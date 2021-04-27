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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года

Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года

Запасы Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь, по состоянию на 27 апреля составляют 27,8 млн кубометров.

Об этом заявил марионетка Кремля, возглавляющий "правительство Севастополя" Михаил Развожаев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Наполнение водохранилища уже 27,8 млн кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдем лето и весь год. Продолжаем получать воду из Бельбека - уже забрано 1,5 млн кубометров. Начали производственную программу по ремонту сетей - в этом году сделаем 27 км магистральных трубопроводов в городе. Снизим технические потери. Работаем по дополнительным подземным источникам в рамках плана правительства России", - сообщил Развожаев.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северо-Крымский канал перешел в подчинение Минагрополитики: он будет использоваться для орошения Херсонщины, а не Крыма, - министр Лещенко

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Россия в 2021 году направит 80 млрд рублей на целевую программу для Крыма: "Особый акцент будет уделен водоснабжению"

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: 

Крым (26364) город Севастополь (1759) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+14
Ну и хорошо... Значит проблем с водй у крымнашевцев нет. Тогда зачем этот скульож шо бандеровцы воды не дают?...
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27.04.2021 16:36
+8
Ну и пейте.
До конца года)))
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27.04.2021 16:37
+5
ТАМ ФОНТАНИ ВОДИ - ПИЙ, ХОЧ ЗАЛИЙСЯ :

Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 1678
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27.04.2021 16:49
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Я тут отходил ненадолго...
А "камни снеба" уже были, чи ще не?...
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27.04.2021 16:33 Ответить
еще нет, но уже скоро.....
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27.04.2021 16:39 Ответить
Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 5296
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27.04.2021 16:47 Ответить
Ну и хорошо... Значит проблем с водй у крымнашевцев нет. Тогда зачем этот скульож шо бандеровцы воды не дают?...
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27.04.2021 16:36 Ответить
ТАМ ФОНТАНИ ВОДИ - ПИЙ, ХОЧ ЗАЛИЙСЯ :

Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 1678
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27.04.2021 16:49 Ответить
Оце так каскад! А туристи пруться до Ніагарського водоспаду!
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27.04.2021 16:58 Ответить
Это говнопад.
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27.04.2021 17:12 Ответить
А скоро будет вот так
Окупанти запевняють, що Севастополю запасів води вистачить до кінця року - Цензор.НЕТ 2495
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27.04.2021 19:17 Ответить
Ну и пейте.
До конца года)))
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27.04.2021 16:37 Ответить
Потом придет писец.
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27.04.2021 16:40 Ответить
Крым, сухо, жара - просто ад,
но, слышно, как крысы шуршат ...
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27.04.2021 16:42 Ответить
А в Черном Море , что вода кончилась? Они в 14-м верещали , что ради того , что бы сдохнуть в Мордоре они будут морскую воду пить . Правда кто им мешал поехать в Ростов и там повеситься , не понятно только им.
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27.04.2021 16:47 Ответить
Значит, ещё год есть, чтобы хорошо подготовится к отражению попытке захвата канала. Главное, время не терять.
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27.04.2021 16:47 Ответить
А когда разбавят мочой, - хватит до следующего года!😆
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27.04.2021 16:47 Ответить
До конца года? Отлично! А там и дожди осенью, и снег зимой.
Значит справитесь.
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27.04.2021 16:48 Ответить
Пора крымчанам учиться вызывать дождь как это делают шаманы африканских племен

Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года - Цензор.НЕТ 6052
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27.04.2021 16:48 Ответить
А если с Алушты и Ялты не в море сбрасывать канализацию ,а проложить через горы трубы канализации и наполнять эти водохранилища то вода не иссякнет никогда.
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27.04.2021 16:56 Ответить
Іч, замахнулись! Попробуйте літо пережити, синоптики прогнозують пекло.
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27.04.2021 17:00 Ответить
Предлагаю бартер: за 1 литр воды - 1 литр бензина/дизтоплива !
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27.04.2021 17:00 Ответить
Ну и?
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27.04.2021 17:17 Ответить
Да там море под боком.. Воды хоть залейся...
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27.04.2021 17:23 Ответить
Как всегда, свистят кацапы, чтобы успокоить население.Наверняка воды не хватит надолго,
но кацапы с нетерпением ждут Зеленского, чтобы и ОРДЛО втиснуть в Украину, и воду бесплатно и без войны получить.
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27.04.2021 17:29 Ответить
Оккупант обязан обеспечивать оккупированную им территорию. Кто ж виноват в том, шо русские - дебилы?
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27.04.2021 18:17 Ответить
"Непонятно почему"? Не из-за того, шо фашисты оккупировали Крым в 2014?
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27.04.2021 18:28 Ответить
Хватит или не хватит, все зависит от толкования. А толкование бывает разным. Вот например мода Н01. Ну вы знаете, это мода всемирного потопа(жизненно важная вещь для Марса, вы по другому воду просто не достанете!). А теперь смотрите, как законы электродинамики преподносят заблудшие археологи (кстати не в первый раз).

Чтобы избежать конца света,( а это выбросы раскаленных газов и перегретой тяжелой воды!!! из недр Земли) викинги соорудили в пещере лодку!!!Команда археологов обнаружила в Исландии пещеру, которую викинги связывали с концом света - Рагнарёком. Чтобы избежать этого события, при котором боги будут убиты, а мир охватит пламя, викинги построили в пещере подобие огромной лодки (заметьте Библии еще не было).
Пещера с нишей в форме ладьи расположена у вулкана, который извергался около 1100 лет назад. Во время этого извержения викинги как раз колонизировали Исландию.
Летописи свидетельствовали, что викинги связывали пещеру с Суртом, мифологическим огненным великаном, который в конечном итоге стал причиной Рагнарёка.После того, как лава остыла, викинги вошли в пещеру и соорудили огромную лодку. Внутри нее они сжигали в качестве жертвоприношения кости животных. В том числе овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и свиней. Вероятно, это должно было помочь предотвратить конец света!!????!.

На самом деле викинги четко представляли последствия моды Н01 и выбрали самую возможно наивысшую точку. Более того ладья была нужна, поскольку остывшая вода медленно уходит обратно к ядру Земли.

А к чему это все? А к тому, что понимая как работают моды, вы четко представляете себе хватит ли оккупантам кружки воды или не хватит.
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27.04.2021 17:32 Ответить
Счастливые кацапы имеют все... и даже воды в достатке, зато без претензий до Украины жить не могут ... сволочи и мрази.
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27.04.2021 18:36 Ответить
в криму зараз приблизно 2 млн душ, кожен використовує 5 куб води на місяць, на рік виходить 60 куб, множим на 2 млн мешканців, виходить 120 млн кубів, я не беру заводи фабрики транспорт армію, так протянуть місяця 3-4, як що не вигадають як переробити каналізацію на питну воду, чи навчаться пити морську воду
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27.04.2021 19:27 Ответить
 
 