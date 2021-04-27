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Новини Окуповані території
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Окупанти запевняють, що Севастополю запасів води вистачить до кінця року

Окупанти запевняють, що Севастополю запасів води вистачить до кінця року

Запаси Чорнорічинського водосховища, яке живить Севастополь, станом на 27 квітня становлять 27,8 млн кубометрів.

Про це заявив маріонетка Кремля Михайло Развожаєв, який очолює "уряд Севастополя", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Наповнення водосховища вже 27,8 млн кубометрів. Входимо в безпечну зону, а значить, спокійно пройдемо літо і весь рік. Продовжуємо отримувати воду з Бельбеку - вже забрано 1,5 млн кубометрів. Почали виробничу програму з ремонту мереж - цьогоріч зробимо 27 км магістральних трубопроводів у місті. Знизимо технічні втрати. Працюємо щодо додаткових підземних джерел в рамках плану уряду Росії", - повідомив Развожаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Автор: 

Крим (14126) Севастополь (553) водопостачання (831) вода (1176)


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Топ коментарі
+14
Ну и хорошо... Значит проблем с водй у крымнашевцев нет. Тогда зачем этот скульож шо бандеровцы воды не дают?...
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27.04.2021 16:36
+8
Ну и пейте.
До конца года)))
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27.04.2021 16:37
+5
ТАМ ФОНТАНИ ВОДИ - ПИЙ, ХОЧ ЗАЛИЙСЯ :

Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 1678
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27.04.2021 16:49
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Я тут отходил ненадолго...
А "камни снеба" уже были, чи ще не?...
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27.04.2021 16:33 Відповісти
еще нет, но уже скоро.....
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27.04.2021 16:39 Відповісти
Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 5296
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27.04.2021 16:47 Відповісти
Ну и хорошо... Значит проблем с водй у крымнашевцев нет. Тогда зачем этот скульож шо бандеровцы воды не дают?...
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27.04.2021 16:36 Відповісти
ТАМ ФОНТАНИ ВОДИ - ПИЙ, ХОЧ ЗАЛИЙСЯ :

Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 1678
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27.04.2021 16:49 Відповісти
Оце так каскад! А туристи пруться до Ніагарського водоспаду!
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27.04.2021 16:58 Відповісти
Это говнопад.
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27.04.2021 17:12 Відповісти
А скоро будет вот так
Окупанти запевняють, що Севастополю запасів води вистачить до кінця року - Цензор.НЕТ 2495
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27.04.2021 19:17 Відповісти
Ну и пейте.
До конца года)))
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27.04.2021 16:37 Відповісти
Потом придет писец.
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27.04.2021 16:40 Відповісти
Крым, сухо, жара - просто ад,
но, слышно, как крысы шуршат ...
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27.04.2021 16:42 Відповісти
А в Черном Море , что вода кончилась? Они в 14-м верещали , что ради того , что бы сдохнуть в Мордоре они будут морскую воду пить . Правда кто им мешал поехать в Ростов и там повеситься , не понятно только им.
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27.04.2021 16:47 Відповісти
Значит, ещё год есть, чтобы хорошо подготовится к отражению попытке захвата канала. Главное, время не терять.
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27.04.2021 16:47 Відповісти
А когда разбавят мочой, - хватит до следующего года!😆
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27.04.2021 16:47 Відповісти
До конца года? Отлично! А там и дожди осенью, и снег зимой.
Значит справитесь.
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27.04.2021 16:48 Відповісти
Пора крымчанам учиться вызывать дождь как это делают шаманы африканских племен

Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 6052
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27.04.2021 16:48 Відповісти
А если с Алушты и Ялты не в море сбрасывать канализацию ,а проложить через горы трубы канализации и наполнять эти водохранилища то вода не иссякнет никогда.
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27.04.2021 16:56 Відповісти
Іч, замахнулись! Попробуйте літо пережити, синоптики прогнозують пекло.
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27.04.2021 17:00 Відповісти
Предлагаю бартер: за 1 литр воды - 1 литр бензина/дизтоплива !
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27.04.2021 17:00 Відповісти
Ну и?
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27.04.2021 17:17 Відповісти
Да там море под боком.. Воды хоть залейся...
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27.04.2021 17:23 Відповісти
Как всегда, свистят кацапы, чтобы успокоить население.Наверняка воды не хватит надолго,
но кацапы с нетерпением ждут Зеленского, чтобы и ОРДЛО втиснуть в Украину, и воду бесплатно и без войны получить.
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27.04.2021 17:29 Відповісти
Оккупант обязан обеспечивать оккупированную им территорию. Кто ж виноват в том, шо русские - дебилы?
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27.04.2021 18:17 Відповісти
"Непонятно почему"? Не из-за того, шо фашисты оккупировали Крым в 2014?
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27.04.2021 18:28 Відповісти
Хватит или не хватит, все зависит от толкования. А толкование бывает разным. Вот например мода Н01. Ну вы знаете, это мода всемирного потопа(жизненно важная вещь для Марса, вы по другому воду просто не достанете!). А теперь смотрите, как законы электродинамики преподносят заблудшие археологи (кстати не в первый раз).

Чтобы избежать конца света,( а это выбросы раскаленных газов и перегретой тяжелой воды!!! из недр Земли) викинги соорудили в пещере лодку!!!Команда археологов обнаружила в Исландии пещеру, которую викинги связывали с концом света - Рагнарёком. Чтобы избежать этого события, при котором боги будут убиты, а мир охватит пламя, викинги построили в пещере подобие огромной лодки (заметьте Библии еще не было).
Пещера с нишей в форме ладьи расположена у вулкана, который извергался около 1100 лет назад. Во время этого извержения викинги как раз колонизировали Исландию.
Летописи свидетельствовали, что викинги связывали пещеру с Суртом, мифологическим огненным великаном, который в конечном итоге стал причиной Рагнарёка.После того, как лава остыла, викинги вошли в пещеру и соорудили огромную лодку. Внутри нее они сжигали в качестве жертвоприношения кости животных. В том числе овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и свиней. Вероятно, это должно было помочь предотвратить конец света!!????!.

На самом деле викинги четко представляли последствия моды Н01 и выбрали самую возможно наивысшую точку. Более того ладья была нужна, поскольку остывшая вода медленно уходит обратно к ядру Земли.

А к чему это все? А к тому, что понимая как работают моды, вы четко представляете себе хватит ли оккупантам кружки воды или не хватит.
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27.04.2021 17:32 Відповісти
Счастливые кацапы имеют все... и даже воды в достатке, зато без претензий до Украины жить не могут ... сволочи и мрази.
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27.04.2021 18:36 Відповісти
в криму зараз приблизно 2 млн душ, кожен використовує 5 куб води на місяць, на рік виходить 60 куб, множим на 2 млн мешканців, виходить 120 млн кубів, я не беру заводи фабрики транспорт армію, так протянуть місяця 3-4, як що не вигадають як переробити каналізацію на питну воду, чи навчаться пити морську воду
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27.04.2021 19:27 Відповісти
 
 