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Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав

Министерство здравоохранения удалило данные людей, которые записывались на прививку против коронавируса вне очереди так называемыми остаточными дозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, согласно которому с 16 апреля публичные люди и общественные деятели больше не смогут получать прививки против коронавируса "вне очереди" по плану вакцинации.

Сейчас министерство удалило персональные данные людей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 "остаточными дозами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделать прививку от COVID-19 можно и без декларации с семейным врачом, - Ляшко

Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав 01

Напомним, 1 марта стало известно, что Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса. Также стала возможной вакцинация публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий.

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта вместе с воинами c передовой.

Читайте также: Вакцинация второй дозой AstraZeneca начнется с 19 мая, зарезервировано 15 тыс. доз, - Ляшко

16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что теперь прививку остатками вакцины от коронавируса смогут получить исключительно медработники и лица старше 80 лет.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
И концы в воду...и типа это был не пфайзер...😃
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05.05.2021 22:01
+8
Вакцинироваои богему и родственников и приближенных Пфайзер и данные стёрли.Эти получат сертификат и будут ездить и дальше по миру ну а лохторат потерпит,нечего мотаться по миру сидите дохните дома.Зебанда бизнес делает.
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05.05.2021 22:14
+4
Лишилось ліквідувати суспільних діячів, які не діячі, а звичайні шкідники - і тоді Україну може мати шанс стати державою.
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05.05.2021 21:59
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Лишилось ліквідувати суспільних діячів, які не діячі, а звичайні шкідники - і тоді Україну може мати шанс стати державою.
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05.05.2021 21:59 Ответить
політично ліквідувати
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06.05.2021 04:36 Ответить
И концы в воду...и типа это был не пфайзер...😃
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05.05.2021 22:01 Ответить
вони - постраждалі...адже їх дані знищені, про що і повідомляє моз і степанов...
та, хто ж провів цю нищівну акцію?
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05.05.2021 22:05 Ответить
муссорини
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05.05.2021 22:10 Ответить
КАКОЙ ПФАЙЗЕР? КОНЦЫ В ВОДУ!
Тут и сказочки для ЗеДолбней
Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2884Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2589
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05.05.2021 22:07 Ответить
от бы где подсуетится НАБУ - но нет, зеленые за собой подметают...
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05.05.2021 22:08 Ответить
пришли угрюмые криворогатые сваты и как всегда все пошло прахом...
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05.05.2021 22:14 Ответить
Вакцинироваои богему и родственников и приближенных Пфайзер и данные стёрли.Эти получат сертификат и будут ездить и дальше по миру ну а лохторат потерпит,нечего мотаться по миру сидите дохните дома.Зебанда бизнес делает.
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05.05.2021 22:14 Ответить
это, как минимум, непорядочно. а по жизни - типичный совок: "все имеют равные права, но некоторые особенно"(с) куда мы забрели с этой зе-командой?
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05.05.2021 22:24 Ответить
номенклатура
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05.05.2021 22:50 Ответить
Це кловуна вакцинують остаточною дозою?Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7634
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05.05.2021 22:56 Ответить
ЗЕвлада вирішила не ганьбитись цим списоком з імбецилів та владозалежних посіпак.

Є сумніви, що їй вдалося зібрати їх більше десятка
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05.05.2021 23:44 Ответить
Просто в том списке все не простые оказались и если попадет к журналистам будет скандал а так удалили и концы в воду.А вторую дозу как делать будут по памяти или они уже по 2 получили? Уверен заявили что вакцинацию делали психических больных а по факту своих родственников и друзей.А как проверить? Что с психа спросить?Гениальные клоуны у власти.Навыбирали....
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05.05.2021 23:57 Ответить
Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9444
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06.05.2021 00:10 Ответить
Американский инфекционист индийского происхождения, профессор Ратгерского университета (США) Раджендра Капила скончался после заражения COVID-19 в Индии. Перед своей поездкой в Индию с целью изучения вируса Капила сделал две прививки от COVID-19 ... Ублюдки создавшие Новичок и Ковид19, одни и те же Кацапо-Твари !!!
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06.05.2021 00:38 Ответить
В 81 год даже легкая степень ковида может быть фатальной. Там один авиаперелет из США в Индию может такой тромбоз вызвать, что не очухаешься.
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06.05.2021 10:15 Ответить
т.е. вакцины работают !?!? Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1498
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06.05.2021 13:16 Ответить
да Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3993
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06.05.2021 13:47 Ответить
а как же то что они не прошли ПОЛНОЙ проверки на людях и они работают !? зачем говорить этот бред !!!
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06.05.2021 14:33 Ответить
Главная задача вакцин - вырабатывать иммунитет, предотвращая тяжелые последствия инфекционных заболеваний. Это проверяется довольно быстро. А перед этим, и тоже быстро проверяют их на токсичность (на животных).
А вот медленно проверяют их действие на беременных и на эммбрионы (надеюсь, Вы догадаетесь почему).
Также медленно проверяют вакцины на детях.
Надо ли ждать всему населению, когда проверят всех беременных и на всех эмбрионах, когда каждый день умирают сотни людей, в большинстве своем к беременным и тем более к эмбрионам уже не относящиеся?
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06.05.2021 15:12 Ответить
Вакцины не дают антител , вернее дают но только на 3-5 мес. и есть подозрение что эти антитела притягивают вирус и осложняют болезнь..В мире зафиксированы новые опасные штаммы коронавируса, от некоторых из них не защищает даже вакцинация. Короче - иммунологам еще работать и работать..
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06.05.2021 18:35 Ответить
Степанов как обычно обложался
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06.05.2021 01:16 Ответить
Чей-то? Он бабки нормальные поднял, а облажались - "сметуны" Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 164
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06.05.2021 07:25 Ответить
Как только от ЕС пошли запросы "А что там за "другие", которых около 73% (сакральное число) от всех, кого вакцинировали Пфайзером?" так сразу стерли всю инфу о них. А ведь Зекоманда замышля\ла это для ПУБЛИЧНОЙ пиар компании, чтобы агитировать за вакцинацию... То есть планировали они одно, а сделали диаметрально противоположное.
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06.05.2021 10:13 Ответить
 
 