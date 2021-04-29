РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11274 посетителя онлайн
Новости
2 644 37

Кабмин уволил Коболева из-за низких показателей работы "Нафтогаза", - Немчинов

Кабмин уволил Коболева из-за низких показателей работы

Из-за отрицательных результатов "Нафтогаза" правительство должно было изменить его руководство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал министр Кабинета министров Олег Немчинов. 

"Сейчас многие обсуждают, нарушил ли Кабинет Министров Украины свои полномочия при увольнении предыдущего председателя Правления НАК "Нафтогаз" в части корпоративной культуры? Корпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. Она призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора, сделать их более эффективными. Правительство делает все, чтобы продолжить успехи, которые уже достигнуты", - написал Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболев о своем увольнении: "Не считаю, что решение Кабмина было легитимным"

Чиновник отметил, что есть рекомендации ОЭСР по внедрению корпоративного управления, предусматривающих разработку механизмов оценки эффективности работы наблюдательных советов. По его словам, сейчас такие критерии у нас не разработаны, но есть случаи, когда результаты видны невооруженным глазом.

"В ситуации с НАК Нафтогаз убытки и невыполнение планов по росту добычи газа - факт нашей реальности (немного цифр о 11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге). В такой ситуации Правительство не имело права на бездействие. Кабинет Министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается. Мы должны помнить, что государственные компании - принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества", - добавил Немчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

Автор: 

Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458) Немчинов Олег (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
А СМИ говорят, что сопротивлялся попыткам "величайшего" и его холуев еще сильнее запустить свои шаловливые ручки в Нафтогаз. Так кто врет?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:08
+15
Какие убытки?? Убытки на железной дороге...и в атомной энергетике...там куда зеленое стадо свои шаловливые ручки уже запустило....
показать весь комментарий
29.04.2021 20:13
+14
Очередная ложь.
Зеленые пытались убрать Коболева сразу же, как только влезли во власть.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А СМИ говорят, что сопротивлялся попыткам "величайшего" и его холуев еще сильнее запустить свои шаловливые ручки в Нафтогаз. Так кто врет?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:08 Ответить
А убытки компании ни в счёт?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:09 Ответить
За какие успехи Галущенко назначен министром энергетики?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:13 Ответить
Я его не назначал.
Мы говорим о том, почему уволили Коболева.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:18 Ответить
Потому что 50 миллиардов ослу разворовать не дал...на вэлыком крадывництве... а витренко даст...
показать весь комментарий
29.04.2021 20:19 Ответить
Мы обсуждаем принципы кадровой политики Зели.
Если Коболева уволили за плохие показатели в Нефтегазе, то в чем был успешен шнырь деркача, что ему доверили министеоство энергетики?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:28 Ответить
Рыбу, кароче, заворачиваем)
показать весь комментарий
29.04.2021 20:32 Ответить
Если уволили из-за убытков, то почему зеля сам ещё не в отставке по собственному желанию? Он просрал всё что только можно, нет?
показать весь комментарий
29.04.2021 22:14 Ответить
Какие убытки?? Убытки на железной дороге...и в атомной энергетике...там куда зеленое стадо свои шаловливые ручки уже запустило....
показать весь комментарий
29.04.2021 20:13 Ответить
По итогам 2020 года https://file.liga.net/companies/neftegaz_ykraini группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд грн. Годом ранее ее прибыль составляла 2,6 млрд грн, сообщает пресс-служба Нафтогаза.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:17 Ответить
Так ведь убыточной компания стала от гениального правления зеленого стада.....ранее то бы она была в прибылях...
показать весь комментарий
29.04.2021 20:18 Ответить
Если у тебя понос, кто будет виноват?
Я уже догадываюсь.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:20 Ответить
Я не догадываюсь...я точно знаю...что если у тебя понос...то в этом на 100% виноват Порошенко....
показать весь комментарий
29.04.2021 20:21 Ответить
Скажи, кто виноват, что просрали вакцинацию, в экономике попа и коррупция цветёт буйным цветом?
показать весь комментарий
29.04.2021 22:15 Ответить
Миллиардные убытки были ясны еще в начале осени 2020 года за первое полугодие 2020 -- 11.5 млрд.. И еще раз были опубликованы в январе 2021 года. Чего ждали 9 месяцев? Погоды?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:16 Ответить
Убытки искусственные. Облгазы несанкционированно взяли газ, за который не расплатились. Вот тебе по итогам года убытки и нарисовались.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:17 Ответить
Убиткі, ідіоте, до до зебільних придурків, які за рахунок Нафтогазу свої провали прикривали. Чи мозок вже зовсім атрофувався і пам`яті вже нема?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:40 Ответить
Очередная ложь.
Зеленые пытались убрать Коболева сразу же, как только влезли во власть.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:10 Ответить
Свежо придание. Но верится с трудом!!
показать весь комментарий
29.04.2021 20:10 Ответить
Хлебало у этого немчинова....аж лоснится...недоедает наверное ....
показать весь комментарий
29.04.2021 20:12 Ответить
чушь. коболева уволили из-за резервного фонда нафтогаза, который бубочке срочно нужен на "велiке крадiвництво" для поднятия энтузиазма своих друзей.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:13 Ответить
Поддерживаю уводьнение Коболева, хватит бесконтродьно баблом карманы набивать ,а вот назначение Витренка - нет. Этот крысяк ещё проявится!
показать весь комментарий
29.04.2021 20:24 Ответить
от никому не верю а вот этому - верю )))) глаза такие честные )))
показать весь комментарий
29.04.2021 20:28 Ответить
По такому критерію можна звільняти весь Кабмін з його очільником, навіть слід.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:36 Ответить
где они такие круглые масляные хари набирают?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:37 Ответить
А ничего что увольнять должна наглядова рада...а не кабмин..а??
Или это так...мелочи??
показать весь комментарий
29.04.2021 20:38 Ответить
Он нікому нічєго е должєн! А простіше, шмарклі пофіг всі закони. До речі,Кабмін звільнив Коболєва через низькі показники роботи "Нафтогазу", - Немчінов - Цензор.НЕТ 3050 https://censor.net/ru/user/22056, в ти за кого 2 роки тому голосував?
показать весь комментарий
29.04.2021 20:50 Ответить
Коболєва за низкие показатели сняли галущенка назначили.
Одни и те же люди в тот же день.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:42 Ответить
Від Нафтогазу завжди в прибутку тільки Коломойський і члени Кабміну, які ним володіють. Темна компанія, як і сам Кабмін. І чому вчора прибуток, а сьогодні банкрот - то скоріше залежить від того хто скільки вкрав.
показать весь комментарий
29.04.2021 21:00 Ответить
а правительство высочайшие показатели показывает - на х.е.р правительство такое...
показать весь комментарий
29.04.2021 21:11 Ответить
А судить когда? Или невесть куда детые десятки миллиарды это шутка?
показать весь комментарий
29.04.2021 21:34 Ответить
А керівника енергоатому, який довів прибуткову компанію до міль'ярдних збитків призначили керувати всією енергетикою країни...
І де логіка та послідовність???
А нема її і не було ніколи...
Просто виконуєте бажання олігархів, яким служите...
показать весь комментарий
29.04.2021 21:57 Ответить
Ну если из-за низких показателей, то вам всем уходить нужно. У кого из вас они высокие-то?
показать весь комментарий
29.04.2021 22:11 Ответить
Ага, а Галущенка призначили міністром за надзвичайні успіхи і шалені прибутки енергоатому...
показать весь комментарий
29.04.2021 22:23 Ответить
Кто нибудь видел отчет добычи нефти и газа и по какой цене наш газ нам продают?Давно эту морду коболевскую гнать нужно было
показать весь комментарий
29.04.2021 23:07 Ответить
У такому випадку треба весь КМ звільняти разом з президентом.
показать весь комментарий
30.04.2021 00:32 Ответить
зекомандА, залиште казки для вбогих "про низькі показники роботи" особливо упоротим залишкам 73%вих дебілів..
учора за ганебний провал у своїй галузі видатного решалу-підкилимного зебіли, зажопники, замайбахці і Йуля призначили міністром енергетики..
тупа імператриця Зеля Ніяка фігово закінчить
показать весь комментарий
30.04.2021 09:45 Ответить
 
 