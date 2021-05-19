"Голос" не підтримуватиме запропоновані "Слугою народу" кандидатури в Кабмін, - нардеп Железняк

"Голос" не підтримуватиме призначення Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка - міністра економіки - першого віцепрем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на міністра охорони здоров'я.

Про це в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"В принципі, кожна з цих кандидатур може обговорюватися, але як фракція опозиції ми точно їх не будемо підтримувати", - зазначив він.

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Говорячи про кандидатуру Олексія Любченка на пост першого віцепрем'єра - міністра економіки, Железняк наголосив, що він непогано показав себе в податковій, але великих реформ там не провів.

Розповідаючи про те, як сьогодні Андрій Аксьонов складав присягу, політик заявив: "Ми блокували цей процес, але, на жаль, регламент дозволяє скласти присягу не тільки з трибуни, а й з будь-якого іншого місця в залі. ... Це дуже небезпечна ситуація, коли людина, підозрювана в сепаратизмі, може отримати статус народного депутата".

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Лідер фракції "Голос" вважає, що СБУ має зайнятися питанням імовірного подвійного громадянства Аксьонова. Відповідаючи на питання, чи прийде Баканов у парламент для того, щоб відзвітувати щодо цієї ситуації, він заявив: "Не знаю. Останнім часом вони дуже часто ігнорують навіть засідання профільного комітету, тому я не відкидаю, що надішлють якогось заступника".

Як повідомлялося, під час позачергового засідання 18 травня 2021 року Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.