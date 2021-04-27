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Новости Агрессия России против Украины
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Глава МВД Чехии Хамачек: Расследуется только причастность России к взрывам боеприпасов

Глава МВД Чехии Хамачек: Расследуется только причастность России к взрывам боеприпасов

По делу о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице следствие рассматривает только одну версию - о вмешательстве российской разведки.

Об этом заявил Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Насколько мне известно, в деле есть одна следственная версия. Доказательства настолько очевидны, что я убежден, что это действительно произошло", - сказал Хамачек.

Напоминаем, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Также читайте: Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов

Автор: 

боеприпасы (2330) взрыв (6724) Чехия (1700)


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Топ комментарии
+5
Дрезденцы когда союзники в 43 нахрен разбомбили город тоже неудомевали за что их бомбят,были уверены что это все евреи которые пробрались в правительства Британии и США виноваты)))
С кацами будет тоже самое если дойдет до 3 мировой чистки биомассы на планете земля)))
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27.04.2021 00:24
+4
Для кацапні війна як прикол.
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27.04.2021 00:15
+4
у чехів є свій ВАВА з вавою в голові.
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27.04.2021 01:17
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Правила форума Совет форумчан
чехі, не можете збрехати - не беріть гроші від пуйла !
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27.04.2021 00:11 Ответить
Жители Москвы ответили, как относятся к Украине: видео вызвало споры в соцсетях Ответы жителей российской столицы возмутили украинцев в соцсетях: опрошенные настроены крайне агрессивно по отношению к Украине.

Жители Москвы ответили на вопрос российской журналистки Аллы Наумчевой о том, как они относятся к возможной войне России и Украины. Журналистка задавала москвичам нескольких коротких вопросов: "Россия наращивает войска на границе с Украиной и в Крыму. Ждать ли новой войны и что делать, если она начнется завтра? Что рассорило Россию и Украину? Чего добивается Путин на Донбассе?".

Ответы жителей российской столицы возмутили украинцев в соцсетях. Мнения россиян вызвали активное обсуждение пользователей в комментариях под видео, поскольку опрошенные настроены крайне агрессивно и воинствующе по отношению к Украине. На фоне стягивания армейских подразделений и военных эшелонов на границу с Украиной россияне считают, что Москва имеет право провести силовую операцию против Украины на ее же территории. "Поддерживаю политику Путина на 100%, правильно! Нужно им показать, что они из себя?!" "В Украине их давно пора гасить. Достали они уже", "На Донбассе тоже россияне, их нужно защищать от гестаповцев. Там людей мирных бомбили, по телевизору показывали - это же не шутки, не мультики! Сколько людей там погибло. Я хочу, чтобы Украина и Россия снова объединились бы обратно в Советский Союз", "Украинцы на Россию сильно озлобленны, хотя Россия, на мой взгляд, ничего такого не сделала, ничего!" - отвечают на вопрос о возможной войне жители Москвы.
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27.04.2021 00:11 Ответить
Для кацапні війна як прикол.
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27.04.2021 00:15 Ответить
Дрезденцы когда союзники в 43 нахрен разбомбили город тоже неудомевали за что их бомбят,были уверены что это все евреи которые пробрались в правительства Британии и США виноваты)))
С кацами будет тоже самое если дойдет до 3 мировой чистки биомассы на планете земля)))
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27.04.2021 00:24 Ответить
Ок. Пусть жители москвы так сильно не волнуются - все боеголовки мира делаются с таким учётом, что москва это густонаселённый город ...
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27.04.2021 00:19 Ответить
Цікаво, чим вони займались 7 років, а тут раптом спохватились.
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27.04.2021 00:13 Ответить
Глава МВД Чехии Хамачек: Расследуется только причастность России к взрывам боеприпасов - Цензор.НЕТ 6107
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27.04.2021 00:22 Ответить
Сенат Чехии подаст иск о госизмене Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов
Сенат Чехии рассмотрит возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.
Об этом сообщает ЛІГА.
"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", - сказал глава Сената Чехии Милош Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".
Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.
В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. "Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", - говорится в сообщении политсилы.
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27.04.2021 00:52 Ответить
Скандал приобретает неожиданный поворот.
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27.04.2021 01:13 Ответить
у чехів є свій ВАВА з вавою в голові.
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27.04.2021 01:17 Ответить
Але у чехів є притомний сенат, як незалежна іока влади і незалежний патріотичний міністр МВС,
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27.04.2021 07:44 Ответить
интересно так с вами тута гутарить, ха-ха-ха.
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27.04.2021 02:53 Ответить
Как-то серьезно не воспринимается, особенно про Петрова и Боширова)))
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27.04.2021 07:39 Ответить
Та да! По Порошенка сприймалося б серйозно. Нє?
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27.04.2021 07:47 Ответить
Наша вата і малороси розглядають також тільки одну вкрсію - слід Порошенко. Вже вся Європа показала, що терактами займаєиться виключно російська *********, або під їх керівництвом місцеві "рускомірци", які туди понаїхали, а наші тільки виправдовують "братанів" перед світом і головне, насолити Порошенко. Як можна легко перемагати ворога, коли в країні 73% дебілів? Як можна уберегтися від кацапіва-терористів, коли тут 73% їх прихильників? Покличуть ворога, а самі ховаюиться по підвалах. Самі не живуть і іншим не дають.
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27.04.2021 09:08 Ответить
 
 