Оккупанты уверяют, что Севастополю запасов воды хватит до конца года
Запасы Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь, по состоянию на 27 апреля составляют 27,8 млн кубометров.
Об этом заявил марионетка Кремля, возглавляющий "правительство Севастополя" Михаил Развожаев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Наполнение водохранилища уже 27,8 млн кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдем лето и весь год. Продолжаем получать воду из Бельбека - уже забрано 1,5 млн кубометров. Начали производственную программу по ремонту сетей - в этом году сделаем 27 км магистральных трубопроводов в городе. Снизим технические потери. Работаем по дополнительным подземным источникам в рамках плана правительства России", - сообщил Развожаев.
Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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А "камни снеба" уже были, чи ще не?...
До конца года)))
но, слышно, как крысы шуршат ...
Значит справитесь.
но кацапы с нетерпением ждут Зеленского, чтобы и ОРДЛО втиснуть в Украину, и воду бесплатно и без войны получить.
Чтобы избежать конца света,( а это выбросы раскаленных газов и перегретой тяжелой воды!!! из недр Земли) викинги соорудили в пещере лодку!!!Команда археологов обнаружила в Исландии пещеру, которую викинги связывали с концом света - Рагнарёком. Чтобы избежать этого события, при котором боги будут убиты, а мир охватит пламя, викинги построили в пещере подобие огромной лодки (заметьте Библии еще не было).
Пещера с нишей в форме ладьи расположена у вулкана, который извергался около 1100 лет назад. Во время этого извержения викинги как раз колонизировали Исландию.
Летописи свидетельствовали, что викинги связывали пещеру с Суртом, мифологическим огненным великаном, который в конечном итоге стал причиной Рагнарёка.После того, как лава остыла, викинги вошли в пещеру и соорудили огромную лодку. Внутри нее они сжигали в качестве жертвоприношения кости животных. В том числе овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и свиней. Вероятно, это должно было помочь предотвратить конец света!!????!.
На самом деле викинги четко представляли последствия моды Н01 и выбрали самую возможно наивысшую точку. Более того ладья была нужна, поскольку остывшая вода медленно уходит обратно к ядру Земли.
А к чему это все? А к тому, что понимая как работают моды, вы четко представляете себе хватит ли оккупантам кружки воды или не хватит.