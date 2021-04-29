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Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним"

Коболєв про звільнення:

Прийнявши рішення про зміну голови правління НАК "Нафтогаз України" без подання наглядової ради Кабінет Міністрів нівелював його роль у всіх державних компаніях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив екскерівник компанії Андрій Коболєв.

"Я не вважаю, що рішення Кабінету міністрів було легітимним. Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі. Це важливо не тільки для "Нафтогазу", або для мене персонально, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні сім років", - зазначив він.

За його словами, прийняте 28 квітня рішення буде мати дуже серйозні наслідки для динаміки відносин в органах корпоративного управління всіх інших компаній, тому його необхідно оскаржити.

"Фактично цим рішенням акціонер в особі Кабінету Міністрів зробив певним чином безпрецедентну річ - він де-факто сказав усім керівникам державних підприємств:

"Наглядова рада більше не важлива. Не важливо, що вони думають, оскільки вас оцінюю і призначаю-звільняю я. Якщо ця історія залишиться в поточному стані - це значить, що наглядова рада для менеджменту будь-якої компанії тепер ніхто", - пояснив Коболєв.

"Акціонер не має підміняти роль наглядової ради при оцінці керівництва компанії. Якщо акціонер чимось не задоволений, то він в такій ситуації першим кроком повинен замінити наглядову раду, а потім нова рада визначить, що в компанії правильно, а що ні", - підсумував він.

Також читайте: Коболєва звільнили через 50 млрд грн, які ОП хотів забрати у "Нафтогазу" і пустити на "Велике будівництво", - ЗМІ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада сьогодні призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

Кабмін (14072) Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822)


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Топ коментарі
+13
Не дав зебидлу роздєрєбаніть 50 млрд - став ізгоєм . А от Галущенко практично довів до банкрутства Енергоатом - став міністром . . Отака х... малята . ЗЕльоная х.... .!
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29.04.2021 17:59
+12
Ещё один легитимный))
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29.04.2021 17:44
+10
В тому то і річ.
Складається враження, що зЕ- влада свідомо робиться все для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки. Це як і з викраденням чауса з Молдови.
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29.04.2021 17:57
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Ещё один легитимный))
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29.04.2021 17:44 Відповісти
Ага, "минстры" ху38ы
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29.04.2021 19:13 Відповісти
Явно бажає до Ростову за легітімним. А грошенята, які воно собі приписало, вже тю-тю до мами в Америку. Може його яйчата в лещата,😀, то й гроші трохи поверне до бюджету.
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29.04.2021 17:47 Відповісти
Павлуша, сходи сдай бутылки, подсоби бюджету...
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29.04.2021 17:53 Відповісти
ну ты крутой мамкин управленец...
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29.04.2021 18:29 Відповісти
В Украине не для того законы пишут, чтобы их власть исполняла
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29.04.2021 17:53 Відповісти
В суд подавай. Ты же так носился с победой в суде над газпромом, что премию многомиллионную выписал из денег нафтогаза.
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29.04.2021 17:53 Відповісти
Игокович, а сколько бы взяли Вы за такую работу?
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29.04.2021 18:08 Відповісти
Он бы деньги от брал от ху%ла.
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29.04.2021 18:16 Відповісти
А, стесняюсь спросить, что кобельов сделал для премии?
Нанял иноземных юристов, те выиграли дело за немалые госденьги, а премию кобельову?
Кстати, где выигранные у параши деньги?
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29.04.2021 18:27 Відповісти
андрюша,я понимаю ,что в твоем распоряжении только яндыкс....но попробуй через прокси выйти в гугл и погуглить.
удивишься,каков мир на самом деле после того как вас перестали вольно впускать в интернет
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29.04.2021 18:32 Відповісти
Тебе не понять этого. Да и не зачем.
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29.04.2021 18:32 Відповісти
Стесняюсь спросить, а ты берешь деньги, когда ПРОСТО организовываешь работу?
А деньги? Деньги, яс-пень, Порох утянул, не зря же у нас такая дыра в бюджете...
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29.04.2021 18:35 Відповісти
Так в асфальт же закопали...
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29.04.2021 19:02 Відповісти
Лялькова вистава зеленого балагана триває !!)))
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29.04.2021 17:56 Відповісти
В тому то і річ.
Складається враження, що зЕ- влада свідомо робиться все для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки. Це як і з викраденням чауса з Молдови.
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29.04.2021 17:57 Відповісти
А потом обострение на Донбассе и быстрая капитуляция...
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29.04.2021 18:17 Відповісти
Ко-ко-копитуляция
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29.04.2021 19:16 Відповісти
Кабмин - Государство. Государство является собственником компании - больше 50% акций.
Кабмин может менять руководителей государственных компаний.
Ответственный - министр энергетики и премьер министр.
Всё логично.
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29.04.2021 17:57 Відповісти
А народ може міняти владу ???)))
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29.04.2021 18:04 Відповісти
Ерунда.
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29.04.2021 18:24 Відповісти
ересь кацапская...
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29.04.2021 18:33 Відповісти
Держава власник 100% акцій Нафтогазу . Це по перше , а по друге - в Нафтогазі є наглядова рада , яка ,згідно устава компанії , і повинна розглядати такі питання . А не кабмін . .
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29.04.2021 18:36 Відповісти
Какие обязательства несёт "наглядова рада"?
Если чиновник не имеет ответственности, то он и не имеет прав.
"наглядова рада" - трудоустройство близких к решалову людей. Они ничего не могут. Их не для того туда ввели...
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29.04.2021 22:50 Відповісти
.Ну як це - какіе обязательства ? Мені що , увесь статут Нафтогаза тут переказувати .? Наглядова рада другий по важливості прийняття рішень , керівний орган у Нафтогазі . Там у нього безліч повноважень , одним з яких є рішення по звільненню керівника компанії , яке потім повинні ще затвердити загальні збори . Процедура є процедура ,, її треба дотримуватись , а кабмін , в особі ахметівської шістки - Шмигаля і коломойських підстилок при ньому - , на це наплював . Хочуть у Нафтогазі навести порядок , а самі ж його і порушують . Лицемірство якесь.
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29.04.2021 23:45 Відповісти
что делал сын байдена в наглядовой раде, живя в америке?
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30.04.2021 07:04 Відповісти
Всё логично только по бредовой наркоманской Зе-логике. По букве закона совершенно нелогично, противоречит уставу компании.
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29.04.2021 19:15 Відповісти
Ты - идиот. А наблюдательный совет - только деньги получать?
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29.04.2021 19:40 Відповісти
Обращаться к незнакомому на "ты" - чисто кацапский подход. В Украине - обращение на "Вы" - более характерно. К чему это я объясняю...
Вы спалили себя. И как агент и как дилетант в медицине.
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29.04.2021 22:45 Відповісти
ОК, глубокую мысль прои агента я уловил. А вот за что меня награждать "дилетант в медицине."?
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30.04.2021 09:29 Відповісти
Вы не знаете значения медицинского термина - "идиот". Я даже не пытаюсь удивляться наличию диагноза без осмотра.
Выводы можете сделать сами, если хотите...
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30.04.2021 23:50 Відповісти
Дорогой ВиктОр, мне ты кажешься достаточно сообразительным чтобы понять, что слово "идиот" употреблено мной не в медицинском, а бытовом смысле.
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01.05.2021 10:33 Відповісти
Я достаточно сообразителен, что бы понять кто вы. С вами общаться не интересно. откланиваюсь...
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01.05.2021 11:08 Відповісти
Если бы ты был достаточно сообразителен, то сообразил бы, что Кабмин НЕ может менять руководство Нафтогаза по своему усмотрению. Для этого требуется подання от Наблюдательного совета.
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01.05.2021 11:51 Відповісти
Вынужденный прогул за незаконное увольнение = еще сотня млн.грв. из Нафтогаза. Это - схема была заранее задумана и пошла на выполнение. Юристам и судьям по паре лимонов и можно набивать карманы из денег госпредприятия!
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29.04.2021 17:57 Відповісти
Не дав зебидлу роздєрєбаніть 50 млрд - став ізгоєм . А от Галущенко практично довів до банкрутства Енергоатом - став міністром . . Отака х... малята . ЗЕльоная х.... .!
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29.04.2021 17:59 Відповісти
Лучше тихо уйти и остаться с кушем. Ведь с говном сожрут конкуренты. О какой легитимности в этой стране идет речь. Здесь всё решается по знакомству или за откат. Грабь сколько сможешь-это лозунг работает при любой власти. Иначе это не Украина. Надо менять людей на генетическом уровне,что потребует так лет 100...
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29.04.2021 18:02 Відповісти
такие уже были,в 1917 ...наменяли на сто лет вперед.до сих пор икается
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29.04.2021 18:34 Відповісти
Это так. Только я за другое воспитание, через сознание.
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29.04.2021 20:49 Відповісти
Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 9638
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29.04.2021 18:03 Відповісти
шо за дибіли???
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29.04.2021 18:30 Відповісти
Коболев о своем увольнении/ Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов или Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку" - вряд ли причины увольнения Коболева кодланом Коломойского. Причину мы узнаем позже.
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29.04.2021 18:04 Відповісти
Ясен пень.Завтра М.Найем-это же,заявит.
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29.04.2021 18:22 Відповісти
О, прецедент создан! Выше верно написано о Мустафе Найеме. Тут так надо: я в эти тему даже заглядывать не стану! Пусть эти пауки, в банке, сами решают- кто круче.
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29.04.2021 18:26 Відповісти
Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 1062Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 1799Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 1799
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29.04.2021 18:27 Відповісти
свыня ненажерлыва
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29.04.2021 18:32 Відповісти
Деньги в чужом кармане для тебя оскорбление?
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29.04.2021 18:40 Відповісти
это мама кобелева?
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29.04.2021 18:51 Відповісти
Нет, это твоя мама...😁
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29.04.2021 18:58 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3545601.html Щойно Європарламент з величезною перевагою голосів ухвалив резолюцію проти російської агресії

