США висловили "глибоку стурбованість" зміщенням керівництва в "Нафтогазі"

Офіційний Вашингтон висловив "глибоку стурбованість" у зв'язку з останніми діями українського уряду про зміну керівництва ВАТ "Нафтогаз України", назвавши це "розважливим кроком" з використанням лазівки в правилах процедури.

Про це заявив у четвер на самому початку брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні останніми діями українського Кабінету Міністрів щодо маніпуляції чинними правилами, щоби розпустити Наглядову раду, а також змістити керівництво провідної енергетичної компанії України", - заявив представник Держдепартаменту США.

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Він назвав це "розважливим кроком із використанням процедурної лазівки з метою витіснення поважних експертів із рад (директорів. – Ред.) кількох ключових державних підприємств". Прайс також підкреслив, що ці дії вказують на ігнорування українським урядом "справедливої та прозорої практики корпоративного управління й ускладнюють тривалі зусилля з реформування енергетичного сектору України та покращення інвестиційного клімату".

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Водночас речник Держдепартаменту США підкреслив, що це – лише останній приклад ігнорування в Україні найкращих практик. За його словами, це створює ризик для економічного прогресу в Україні.

"Ми продовжимо підтримувати Україну та зміцнювати її інституції, в тому числі розвивати демократичні інститути та реформи корпоративного управління, однак українські лідери також повинні виконувати свою частину (роботи. – Ред.)", - наголосив офіційний представник адміністрації США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення