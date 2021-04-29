США выразили "глубокую обеспокоенность" перестановками в "Нафтогазе"

Официальный Вашингтон выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с последними действиями украинского правительства о смене руководства ОАО "Нафтогаз Украины", назвав это "расчетливым шагом" с использованием лазейки в процедурных правилах.

Об этом заявил в четверг в самом начале брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены последними действиями украинского Кабинета Министров относительно манипуляции действующим правилам, чтобы распустить Наблюдательный совет, а также сместить руководство ведущей энергетической компании Украины", - заявил представитель Госдепартамента США.

Он назвал это "расчетливым шагом с использованием процедурной лазейки с целью вытеснения уважаемых экспертов из советов (директоров - ред.) нескольких ключевых государственных предприятий". Прайс также подчеркнул, что эти действия указывают на игнорирование украинским правительством "справедливой и прозрачной практики корпоративного управления и затрудняют длительные усилия по реформированию энергетического сектора Украины и улучшения инвестиционного климата".

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В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США подчеркнул, что это - лишь последний пример игнорирования в Украине лучших практик. По его словам, это создает риск для экономического прогресса в Украине.

"Мы продолжим поддерживать Украину и укреплять его институты, в том числе развивать демократические институты и реформы корпоративного управления, однако украинские лидеры также должны выполнять свою часть (работы - ред.)", - отметил официальный представитель администрации США.

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Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.