У разі вторгнення РФ до України, ЄП рекомендує Євросоюзу бути готовим:
- відключити РФ від SWIFT;
- негайно припинити купівлю російського газу та нафти;
- запровадити санкцій проти російських олігархів та членів їхніх сімей і заморозити їхні активи, а також ...анулювати візи.
Це рекомендація, але на рівні рішення європейської інституції, таку тональність бачимо вперше.
Дякую нашим друзям у ЄП!
Thank you, dear friends in EP!
Іванна Клиппуш-Цинцадзе
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29.04.2021 18:32 Відповісти
Вся розумна Україна не вважає звільнення Коболева легітимним, черговий Зелений зашквар і чергова Зелена, тупа й недолуга проблема... для всієї країни...
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29.04.2021 18:34 Відповісти
прямь счас пойдем на майдан и вены себе порубаем, если кобелева опять не пристроят на трон
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29.04.2021 18:52 Відповісти
70% розумной украины сидит в глубокой жопе- на субсидиях, благодаря политики кобелева, зато он миллиардер
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29.04.2021 18:53 Відповісти
...., при чому тут Кобелев коли в країні 73% не сповна розуму... він є і доказав, що він суперефективний менеджер. покажи подібний приклад іншої держ. компанії чи підприємств? інші ів боргах як в шовках, зато директори дійсно мільйонери й мільярдери... Коболев дійсно заслужив подібні винагороди...
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29.04.2021 19:07 Відповісти
убыток нафтогаза 19миллиардов, цены подняты в 12 раз и это эффективный мененджер,
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30.04.2021 07:02 Відповісти
при нынешне цене в 7 гр. делим на 12 получаем 59 копеек? интересно когда такая цена была? на заре незалежности? тогда кацапы газ продавали по 50 баксов, потом стали по 500 и сделали скидку 100 баксов за продажу крыми и украины... во сколько раз со времени незалежности поднялись цены на харчи?? на е\енергию?? горючку на азс? помню и дизель был по 50 коп на заправке.... словоблудие про рост цен в 12 раз к Кобелеву имеет такое же отношение как ты к затонувшему "Титанику".
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30.04.2021 10:05 Відповісти
72 коп за куб
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30.04.2021 10:17 Відповісти
72 коп и это вместе с доставкой ты что, вообще идиот? кто этого не знает?
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30.04.2021 10:18 Відповісти
знают самые убогие и ущербные, нормальные люди знают, было 3 цены... для нездатных, или для экономных, которые были вынуждены чтоб платить"дешево" сидеть в холодных хатах, для середнего класса и для более зажиточних, для них цена была 2 гр с копейками... при курсе гривне в 5-10 раз сильнее чемсейчас... в переводе на конвертируемые деньги, цена тогда была выше чем сейчас. утри сопли они у тебя зеленые... или просто проглоти.
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30.04.2021 10:54 Відповісти
Промахнулся на 30 млрд. Как Коболеву удалось загнать "Нафтогаз" в колоссальные убыткиНевыполнение финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" стало официальной причиной смены его руководства - вместо ожидаемой прибыли в размере 11,5 млрд грн компания получила 19 млрд грн убытков а как это
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30.04.2021 12:34 Відповісти
https://www.dsnews.ua/economics/ne-dal-deneg-za-chto-kabinet-ministrov-pomenyal-koboleva-na-vitrenko-28042021-423666?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com прочти про великого кобелева
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30.04.2021 12:36 Відповісти
То кричал берите ключи.А сейчас в уши надули?
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29.04.2021 18:53 Відповісти
Галущенко завалил Энергоатом,завалит и Нафтогаз...,Путлер таких хмырей любит во все дыры...
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29.04.2021 19:46 Відповісти
Коболев скачал с РАБссии 5 ярдов долларов,теперь будете отдавать..Путлеру на блюдечке с золотой каемочкой...стадо баранов...
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29.04.2021 19:48 Відповісти
экс-руководитель компании Андрей Коболев. "Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Источник: https://censor.net/ru/n3262883

Це почерк Зе влади - керувати державою без дотримання законів і процедур,
кухарка не може керувати державою, клоун теж. Коли перевибори президента ?
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29.04.2021 22:32 Відповісти
 
 