Кабмин уволил Коболева из-за низких показателей работы "Нафтогаза", - Немчинов
Из-за отрицательных результатов "Нафтогаза" правительство должно было изменить его руководство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Сейчас многие обсуждают, нарушил ли Кабинет Министров Украины свои полномочия при увольнении предыдущего председателя Правления НАК "Нафтогаз" в части корпоративной культуры? Корпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. Она призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора, сделать их более эффективными. Правительство делает все, чтобы продолжить успехи, которые уже достигнуты", - написал Немчинов.
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Чиновник отметил, что есть рекомендации ОЭСР по внедрению корпоративного управления, предусматривающих разработку механизмов оценки эффективности работы наблюдательных советов. По его словам, сейчас такие критерии у нас не разработаны, но есть случаи, когда результаты видны невооруженным глазом.
"В ситуации с НАК Нафтогаз убытки и невыполнение планов по росту добычи газа - факт нашей реальности (немного цифр о 11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге). В такой ситуации Правительство не имело права на бездействие. Кабинет Министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается. Мы должны помнить, что государственные компании - принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества", - добавил Немчинов.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.
Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.
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Мы говорим о том, почему уволили Коболева.
Если Коболева уволили за плохие показатели в Нефтегазе, то в чем был успешен шнырь деркача, что ему доверили министеоство энергетики?
Я уже догадываюсь.
Зеленые пытались убрать Коболева сразу же, как только влезли во власть.
Или это так...мелочи??
Одни и те же люди в тот же день.
І де логіка та послідовність???
А нема її і не було ніколи...
Просто виконуєте бажання олігархів, яким служите...
учора за ганебний провал у своїй галузі видатного решалу-підкилимного зебіли, зажопники, замайбахці і Йуля призначили міністром енергетики..
тупа імператриця Зеля Ніяка фігово закінчить