Окупанти запевняють, що Севастополю запасів води вистачить до кінця року
Запаси Чорнорічинського водосховища, яке живить Севастополь, станом на 27 квітня становлять 27,8 млн кубометрів.
Про це заявив маріонетка Кремля Михайло Развожаєв, який очолює "уряд Севастополя", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Наповнення водосховища вже 27,8 млн кубометрів. Входимо в безпечну зону, а значить, спокійно пройдемо літо і весь рік. Продовжуємо отримувати воду з Бельбеку - вже забрано 1,5 млн кубометрів. Почали виробничу програму з ремонту мереж - цьогоріч зробимо 27 км магістральних трубопроводів у місті. Знизимо технічні втрати. Працюємо щодо додаткових підземних джерел в рамках плану уряду Росії", - повідомив Развожаєв.
Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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А "камни снеба" уже были, чи ще не?...
До конца года)))
но, слышно, как крысы шуршат ...
Значит справитесь.
но кацапы с нетерпением ждут Зеленского, чтобы и ОРДЛО втиснуть в Украину, и воду бесплатно и без войны получить.
Чтобы избежать конца света,( а это выбросы раскаленных газов и перегретой тяжелой воды!!! из недр Земли) викинги соорудили в пещере лодку!!!Команда археологов обнаружила в Исландии пещеру, которую викинги связывали с концом света - Рагнарёком. Чтобы избежать этого события, при котором боги будут убиты, а мир охватит пламя, викинги построили в пещере подобие огромной лодки (заметьте Библии еще не было).
Пещера с нишей в форме ладьи расположена у вулкана, который извергался около 1100 лет назад. Во время этого извержения викинги как раз колонизировали Исландию.
Летописи свидетельствовали, что викинги связывали пещеру с Суртом, мифологическим огненным великаном, который в конечном итоге стал причиной Рагнарёка.После того, как лава остыла, викинги вошли в пещеру и соорудили огромную лодку. Внутри нее они сжигали в качестве жертвоприношения кости животных. В том числе овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и свиней. Вероятно, это должно было помочь предотвратить конец света!!????!.
На самом деле викинги четко представляли последствия моды Н01 и выбрали самую возможно наивысшую точку. Более того ладья была нужна, поскольку остывшая вода медленно уходит обратно к ядру Земли.
А к чему это все? А к тому, что понимая как работают моды, вы четко представляете себе хватит ли оккупантам кружки воды или не хватит.