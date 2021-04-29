Коболев о своем увольнении: "Не считаю, что решение Кабмина было легитимным"
Приняв решение о смене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления наблюдательного совета Кабинет Министров нивелировал его роль во всех государственных компаниях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил экс-руководитель компании Андрей Коболев.
"Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для "Нафтогаза", или для меня персонально, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", - отметил он.
По его словам, принятое 28 апреля решение будет иметь очень серьезные последствия для динамики отношений в органах корпоративного управления всех других компаний, поэтому его необходимо оспорить.
"Фактически этим решением акционер в лице Кабинета Министров сделал определенным образом беспрецедентную вещь – он де-факто сказал всем руководителям государственных компаний: "Наблюдательный совет больше не важен. Не важно, что они думают, поскольку вас оцениваю и назначаю-увольняю я. Если эта история останется в текущем состоянии – это значит, что набсовет для менеджмента любой компании теперь никто", - объяснил Коболев.
"Акционер не должен подменять роль наблюдательного совета при оценке руководства компании. Если акционер чем-то не доволен, то он в такой ситуации первым шагом должен заменить набсовет, а потом новый совет определит, что в компании правильно, а что нет", - подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.
Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.
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Нанял иноземных юристов, те выиграли дело за немалые госденьги, а премию кобельову?
Кстати, где выигранные у параши деньги?
удивишься,каков мир на самом деле после того как вас перестали вольно впускать в интернет
А деньги? Деньги, яс-пень, Порох утянул, не зря же у нас такая дыра в бюджете...
Складається враження, що зЕ- влада свідомо робиться все для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки. Це як і з викраденням чауса з Молдови.
Кабмин может менять руководителей государственных компаний.
Ответственный - министр энергетики и премьер министр.
Всё логично.
Если чиновник не имеет ответственности, то он и не имеет прав.
"наглядова рада" - трудоустройство близких к решалову людей. Они ничего не могут. Их не для того туда ввели...
Вы спалили себя. И как агент и как дилетант в медицине.
Выводы можете сделать сами, если хотите...
У разі вторгнення РФ до України, ЄП рекомендує Євросоюзу бути готовим:
- відключити РФ від SWIFT;
- негайно припинити купівлю російського газу та нафти;
- запровадити санкцій проти російських олігархів та членів їхніх сімей і заморозити їхні активи, а також ...анулювати візи.
Це рекомендація, але на рівні рішення європейської інституції, таку тональність бачимо вперше.
Дякую нашим друзям у ЄП!
Thank you, dear friends in EP!
Іванна Клиппуш-Цинцадзе
Це почерк Зе влади - керувати державою без дотримання законів і процедур,
кухарка не може керувати державою, клоун теж. Коли перевибори президента ?