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Кабмін звільнив Коболєва через низькі показники роботи "Нафтогазу", - Немчінов

Кабмін звільнив Коболєва через низькі показники роботи

Через негативні результати "Нафтогазу" уряд повинен був змінити його керівництво.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Зараз багато хто обговорює, чи порушив Кабінет Міністрів України свої повноваження під час звільнення попереднього голови Правління НАК "Нафтогаз" в частині корпоративної культури? Корпоратизація управління державними підприємствами є і залишається метою української влади. Вона покликана поліпшити управління підприємствами державного сектора, зробити їх  ефективнішими. Уряд робить все, щоб продовжити успіхи, які вже досягнуті", - написав Немчінов.

Також читайте: Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним"

Чиновник зазначив, що є рекомендації ОЕСР щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінки ефективності роботи наглядових рад. За його словами, зараз такі критерії у нас не розроблені, але є випадки, коли результати видно неозброєним оком.

"У ситуації з НАК Нафтогаз збитки і невиконання планів зі зростання видобутку газу - факт нашої реальності (трохи цифр про 11,5 млрд плану прибутку і 19 млрд збитків в результаті). У такій ситуації уряд не мав права на бездіяльність. Кабінет Міністрів України дотримувався процедури. Було прийнято рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється. Ми повинні пам'ятати, що державні компанії - належать державі, це те, що повинно працювати в інтересах всього суспільства", - додав Немчінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада сьогодні призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

Нафтогаз (4408) звільнення (2668) Коболєв Андрій (822) Немчінов Олег (207)


