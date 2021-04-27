Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года

Запасы Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь, по состоянию на 27 апреля составляют 27,8 млн кубометров.

Об этом заявил марионетка Кремля, возглавляющий "правительство Севастополя" Михаил Развожаев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Наполнение водохранилища уже 27,8 млн кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдем лето и весь год. Продолжаем получать воду из Бельбека - уже забрано 1,5 млн кубометров. Начали производственную программу по ремонту сетей - в этом году сделаем 27 км магистральных трубопроводов в городе. Снизим технические потери. Работаем по дополнительным подземным источникам в рамках плана правительства России", - сообщил Развожаев.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

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С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.