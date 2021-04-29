Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним"
Прийнявши рішення про зміну голови правління НАК "Нафтогаз України" без подання наглядової ради Кабінет Міністрів нівелював його роль у всіх державних компаніях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив екскерівник компанії Андрій Коболєв.
"Я не вважаю, що рішення Кабінету міністрів було легітимним. Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі. Це важливо не тільки для "Нафтогазу", або для мене персонально, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні сім років", - зазначив він.
За його словами, прийняте 28 квітня рішення буде мати дуже серйозні наслідки для динаміки відносин в органах корпоративного управління всіх інших компаній, тому його необхідно оскаржити.
"Фактично цим рішенням акціонер в особі Кабінету Міністрів зробив певним чином безпрецедентну річ - він де-факто сказав усім керівникам державних підприємств:
"Наглядова рада більше не важлива. Не важливо, що вони думають, оскільки вас оцінюю і призначаю-звільняю я. Якщо ця історія залишиться в поточному стані - це значить, що наглядова рада для менеджменту будь-якої компанії тепер ніхто", - пояснив Коболєв.
"Акціонер не має підміняти роль наглядової ради при оцінці керівництва компанії. Якщо акціонер чимось не задоволений, то він в такій ситуації першим кроком повинен замінити наглядову раду, а потім нова рада визначить, що в компанії правильно, а що ні", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Рада сьогодні призначила Галущенка міністром енергетики.
Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.
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Нанял иноземных юристов, те выиграли дело за немалые госденьги, а премию кобельову?
Кстати, где выигранные у параши деньги?
удивишься,каков мир на самом деле после того как вас перестали вольно впускать в интернет
А деньги? Деньги, яс-пень, Порох утянул, не зря же у нас такая дыра в бюджете...
Складається враження, що зЕ- влада свідомо робиться все для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки. Це як і з викраденням чауса з Молдови.
Кабмин может менять руководителей государственных компаний.
Ответственный - министр энергетики и премьер министр.
Всё логично.
Если чиновник не имеет ответственности, то он и не имеет прав.
"наглядова рада" - трудоустройство близких к решалову людей. Они ничего не могут. Их не для того туда ввели...
Вы спалили себя. И как агент и как дилетант в медицине.
Выводы можете сделать сами, если хотите...
У разі вторгнення РФ до України, ЄП рекомендує Євросоюзу бути готовим:
- відключити РФ від SWIFT;
- негайно припинити купівлю російського газу та нафти;
- запровадити санкцій проти російських олігархів та членів їхніх сімей і заморозити їхні активи, а також ...анулювати візи.
Це рекомендація, але на рівні рішення європейської інституції, таку тональність бачимо вперше.
Дякую нашим друзям у ЄП!
Thank you, dear friends in EP!
Іванна Клиппуш-Цинцадзе
Це почерк Зе влади - керувати державою без дотримання законів і процедур,
кухарка не може керувати державою, клоун теж. Коли перевибори президента ?