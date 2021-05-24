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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Протасевич Роман (296)

Дівчина Протасевича Сапега перебуває в мінському ізоляторі на Окрестіна, - мама

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дівчина Протасевича Сапега перебуває в мінському ізоляторі на Окрестіна, - мама

Громадянка РФ Софія Сапега, затримана в неділю разом зі співзасновником опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, зараз перебуває в ізоляторі на Окрестіна в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російській службі "BBC News" розповіла мати дівчини Анна Дудич.

"Ми дізналися з інстаграму, що здійснив посадку рейс, (що летів. - Ред.) з Афін до Вільнюса. Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з хлопцем, нічого за собою не тягне. Ми живемо в (місті. - Ред.) Ліді, ми дізналися, що літак над Лідою розвернули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти", - повідомила Дудич.

За її словами, дочка встигла написати в WhatsApp тільки слово "мама".

"Вона не встигла продовжити. Більше я з нею не зв'язувалася. На даний момент вона перебуває в ІТТ Окрестіно, ми її сьогодні знайшли, найняли адвоката", - додала жінка.

У чому звинувачується 23-річна росіянка - досі невідомо. МЗС РФ запросив консульський доступ до затриманої.

Читайте: Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі

"Ми зустрілися з консулом, поспілкувалися, описали ситуацію, вони в курсі події, сподіваюся, вони нам допоможуть", - додала Дудич.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Ну не факт что она приставной агент фсб, не будем напраслину на девушку нагонять раньше времени. Но снюхаться с кацапкой себе дороже. Вспомнить хотя бы печально известного Павла Гриба, который нашел себе проблем из-за бабья...
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24.05.2021 16:30
+3
щось мляве, як для стурбованої матері, реагуваннячко на власну дитину в одіозній катівні чужої країни
хіба що "мєдовую ловушку" відловленого за її допомогою апазіцыянера так відмазують
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24.05.2021 16:27
+2
Знаю сотни грустных историй об отношениях с русскими женщинами и без всякого намёка на КГБ. Менталитет особый...
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24.05.2021 16:34
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У Національному аеропорту Мінська вже понад годину не випускають літак Lufthansa рейсом Мінськ-Франкфурт.
Про це повідомляє Белсат.

«Усіх пасажирів висадили з літака Lufthansa, який повинен летіти з Мінська до Франкфурта, щоб перевірити ще раз свої речі», - йдеться у повідомленні.
Літак повинен був вилетіти з Мінська о 14: 20.
«Виліт у Франкфурт затримується більш ніж на півгодини. Нам кажуть, що людей на борт не пускають», - йдеться у повідомленні.
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24.05.2021 16:23 Відповісти
Нам пішуць, што з самалёту авіякампаніі Lufthansa, які мусіць выконваць рэйс з Менску ў Франкфурт, высадзілі ўсіх пасажыраў для паўторнага дагляду рэчаў

Самалёт меўся вылецець а 14:20 паводле беларускага часу

Крыніца: чытачы @belsat
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24.05.2021 16:24 Відповісти
рейс Мінськ-Франкфурт затримано проводяться обшуки на борту і повторно пасажирів (с)

Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама - Цензор.НЕТ 417
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24.05.2021 16:26 Відповісти
щось мляве, як для стурбованої матері, реагуваннячко на власну дитину в одіозній катівні чужої країни
хіба що "мєдовую ловушку" відловленого за її допомогою апазіцыянера так відмазують
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24.05.2021 16:27 Відповісти
Ну не факт что она приставной агент фсб, не будем напраслину на девушку нагонять раньше времени. Но снюхаться с кацапкой себе дороже. Вспомнить хотя бы печально известного Павла Гриба, который нашел себе проблем из-за бабья...
показати весь коментар
24.05.2021 16:30 Відповісти
Знаю сотни грустных историй об отношениях с русскими женщинами и без всякого намёка на КГБ. Менталитет особый...
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24.05.2021 16:34 Відповісти
у іноземців є навіть окрема назва для цього явища - перекладається як "русская нєвєста" (це на додачу до "бізнєса па-русскі")
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24.05.2021 20:57 Відповісти
Кабаки и бабы доведут до цугундера!
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24.05.2021 16:39 Відповісти
щось забагато збігів у деталях...

Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал Би-би-си ее одногруппник, попросивший об анонимности.
По его словам, в Литве у Сапеги был временный вид на жительство - так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник. - https://www.bbc.com/russian/news-57230575
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24.05.2021 16:52 Відповісти
Софья Сапега работала на польском телеканале Белсат.
В то же время отмечается, что девушка никак публично не проявляла свою политическую позицию.
«У меня не было мыслей спрашивать у неё про Беларусь, потому что она сама из России. Я не видела, чтоб она постила в Instagram про марши в Беларуси. В акциях она тоже не участвовала. Никаких историй про слежку не рассказывала. Не думаю, что она вообще такое могла кому-то писать, даже маме и папе. Я знаю, что она работала в Белсате. София проходила там практику. Очень жаль, что это всё происходит с ней», - цитирует Подъем одногруппницу Софьи Сапеги, которая учится в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. https://kliker.com.ua/sofya-sapega-okazalas-sotrudniczej-telekanala/
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24.05.2021 17:04 Відповісти
откуда вы беретесь только конспираторы.
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24.05.2021 16:32 Відповісти
Род Сапега три столетия были литовскими (точнее литвинскими) князьями и гетманами. Один из них Петр Сапега даже был фаворитом Екатерины I.

Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама - Цензор.НЕТ 700
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24.05.2021 16:38 Відповісти
Да ясно что не родственник. Просто фамилия примечательная.
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24.05.2021 17:03 Відповісти
Она из Владивостока.

Дівчина Протасевича Сапега перебуває в мінському ізоляторі на Окрестіна, - мама - Цензор.НЕТ 2844
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24.05.2021 17:06 Відповісти
Ну и что ?
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24.05.2021 19:06 Відповісти
Как с Грибом, скорее всего завербованная краля, которая тупо сливал информацию. Ну 99 процентов. 👺
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24.05.2021 17:22 Відповісти
Сапега - древняя шляхецкая беларуская фамилия . Она не росиянка . Девушку задержали чтобы сделать больнее заключение для Романа . росийкие палачи знают как пытать людей - физически и морально .
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24.05.2021 19:04 Відповісти
 
 