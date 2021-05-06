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Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я видалило дані людей, які записувалися на щеплення проти коронавірусу позачергово так званими залишковими дозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, згідно з яким з 16 квітня публічні люди і громадські діячі більше не зможуть отримувати щеплення проти коронавірусу "позачергово" за планом вакцинації.

Зараз міністерство видалило персональні дані людей, які ті надавали при заповненні форми для запису на щеплення проти COVID-19 "залишковими дозами".

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Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ 01

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації, щоб президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники могли публічно зробити щеплення від коронавірусу. Також стала можливою вакцинація публічних і відомих людей залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня разом із воїнами з передової.

16 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тепер щеплення залишками вакцини від коронавірусу зможуть отримати виключно медпрацівники та особи старші за 80 років.
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Топ коментарі
+8
И концы в воду...и типа это был не пфайзер...😃
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05.05.2021 22:01
+8
Вакцинироваои богему и родственников и приближенных Пфайзер и данные стёрли.Эти получат сертификат и будут ездить и дальше по миру ну а лохторат потерпит,нечего мотаться по миру сидите дохните дома.Зебанда бизнес делает.
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05.05.2021 22:14
+4
Лишилось ліквідувати суспільних діячів, які не діячі, а звичайні шкідники - і тоді Україну може мати шанс стати державою.
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05.05.2021 21:59
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Лишилось ліквідувати суспільних діячів, які не діячі, а звичайні шкідники - і тоді Україну може мати шанс стати державою.
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05.05.2021 21:59 Відповісти
політично ліквідувати
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06.05.2021 04:36 Відповісти
И концы в воду...и типа это был не пфайзер...😃
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05.05.2021 22:01 Відповісти
вони - постраждалі...адже їх дані знищені, про що і повідомляє моз і степанов...
та, хто ж провів цю нищівну акцію?
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05.05.2021 22:05 Відповісти
муссорини
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05.05.2021 22:10 Відповісти
КАКОЙ ПФАЙЗЕР? КОНЦЫ В ВОДУ!
Тут и сказочки для ЗеДолбней
Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2884Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2589
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05.05.2021 22:07 Відповісти
от бы где подсуетится НАБУ - но нет, зеленые за собой подметают...
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05.05.2021 22:08 Відповісти
пришли угрюмые криворогатые сваты и как всегда все пошло прахом...
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05.05.2021 22:14 Відповісти
Вакцинироваои богему и родственников и приближенных Пфайзер и данные стёрли.Эти получат сертификат и будут ездить и дальше по миру ну а лохторат потерпит,нечего мотаться по миру сидите дохните дома.Зебанда бизнес делает.
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05.05.2021 22:14 Відповісти
это, как минимум, непорядочно. а по жизни - типичный совок: "все имеют равные права, но некоторые особенно"(с) куда мы забрели с этой зе-командой?
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05.05.2021 22:24 Відповісти
номенклатура
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05.05.2021 22:50 Відповісти
Це кловуна вакцинують остаточною дозою?Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7634
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05.05.2021 22:56 Відповісти
ЗЕвлада вирішила не ганьбитись цим списоком з імбецилів та владозалежних посіпак.

Є сумніви, що їй вдалося зібрати їх більше десятка
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05.05.2021 23:44 Відповісти
Просто в том списке все не простые оказались и если попадет к журналистам будет скандал а так удалили и концы в воду.А вторую дозу как делать будут по памяти или они уже по 2 получили? Уверен заявили что вакцинацию делали психических больных а по факту своих родственников и друзей.А как проверить? Что с психа спросить?Гениальные клоуны у власти.Навыбирали....
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05.05.2021 23:57 Відповісти
Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9444
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06.05.2021 00:10 Відповісти
Американский инфекционист индийского происхождения, профессор Ратгерского университета (США) Раджендра Капила скончался после заражения COVID-19 в Индии. Перед своей поездкой в Индию с целью изучения вируса Капила сделал две прививки от COVID-19 ... Ублюдки создавшие Новичок и Ковид19, одни и те же Кацапо-Твари !!!
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06.05.2021 00:38 Відповісти
В 81 год даже легкая степень ковида может быть фатальной. Там один авиаперелет из США в Индию может такой тромбоз вызвать, что не очухаешься.
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06.05.2021 10:15 Відповісти
т.е. вакцины работают !?!? Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1498
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06.05.2021 13:16 Відповісти
да Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3993
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06.05.2021 13:47 Відповісти
а как же то что они не прошли ПОЛНОЙ проверки на людях и они работают !? зачем говорить этот бред !!!
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06.05.2021 14:33 Відповісти
Главная задача вакцин - вырабатывать иммунитет, предотвращая тяжелые последствия инфекционных заболеваний. Это проверяется довольно быстро. А перед этим, и тоже быстро проверяют их на токсичность (на животных).
А вот медленно проверяют их действие на беременных и на эммбрионы (надеюсь, Вы догадаетесь почему).
Также медленно проверяют вакцины на детях.
Надо ли ждать всему населению, когда проверят всех беременных и на всех эмбрионах, когда каждый день умирают сотни людей, в большинстве своем к беременным и тем более к эмбрионам уже не относящиеся?
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06.05.2021 15:12 Відповісти
Вакцины не дают антител , вернее дают но только на 3-5 мес. и есть подозрение что эти антитела притягивают вирус и осложняют болезнь..В мире зафиксированы новые опасные штаммы коронавируса, от некоторых из них не защищает даже вакцинация. Короче - иммунологам еще работать и работать..
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06.05.2021 18:35 Відповісти
Степанов как обычно обложался
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06.05.2021 01:16 Відповісти
Чей-то? Он бабки нормальные поднял, а облажались - "сметуны" Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 164
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06.05.2021 07:25 Відповісти
Как только от ЕС пошли запросы "А что там за "другие", которых около 73% (сакральное число) от всех, кого вакцинировали Пфайзером?" так сразу стерли всю инфу о них. А ведь Зекоманда замышля\ла это для ПУБЛИЧНОЙ пиар компании, чтобы агитировать за вакцинацию... То есть планировали они одно, а сделали диаметрально противоположное.
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06.05.2021 10:13 Відповісти
 
 