
показати весь коментар
27.04.2021 00:15
+4
у чехів є свій ВАВА з вавою в голові.
показати весь коментар
27.04.2021 01:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чехі, не можете збрехати - не беріть гроші від пуйла !
показати весь коментар
27.04.2021 00:11 Відповісти
Жители Москвы ответили, как относятся к Украине: видео вызвало споры в соцсетях Ответы жителей российской столицы возмутили украинцев в соцсетях: опрошенные настроены крайне агрессивно по отношению к Украине.

Жители Москвы ответили на вопрос российской журналистки Аллы Наумчевой о том, как они относятся к возможной войне России и Украины. Журналистка задавала москвичам нескольких коротких вопросов: "Россия наращивает войска на границе с Украиной и в Крыму. Ждать ли новой войны и что делать, если она начнется завтра? Что рассорило Россию и Украину? Чего добивается Путин на Донбассе?".

Ответы жителей российской столицы возмутили украинцев в соцсетях. Мнения россиян вызвали активное обсуждение пользователей в комментариях под видео, поскольку опрошенные настроены крайне агрессивно и воинствующе по отношению к Украине. На фоне стягивания армейских подразделений и военных эшелонов на границу с Украиной россияне считают, что Москва имеет право провести силовую операцию против Украины на ее же территории. "Поддерживаю политику Путина на 100%, правильно! Нужно им показать, что они из себя?!" "В Украине их давно пора гасить. Достали они уже", "На Донбассе тоже россияне, их нужно защищать от гестаповцев. Там людей мирных бомбили, по телевизору показывали - это же не шутки, не мультики! Сколько людей там погибло. Я хочу, чтобы Украина и Россия снова объединились бы обратно в Советский Союз", "Украинцы на Россию сильно озлобленны, хотя Россия, на мой взгляд, ничего такого не сделала, ничего!" - отвечают на вопрос о возможной войне жители Москвы.
показати весь коментар
27.04.2021 00:11 Відповісти
Для кацапні війна як прикол.
показати весь коментар
27.04.2021 00:15 Відповісти
Дрезденцы когда союзники в 43 нахрен разбомбили город тоже неудомевали за что их бомбят,были уверены что это все евреи которые пробрались в правительства Британии и США виноваты)))
С кацами будет тоже самое если дойдет до 3 мировой чистки биомассы на планете земля)))
показати весь коментар
27.04.2021 00:24 Відповісти
Ок. Пусть жители москвы так сильно не волнуются - все боеголовки мира делаются с таким учётом, что москва это густонаселённый город ...
показати весь коментар
27.04.2021 00:19 Відповісти
Цікаво, чим вони займались 7 років, а тут раптом спохватились.
показати весь коментар
27.04.2021 00:13 Відповісти
Глава МВД Чехии Хамачек: Расследуется только причастность России к взрывам боеприпасов - Цензор.НЕТ 6107
показати весь коментар
27.04.2021 00:22 Відповісти
Сенат Чехии подаст иск о госизмене Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов
Сенат Чехии рассмотрит возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.
Об этом сообщает ЛІГА.
"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", - сказал глава Сената Чехии Милош Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".
Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.
В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. "Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", - говорится в сообщении политсилы.
показати весь коментар
27.04.2021 00:52 Відповісти
Скандал приобретает неожиданный поворот.
показати весь коментар
27.04.2021 01:13 Відповісти
у чехів є свій ВАВА з вавою в голові.
показати весь коментар
27.04.2021 01:17 Відповісти
Але у чехів є притомний сенат, як незалежна іока влади і незалежний патріотичний міністр МВС,
показати весь коментар
27.04.2021 07:44 Відповісти
интересно так с вами тута гутарить, ха-ха-ха.
показати весь коментар
27.04.2021 02:53 Відповісти
Как-то серьезно не воспринимается, особенно про Петрова и Боширова)))
показати весь коментар
27.04.2021 07:39 Відповісти
Та да! По Порошенка сприймалося б серйозно. Нє?
показати весь коментар
27.04.2021 07:47 Відповісти
Наша вата і малороси розглядають також тільки одну вкрсію - слід Порошенко. Вже вся Європа показала, що терактами займаєиться виключно російська *********, або під їх керівництвом місцеві "рускомірци", які туди понаїхали, а наші тільки виправдовують "братанів" перед світом і головне, насолити Порошенко. Як можна легко перемагати ворога, коли в країні 73% дебілів? Як можна уберегтися від кацапіва-терористів, коли тут 73% їх прихильників? Покличуть ворога, а самі ховаюиться по підвалах. Самі не живуть і іншим не дають.
показати весь коментар
27.04.2021 09:08 Відповісти
 
 