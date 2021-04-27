Окупанти запевняють, що Севастополю запасів води вистачить до кінця року

Запаси Чорнорічинського водосховища, яке живить Севастополь, станом на 27 квітня становлять 27,8 млн кубометрів.

Про це заявив маріонетка Кремля Михайло Развожаєв, який очолює "уряд Севастополя", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Наповнення водосховища вже 27,8 млн кубометрів. Входимо в безпечну зону, а значить, спокійно пройдемо літо і весь рік. Продовжуємо отримувати воду з Бельбеку - вже забрано 1,5 млн кубометрів. Почали виробничу програму з ремонту мереж - цьогоріч зробимо 27 км магістральних трубопроводів у місті. Знизимо технічні втрати. Працюємо щодо додаткових підземних джерел в рамках плану уряду Росії", - повідомив Развожаєв.

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Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.