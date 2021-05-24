Дівчина Протасевича Сапега перебуває в мінському ізоляторі на Окрестіна, - мама

Громадянка РФ Софія Сапега, затримана в неділю разом зі співзасновником опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, зараз перебуває в ізоляторі на Окрестіна в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російській службі "BBC News" розповіла мати дівчини Анна Дудич.

"Ми дізналися з інстаграму, що здійснив посадку рейс, (що летів. - Ред.) з Афін до Вільнюса. Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з хлопцем, нічого за собою не тягне. Ми живемо в (місті. - Ред.) Ліді, ми дізналися, що літак над Лідою розвернули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти", - повідомила Дудич.

За її словами, дочка встигла написати в WhatsApp тільки слово "мама".

"Вона не встигла продовжити. Більше я з нею не зв'язувалася. На даний момент вона перебуває в ІТТ Окрестіно, ми її сьогодні знайшли, найняли адвоката", - додала жінка.

У чому звинувачується 23-річна росіянка - досі невідомо. МЗС РФ запросив консульський доступ до затриманої.

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"Ми зустрілися з консулом, поспілкувалися, описали ситуацію, вони в курсі події, сподіваюся, вони нам допоможуть", - додала Дудич.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.