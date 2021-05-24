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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама

Гражданка РФ Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом русской службе "BBC News" рассказала мать девушки Анна Дудич.

"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, (летевший. - Ред.) из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в (городе. - Ред.) Лиде, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь", - сообщила Дудич.

По ее словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".

"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", - добавила женщина.

В чем обвиняется 23-летняя россиянка - до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.

"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - добавила Дудич.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте: Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Ну не факт что она приставной агент фсб, не будем напраслину на девушку нагонять раньше времени. Но снюхаться с кацапкой себе дороже. Вспомнить хотя бы печально известного Павла Гриба, который нашел себе проблем из-за бабья...
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24.05.2021 16:30
+3
щось мляве, як для стурбованої матері, реагуваннячко на власну дитину в одіозній катівні чужої країни
хіба що "мєдовую ловушку" відловленого за її допомогою апазіцыянера так відмазують
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24.05.2021 16:27
+2
Знаю сотни грустных историй об отношениях с русскими женщинами и без всякого намёка на КГБ. Менталитет особый...
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24.05.2021 16:34
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Правила форума Совет форумчан
У Національному аеропорту Мінська вже понад годину не випускають літак Lufthansa рейсом Мінськ-Франкфурт.
Про це повідомляє Белсат.

«Усіх пасажирів висадили з літака Lufthansa, який повинен летіти з Мінська до Франкфурта, щоб перевірити ще раз свої речі», - йдеться у повідомленні.
Літак повинен був вилетіти з Мінська о 14: 20.
«Виліт у Франкфурт затримується більш ніж на півгодини. Нам кажуть, що людей на борт не пускають», - йдеться у повідомленні.
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24.05.2021 16:23 Ответить
Нам пішуць, што з самалёту авіякампаніі Lufthansa, які мусіць выконваць рэйс з Менску ў Франкфурт, высадзілі ўсіх пасажыраў для паўторнага дагляду рэчаў

Самалёт меўся вылецець а 14:20 паводле беларускага часу

Крыніца: чытачы @belsat
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24.05.2021 16:24 Ответить
рейс Мінськ-Франкфурт затримано проводяться обшуки на борту і повторно пасажирів (с)

Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама - Цензор.НЕТ 417
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24.05.2021 16:26 Ответить
щось мляве, як для стурбованої матері, реагуваннячко на власну дитину в одіозній катівні чужої країни
хіба що "мєдовую ловушку" відловленого за її допомогою апазіцыянера так відмазують
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24.05.2021 16:27 Ответить
Ну не факт что она приставной агент фсб, не будем напраслину на девушку нагонять раньше времени. Но снюхаться с кацапкой себе дороже. Вспомнить хотя бы печально известного Павла Гриба, который нашел себе проблем из-за бабья...
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24.05.2021 16:30 Ответить
Знаю сотни грустных историй об отношениях с русскими женщинами и без всякого намёка на КГБ. Менталитет особый...
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24.05.2021 16:34 Ответить
у іноземців є навіть окрема назва для цього явища - перекладається як "русская нєвєста" (це на додачу до "бізнєса па-русскі")
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24.05.2021 20:57 Ответить
Кабаки и бабы доведут до цугундера!
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24.05.2021 16:39 Ответить
щось забагато збігів у деталях...

Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал Би-би-си ее одногруппник, попросивший об анонимности.
По его словам, в Литве у Сапеги был временный вид на жительство - так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник. - https://www.bbc.com/russian/news-57230575
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24.05.2021 16:52 Ответить
Софья Сапега работала на польском телеканале Белсат.
В то же время отмечается, что девушка никак публично не проявляла свою политическую позицию.
«У меня не было мыслей спрашивать у неё про Беларусь, потому что она сама из России. Я не видела, чтоб она постила в Instagram про марши в Беларуси. В акциях она тоже не участвовала. Никаких историй про слежку не рассказывала. Не думаю, что она вообще такое могла кому-то писать, даже маме и папе. Я знаю, что она работала в Белсате. София проходила там практику. Очень жаль, что это всё происходит с ней», - цитирует Подъем одногруппницу Софьи Сапеги, которая учится в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. https://kliker.com.ua/sofya-sapega-okazalas-sotrudniczej-telekanala/
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24.05.2021 17:04 Ответить
откуда вы беретесь только конспираторы.
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24.05.2021 16:32 Ответить
Род Сапега три столетия были литовскими (точнее литвинскими) князьями и гетманами. Один из них Петр Сапега даже был фаворитом Екатерины I.

Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама - Цензор.НЕТ 700
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24.05.2021 16:38 Ответить
Да ясно что не родственник. Просто фамилия примечательная.
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24.05.2021 17:03 Ответить
Она из Владивостока.

Дівчина Протасевича Сапега перебуває в мінському ізоляторі на Окрестіна, - мама - Цензор.НЕТ 2844
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24.05.2021 17:06 Ответить
Ну и что ?
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24.05.2021 19:06 Ответить
Как с Грибом, скорее всего завербованная краля, которая тупо сливал информацию. Ну 99 процентов. 👺
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24.05.2021 17:22 Ответить
Сапега - древняя шляхецкая беларуская фамилия . Она не росиянка . Девушку задержали чтобы сделать больнее заключение для Романа . росийкие палачи знают как пытать людей - физически и морально .
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24.05.2021 19:04 Ответить
 
 