Глава МВД Чехии Хамачек: Расследуется только причастность России к взрывам боеприпасов
По делу о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице следствие рассматривает только одну версию - о вмешательстве российской разведки.
Об этом заявил Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Насколько мне известно, в деле есть одна следственная версия. Доказательства настолько очевидны, что я убежден, что это действительно произошло", - сказал Хамачек.
Напоминаем, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".
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Жители Москвы ответили на вопрос российской журналистки Аллы Наумчевой о том, как они относятся к возможной войне России и Украины. Журналистка задавала москвичам нескольких коротких вопросов: "Россия наращивает войска на границе с Украиной и в Крыму. Ждать ли новой войны и что делать, если она начнется завтра? Что рассорило Россию и Украину? Чего добивается Путин на Донбассе?".
Ответы жителей российской столицы возмутили украинцев в соцсетях. Мнения россиян вызвали активное обсуждение пользователей в комментариях под видео, поскольку опрошенные настроены крайне агрессивно и воинствующе по отношению к Украине. На фоне стягивания армейских подразделений и военных эшелонов на границу с Украиной россияне считают, что Москва имеет право провести силовую операцию против Украины на ее же территории. "Поддерживаю политику Путина на 100%, правильно! Нужно им показать, что они из себя?!" "В Украине их давно пора гасить. Достали они уже", "На Донбассе тоже россияне, их нужно защищать от гестаповцев. Там людей мирных бомбили, по телевизору показывали - это же не шутки, не мультики! Сколько людей там погибло. Я хочу, чтобы Украина и Россия снова объединились бы обратно в Советский Союз", "Украинцы на Россию сильно озлобленны, хотя Россия, на мой взгляд, ничего такого не сделала, ничего!" - отвечают на вопрос о возможной войне жители Москвы.
С кацами будет тоже самое если дойдет до 3 мировой чистки биомассы на планете земля)))
Сенат Чехии рассмотрит возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.
Об этом сообщает ЛІГА.
"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", - сказал глава Сената Чехии Милош Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".
Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.
В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. "Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", - говорится в сообщении политсилы.