Кабмін звільнив Коболєва через низькі показники роботи "Нафтогазу", - Немчінов

Через негативні результати "Нафтогазу" уряд повинен був змінити його керівництво.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Зараз багато хто обговорює, чи порушив Кабінет Міністрів України свої повноваження під час звільнення попереднього голови Правління НАК "Нафтогаз" в частині корпоративної культури? Корпоратизація управління державними підприємствами є і залишається метою української влади. Вона покликана поліпшити управління підприємствами державного сектора, зробити їх ефективнішими. Уряд робить все, щоб продовжити успіхи, які вже досягнуті", - написав Немчінов.

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Чиновник зазначив, що є рекомендації ОЕСР щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінки ефективності роботи наглядових рад. За його словами, зараз такі критерії у нас не розроблені, але є випадки, коли результати видно неозброєним оком.

"У ситуації з НАК Нафтогаз збитки і невиконання планів зі зростання видобутку газу - факт нашої реальності (трохи цифр про 11,5 млрд плану прибутку і 19 млрд збитків в результаті). У такій ситуації уряд не мав права на бездіяльність. Кабінет Міністрів України дотримувався процедури. Було прийнято рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється. Ми повинні пам'ятати, що державні компанії - належать державі, це те, що повинно працювати в інтересах всього суспільства", - додав Немчінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада сьогодні призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.