РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11956 посетителей онлайн
Новости
3 131 70

Коболев о своем увольнении: "Не считаю, что решение Кабмина было легитимным"

Коболев о своем увольнении:

Приняв решение о смене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления наблюдательного совета Кабинет Министров нивелировал его роль во всех государственных компаниях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил экс-руководитель компании Андрей Коболев.

"Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для "Нафтогаза", или для меня персонально, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", - отметил он.

По его словам, принятое 28 апреля решение будет иметь очень серьезные последствия для динамики отношений в органах корпоративного управления всех других компаний, поэтому его необходимо оспорить.

"Фактически этим решением акционер в лице Кабинета Министров сделал определенным образом беспрецедентную вещь – он де-факто сказал всем руководителям государственных компаний: "Наблюдательный совет больше не важен. Не важно, что они думают, поскольку вас оцениваю и назначаю-увольняю я. Если эта история останется в текущем состоянии – это значит, что набсовет для менеджмента любой компании теперь никто", - объяснил Коболев.

"Акционер не должен подменять роль наблюдательного совета при оценке руководства компании. Если акционер чем-то не доволен, то он в такой ситуации первым шагом должен заменить набсовет, а потом новый совет определит, что в компании правильно, а что нет", - подытожил он.

Также читайте: "Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Не дав зебидлу роздєрєбаніть 50 млрд - став ізгоєм . А от Галущенко практично довів до банкрутства Енергоатом - став міністром . . Отака х... малята . ЗЕльоная х.... .!
показать весь комментарий
29.04.2021 17:59
+12
Ещё один легитимный))
показать весь комментарий
29.04.2021 17:44
+10
В тому то і річ.
Складається враження, що зЕ- влада свідомо робиться все для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки. Це як і з викраденням чауса з Молдови.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ещё один легитимный))
показать весь комментарий
29.04.2021 17:44 Ответить
Ага, "минстры" ху38ы
показать весь комментарий
29.04.2021 19:13 Ответить
Явно бажає до Ростову за легітімним. А грошенята, які воно собі приписало, вже тю-тю до мами в Америку. Може його яйчата в лещата,😀, то й гроші трохи поверне до бюджету.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:47 Ответить
Павлуша, сходи сдай бутылки, подсоби бюджету...
показать весь комментарий
29.04.2021 17:53 Ответить
ну ты крутой мамкин управленец...
показать весь комментарий
29.04.2021 18:29 Ответить
В Украине не для того законы пишут, чтобы их власть исполняла
показать весь комментарий
29.04.2021 17:53 Ответить
В суд подавай. Ты же так носился с победой в суде над газпромом, что премию многомиллионную выписал из денег нафтогаза.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:53 Ответить
Игокович, а сколько бы взяли Вы за такую работу?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:08 Ответить
Он бы деньги от брал от ху%ла.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:16 Ответить
А, стесняюсь спросить, что кобельов сделал для премии?
Нанял иноземных юристов, те выиграли дело за немалые госденьги, а премию кобельову?
Кстати, где выигранные у параши деньги?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:27 Ответить
андрюша,я понимаю ,что в твоем распоряжении только яндыкс....но попробуй через прокси выйти в гугл и погуглить.
удивишься,каков мир на самом деле после того как вас перестали вольно впускать в интернет
показать весь комментарий
29.04.2021 18:32 Ответить
Тебе не понять этого. Да и не зачем.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:32 Ответить
Стесняюсь спросить, а ты берешь деньги, когда ПРОСТО организовываешь работу?
А деньги? Деньги, яс-пень, Порох утянул, не зря же у нас такая дыра в бюджете...
показать весь комментарий
29.04.2021 18:35 Ответить
Так в асфальт же закопали...
показать весь комментарий
29.04.2021 19:02 Ответить
Лялькова вистава зеленого балагана триває !!)))
показать весь комментарий
29.04.2021 17:56 Ответить
В тому то і річ.
Складається враження, що зЕ- влада свідомо робиться все для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки. Це як і з викраденням чауса з Молдови.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:57 Ответить
А потом обострение на Донбассе и быстрая капитуляция...
показать весь комментарий
29.04.2021 18:17 Ответить
Ко-ко-копитуляция
показать весь комментарий
29.04.2021 19:16 Ответить
Кабмин - Государство. Государство является собственником компании - больше 50% акций.
Кабмин может менять руководителей государственных компаний.
Ответственный - министр энергетики и премьер министр.
Всё логично.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:57 Ответить
А народ може міняти владу ???)))
показать весь комментарий
29.04.2021 18:04 Ответить
Ерунда.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:24 Ответить
ересь кацапская...
показать весь комментарий
29.04.2021 18:33 Ответить
Держава власник 100% акцій Нафтогазу . Це по перше , а по друге - в Нафтогазі є наглядова рада , яка ,згідно устава компанії , і повинна розглядати такі питання . А не кабмін . .
показать весь комментарий
29.04.2021 18:36 Ответить
Какие обязательства несёт "наглядова рада"?
Если чиновник не имеет ответственности, то он и не имеет прав.
"наглядова рада" - трудоустройство близких к решалову людей. Они ничего не могут. Их не для того туда ввели...
показать весь комментарий
29.04.2021 22:50 Ответить
.Ну як це - какіе обязательства ? Мені що , увесь статут Нафтогаза тут переказувати .? Наглядова рада другий по важливості прийняття рішень , керівний орган у Нафтогазі . Там у нього безліч повноважень , одним з яких є рішення по звільненню керівника компанії , яке потім повинні ще затвердити загальні збори . Процедура є процедура ,, її треба дотримуватись , а кабмін , в особі ахметівської шістки - Шмигаля і коломойських підстилок при ньому - , на це наплював . Хочуть у Нафтогазі навести порядок , а самі ж його і порушують . Лицемірство якесь.
показать весь комментарий
29.04.2021 23:45 Ответить
что делал сын байдена в наглядовой раде, живя в америке?
показать весь комментарий
30.04.2021 07:04 Ответить
Всё логично только по бредовой наркоманской Зе-логике. По букве закона совершенно нелогично, противоречит уставу компании.
показать весь комментарий
29.04.2021 19:15 Ответить
Ты - идиот. А наблюдательный совет - только деньги получать?
показать весь комментарий
29.04.2021 19:40 Ответить
Обращаться к незнакомому на "ты" - чисто кацапский подход. В Украине - обращение на "Вы" - более характерно. К чему это я объясняю...
Вы спалили себя. И как агент и как дилетант в медицине.
показать весь комментарий
29.04.2021 22:45 Ответить
ОК, глубокую мысль прои агента я уловил. А вот за что меня награждать "дилетант в медицине."?
показать весь комментарий
30.04.2021 09:29 Ответить
Вы не знаете значения медицинского термина - "идиот". Я даже не пытаюсь удивляться наличию диагноза без осмотра.
Выводы можете сделать сами, если хотите...
показать весь комментарий
30.04.2021 23:50 Ответить
Дорогой ВиктОр, мне ты кажешься достаточно сообразительным чтобы понять, что слово "идиот" употреблено мной не в медицинском, а бытовом смысле.
показать весь комментарий
01.05.2021 10:33 Ответить
Я достаточно сообразителен, что бы понять кто вы. С вами общаться не интересно. откланиваюсь...
показать весь комментарий
01.05.2021 11:08 Ответить
Если бы ты был достаточно сообразителен, то сообразил бы, что Кабмин НЕ может менять руководство Нафтогаза по своему усмотрению. Для этого требуется подання от Наблюдательного совета.
показать весь комментарий
01.05.2021 11:51 Ответить
Вынужденный прогул за незаконное увольнение = еще сотня млн.грв. из Нафтогаза. Это - схема была заранее задумана и пошла на выполнение. Юристам и судьям по паре лимонов и можно набивать карманы из денег госпредприятия!
показать весь комментарий
29.04.2021 17:57 Ответить
Не дав зебидлу роздєрєбаніть 50 млрд - став ізгоєм . А от Галущенко практично довів до банкрутства Енергоатом - став міністром . . Отака х... малята . ЗЕльоная х.... .!
показать весь комментарий
29.04.2021 17:59 Ответить
Лучше тихо уйти и остаться с кушем. Ведь с говном сожрут конкуренты. О какой легитимности в этой стране идет речь. Здесь всё решается по знакомству или за откат. Грабь сколько сможешь-это лозунг работает при любой власти. Иначе это не Украина. Надо менять людей на генетическом уровне,что потребует так лет 100...
показать весь комментарий
29.04.2021 18:02 Ответить
такие уже были,в 1917 ...наменяли на сто лет вперед.до сих пор икается
показать весь комментарий
29.04.2021 18:34 Ответить
Это так. Только я за другое воспитание, через сознание.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:49 Ответить
Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 9638
показать весь комментарий
29.04.2021 18:03 Ответить
шо за дибіли???
показать весь комментарий
29.04.2021 18:30 Ответить
Коболев о своем увольнении/ Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов или Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку" - вряд ли причины увольнения Коболева кодланом Коломойского. Причину мы узнаем позже.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:04 Ответить
Ясен пень.Завтра М.Найем-это же,заявит.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:22 Ответить
О, прецедент создан! Выше верно написано о Мустафе Найеме. Тут так надо: я в эти тему даже заглядывать не стану! Пусть эти пауки, в банке, сами решают- кто круче.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:26 Ответить
Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 1062Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 1799Коболєв про звільнення: "Не вважаю, що рішення Кабміну було легітимним" - Цензор.НЕТ 1799
показать весь комментарий
29.04.2021 18:27 Ответить
свыня ненажерлыва
показать весь комментарий
29.04.2021 18:32 Ответить
Деньги в чужом кармане для тебя оскорбление?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:40 Ответить
это мама кобелева?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:51 Ответить
Нет, это твоя мама...😁
показать весь комментарий
29.04.2021 18:58 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3545601.html Щойно Європарламент з величезною перевагою голосів ухвалив резолюцію проти російської агресії

У разі вторгнення РФ до України, ЄП рекомендує Євросоюзу бути готовим:
- відключити РФ від SWIFT;
- негайно припинити купівлю російського газу та нафти;
- запровадити санкцій проти російських олігархів та членів їхніх сімей і заморозити їхні активи, а також ...анулювати візи.
Це рекомендація, але на рівні рішення європейської інституції, таку тональність бачимо вперше.
Дякую нашим друзям у ЄП!
Thank you, dear friends in EP!
Іванна Клиппуш-Цинцадзе
показать весь комментарий
29.04.2021 18:32 Ответить
Вся розумна Україна не вважає звільнення Коболева легітимним, черговий Зелений зашквар і чергова Зелена, тупа й недолуга проблема... для всієї країни...
показать весь комментарий
29.04.2021 18:34 Ответить
прямь счас пойдем на майдан и вены себе порубаем, если кобелева опять не пристроят на трон
показать весь комментарий
29.04.2021 18:52 Ответить
70% розумной украины сидит в глубокой жопе- на субсидиях, благодаря политики кобелева, зато он миллиардер
показать весь комментарий
29.04.2021 18:53 Ответить
...., при чому тут Кобелев коли в країні 73% не сповна розуму... він є і доказав, що він суперефективний менеджер. покажи подібний приклад іншої держ. компанії чи підприємств? інші ів боргах як в шовках, зато директори дійсно мільйонери й мільярдери... Коболев дійсно заслужив подібні винагороди...
показать весь комментарий
29.04.2021 19:07 Ответить
убыток нафтогаза 19миллиардов, цены подняты в 12 раз и это эффективный мененджер,
показать весь комментарий
30.04.2021 07:02 Ответить
при нынешне цене в 7 гр. делим на 12 получаем 59 копеек? интересно когда такая цена была? на заре незалежности? тогда кацапы газ продавали по 50 баксов, потом стали по 500 и сделали скидку 100 баксов за продажу крыми и украины... во сколько раз со времени незалежности поднялись цены на харчи?? на е\енергию?? горючку на азс? помню и дизель был по 50 коп на заправке.... словоблудие про рост цен в 12 раз к Кобелеву имеет такое же отношение как ты к затонувшему "Титанику".
показать весь комментарий
30.04.2021 10:05 Ответить
72 коп за куб
показать весь комментарий
30.04.2021 10:17 Ответить
72 коп и это вместе с доставкой ты что, вообще идиот? кто этого не знает?
показать весь комментарий
30.04.2021 10:18 Ответить
знают самые убогие и ущербные, нормальные люди знают, было 3 цены... для нездатных, или для экономных, которые были вынуждены чтоб платить"дешево" сидеть в холодных хатах, для середнего класса и для более зажиточних, для них цена была 2 гр с копейками... при курсе гривне в 5-10 раз сильнее чемсейчас... в переводе на конвертируемые деньги, цена тогда была выше чем сейчас. утри сопли они у тебя зеленые... или просто проглоти.
показать весь комментарий
30.04.2021 10:54 Ответить
Промахнулся на 30 млрд. Как Коболеву удалось загнать "Нафтогаз" в колоссальные убыткиНевыполнение финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" стало официальной причиной смены его руководства - вместо ожидаемой прибыли в размере 11,5 млрд грн компания получила 19 млрд грн убытков а как это
показать весь комментарий
30.04.2021 12:34 Ответить
https://www.dsnews.ua/economics/ne-dal-deneg-za-chto-kabinet-ministrov-pomenyal-koboleva-na-vitrenko-28042021-423666?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com прочти про великого кобелева
показать весь комментарий
30.04.2021 12:36 Ответить
То кричал берите ключи.А сейчас в уши надули?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:53 Ответить
Галущенко завалил Энергоатом,завалит и Нафтогаз...,Путлер таких хмырей любит во все дыры...
показать весь комментарий
29.04.2021 19:46 Ответить
Коболев скачал с РАБссии 5 ярдов долларов,теперь будете отдавать..Путлеру на блюдечке с золотой каемочкой...стадо баранов...
показать весь комментарий
29.04.2021 19:48 Ответить
экс-руководитель компании Андрей Коболев. "Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Источник: https://censor.net/ru/n3262883

Це почерк Зе влади - керувати державою без дотримання законів і процедур,
кухарка не може керувати державою, клоун теж. Коли перевибори президента ?
показать весь комментарий
29.04.2021 22:32 Ответить
 
 