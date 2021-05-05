Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения удалило данные людей, которые записывались на прививку против коронавируса вне очереди так называемыми остаточными дозами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, согласно которому с 16 апреля публичные люди и общественные деятели больше не смогут получать прививки против коронавируса "вне очереди" по плану вакцинации.
Сейчас министерство удалило персональные данные людей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 "остаточными дозами".
Напомним, 1 марта стало известно, что Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса. Также стала возможной вакцинация публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий.
Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта вместе с воинами c передовой.
16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что теперь прививку остатками вакцины от коронавируса смогут получить исключительно медработники и лица старше 80 лет.
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та, хто ж провів цю нищівну акцію?
Тут и сказочки для ЗеДолбней
Є сумніви, що їй вдалося зібрати їх більше десятка
А вот медленно проверяют их действие на беременных и на эммбрионы (надеюсь, Вы догадаетесь почему).
Также медленно проверяют вакцины на детях.
Надо ли ждать всему населению, когда проверят всех беременных и на всех эмбрионах, когда каждый день умирают сотни людей, в большинстве своем к беременным и тем более к эмбрионам уже не относящиеся?