Коболев о своем увольнении: "Не считаю, что решение Кабмина было легитимным"

Приняв решение о смене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления наблюдательного совета Кабинет Министров нивелировал его роль во всех государственных компаниях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил экс-руководитель компании Андрей Коболев.

"Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для "Нафтогаза", или для меня персонально, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", - отметил он.

По его словам, принятое 28 апреля решение будет иметь очень серьезные последствия для динамики отношений в органах корпоративного управления всех других компаний, поэтому его необходимо оспорить.

"Фактически этим решением акционер в лице Кабинета Министров сделал определенным образом беспрецедентную вещь – он де-факто сказал всем руководителям государственных компаний: "Наблюдательный совет больше не важен. Не важно, что они думают, поскольку вас оцениваю и назначаю-увольняю я. Если эта история останется в текущем состоянии – это значит, что набсовет для менеджмента любой компании теперь никто", - объяснил Коболев.

"Акционер не должен подменять роль наблюдательного совета при оценке руководства компании. Если акционер чем-то не доволен, то он в такой ситуации первым шагом должен заменить набсовет, а потом новый совет определит, что в компании правильно, а что нет", - подытожил он.

Также читайте: "Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