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Топ коментарі
+17
А СМИ говорят, что сопротивлялся попыткам "величайшего" и его холуев еще сильнее запустить свои шаловливые ручки в Нафтогаз. Так кто врет?
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29.04.2021 20:08
+15
Какие убытки?? Убытки на железной дороге...и в атомной энергетике...там куда зеленое стадо свои шаловливые ручки уже запустило....
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29.04.2021 20:13
+14
Очередная ложь.
Зеленые пытались убрать Коболева сразу же, как только влезли во власть.
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29.04.2021 20:10
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А СМИ говорят, что сопротивлялся попыткам "величайшего" и его холуев еще сильнее запустить свои шаловливые ручки в Нафтогаз. Так кто врет?
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29.04.2021 20:08 Відповісти
А убытки компании ни в счёт?
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29.04.2021 20:09 Відповісти
За какие успехи Галущенко назначен министром энергетики?
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29.04.2021 20:13 Відповісти
Я его не назначал.
Мы говорим о том, почему уволили Коболева.
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29.04.2021 20:18 Відповісти
Потому что 50 миллиардов ослу разворовать не дал...на вэлыком крадывництве... а витренко даст...
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29.04.2021 20:19 Відповісти
Мы обсуждаем принципы кадровой политики Зели.
Если Коболева уволили за плохие показатели в Нефтегазе, то в чем был успешен шнырь деркача, что ему доверили министеоство энергетики?
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29.04.2021 20:28 Відповісти
Рыбу, кароче, заворачиваем)
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29.04.2021 20:32 Відповісти
Если уволили из-за убытков, то почему зеля сам ещё не в отставке по собственному желанию? Он просрал всё что только можно, нет?
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29.04.2021 22:14 Відповісти
Какие убытки?? Убытки на железной дороге...и в атомной энергетике...там куда зеленое стадо свои шаловливые ручки уже запустило....
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29.04.2021 20:13 Відповісти
По итогам 2020 года https://file.liga.net/companies/neftegaz_ykraini группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд грн. Годом ранее ее прибыль составляла 2,6 млрд грн, сообщает пресс-служба Нафтогаза.
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29.04.2021 20:17 Відповісти
Так ведь убыточной компания стала от гениального правления зеленого стада.....ранее то бы она была в прибылях...
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29.04.2021 20:18 Відповісти
Если у тебя понос, кто будет виноват?
Я уже догадываюсь.
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29.04.2021 20:20 Відповісти
Я не догадываюсь...я точно знаю...что если у тебя понос...то в этом на 100% виноват Порошенко....
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29.04.2021 20:21 Відповісти
Скажи, кто виноват, что просрали вакцинацию, в экономике попа и коррупция цветёт буйным цветом?
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29.04.2021 22:15 Відповісти
Миллиардные убытки были ясны еще в начале осени 2020 года за первое полугодие 2020 -- 11.5 млрд.. И еще раз были опубликованы в январе 2021 года. Чего ждали 9 месяцев? Погоды?
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29.04.2021 20:16 Відповісти
Убытки искусственные. Облгазы несанкционированно взяли газ, за который не расплатились. Вот тебе по итогам года убытки и нарисовались.
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29.04.2021 20:17 Відповісти
Убиткі, ідіоте, до до зебільних придурків, які за рахунок Нафтогазу свої провали прикривали. Чи мозок вже зовсім атрофувався і пам`яті вже нема?
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29.04.2021 20:40 Відповісти
Очередная ложь.
Зеленые пытались убрать Коболева сразу же, как только влезли во власть.
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29.04.2021 20:10 Відповісти
Свежо придание. Но верится с трудом!!
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29.04.2021 20:10 Відповісти
Хлебало у этого немчинова....аж лоснится...недоедает наверное ....
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29.04.2021 20:12 Відповісти
чушь. коболева уволили из-за резервного фонда нафтогаза, который бубочке срочно нужен на "велiке крадiвництво" для поднятия энтузиазма своих друзей.
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29.04.2021 20:13 Відповісти
Поддерживаю уводьнение Коболева, хватит бесконтродьно баблом карманы набивать ,а вот назначение Витренка - нет. Этот крысяк ещё проявится!
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29.04.2021 20:24 Відповісти
от никому не верю а вот этому - верю )))) глаза такие честные )))
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29.04.2021 20:28 Відповісти
По такому критерію можна звільняти весь Кабмін з його очільником, навіть слід.
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29.04.2021 20:36 Відповісти
где они такие круглые масляные хари набирают?
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29.04.2021 20:37 Відповісти
А ничего что увольнять должна наглядова рада...а не кабмин..а??
Или это так...мелочи??
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29.04.2021 20:38 Відповісти
Он нікому нічєго е должєн! А простіше, шмарклі пофіг всі закони. До речі,Кабмін звільнив Коболєва через низькі показники роботи "Нафтогазу", - Немчінов - Цензор.НЕТ 3050 https://censor.net/ru/user/22056, в ти за кого 2 роки тому голосував?
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29.04.2021 20:50 Відповісти
Коболєва за низкие показатели сняли галущенка назначили.
Одни и те же люди в тот же день.
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29.04.2021 20:42 Відповісти
Від Нафтогазу завжди в прибутку тільки Коломойський і члени Кабміну, які ним володіють. Темна компанія, як і сам Кабмін. І чому вчора прибуток, а сьогодні банкрот - то скоріше залежить від того хто скільки вкрав.
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29.04.2021 21:00 Відповісти
а правительство высочайшие показатели показывает - на х.е.р правительство такое...
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29.04.2021 21:11 Відповісти
А судить когда? Или невесть куда детые десятки миллиарды это шутка?
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29.04.2021 21:34 Відповісти
А керівника енергоатому, який довів прибуткову компанію до міль'ярдних збитків призначили керувати всією енергетикою країни...
І де логіка та послідовність???
А нема її і не було ніколи...
Просто виконуєте бажання олігархів, яким служите...
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29.04.2021 21:57 Відповісти
Ну если из-за низких показателей, то вам всем уходить нужно. У кого из вас они высокие-то?
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29.04.2021 22:11 Відповісти
Ага, а Галущенка призначили міністром за надзвичайні успіхи і шалені прибутки енергоатому...
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29.04.2021 22:23 Відповісти
Кто нибудь видел отчет добычи нефти и газа и по какой цене наш газ нам продают?Давно эту морду коболевскую гнать нужно было
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29.04.2021 23:07 Відповісти
У такому випадку треба весь КМ звільняти разом з президентом.
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30.04.2021 00:32 Відповісти
зекомандА, залиште казки для вбогих "про низькі показники роботи" особливо упоротим залишкам 73%вих дебілів..
учора за ганебний провал у своїй галузі видатного решалу-підкилимного зебіли, зажопники, замайбахці і Йуля призначили міністром енергетики..
тупа імператриця Зеля Ніяка фігово закінчить
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30.04.2021 09:45 Відповісти
 
 