Дівчина Протасевича Сапега перебуває в мінському ізоляторі на Окрестіна, - мама
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянка РФ Софія Сапега, затримана в неділю разом зі співзасновником опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, зараз перебуває в ізоляторі на Окрестіна в Мінську.
Як передає Цензор.НЕТ, про це російській службі "BBC News" розповіла мати дівчини Анна Дудич.
"Ми дізналися з інстаграму, що здійснив посадку рейс, (що летів. - Ред.) з Афін до Вільнюса. Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з хлопцем, нічого за собою не тягне. Ми живемо в (місті. - Ред.) Ліді, ми дізналися, що літак над Лідою розвернули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти", - повідомила Дудич.
За її словами, дочка встигла написати в WhatsApp тільки слово "мама".
"Вона не встигла продовжити. Більше я з нею не зв'язувалася. На даний момент вона перебуває в ІТТ Окрестіно, ми її сьогодні знайшли, найняли адвоката", - додала жінка.
У чому звинувачується 23-річна росіянка - досі невідомо. МЗС РФ запросив консульський доступ до затриманої.
"Ми зустрілися з консулом, поспілкувалися, описали ситуацію, вони в курсі події, сподіваюся, вони нам допоможуть", - додала Дудич.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Про це повідомляє Белсат.
«Усіх пасажирів висадили з літака Lufthansa, який повинен летіти з Мінська до Франкфурта, щоб перевірити ще раз свої речі», - йдеться у повідомленні.
Літак повинен був вилетіти з Мінська о 14: 20.
«Виліт у Франкфурт затримується більш ніж на півгодини. Нам кажуть, що людей на борт не пускають», - йдеться у повідомленні.
Самалёт меўся вылецець а 14:20 паводле беларускага часу
Крыніца: чытачы @belsat
хіба що "мєдовую ловушку" відловленого за її допомогою апазіцыянера так відмазують
Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал Би-би-си ее одногруппник, попросивший об анонимности.
По его словам, в Литве у Сапеги был временный вид на жительство - так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник. - https://www.bbc.com/russian/news-57230575
В то же время отмечается, что девушка никак публично не проявляла свою политическую позицию.
«У меня не было мыслей спрашивать у неё про Беларусь, потому что она сама из России. Я не видела, чтоб она постила в Instagram про марши в Беларуси. В акциях она тоже не участвовала. Никаких историй про слежку не рассказывала. Не думаю, что она вообще такое могла кому-то писать, даже маме и папе. Я знаю, что она работала в Белсате. София проходила там практику. Очень жаль, что это всё происходит с ней», - цитирует Подъем одногруппницу Софьи Сапеги, которая учится в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. https://kliker.com.ua/sofya-sapega-okazalas-sotrudniczej-telekanala/