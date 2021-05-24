Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама
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Гражданка РФ Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом русской службе "BBC News" рассказала мать девушки Анна Дудич.
"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, (летевший. - Ред.) из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в (городе. - Ред.) Лиде, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь", - сообщила Дудич.
По ее словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".
"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", - добавила женщина.
В чем обвиняется 23-летняя россиянка - до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.
"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - добавила Дудич.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Про це повідомляє Белсат.
«Усіх пасажирів висадили з літака Lufthansa, який повинен летіти з Мінська до Франкфурта, щоб перевірити ще раз свої речі», - йдеться у повідомленні.
Літак повинен був вилетіти з Мінська о 14: 20.
«Виліт у Франкфурт затримується більш ніж на півгодини. Нам кажуть, що людей на борт не пускають», - йдеться у повідомленні.
Самалёт меўся вылецець а 14:20 паводле беларускага часу
Крыніца: чытачы @belsat
хіба що "мєдовую ловушку" відловленого за її допомогою апазіцыянера так відмазують
Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал Би-би-си ее одногруппник, попросивший об анонимности.
По его словам, в Литве у Сапеги был временный вид на жительство - так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник. - https://www.bbc.com/russian/news-57230575
В то же время отмечается, что девушка никак публично не проявляла свою политическую позицию.
«У меня не было мыслей спрашивать у неё про Беларусь, потому что она сама из России. Я не видела, чтоб она постила в Instagram про марши в Беларуси. В акциях она тоже не участвовала. Никаких историй про слежку не рассказывала. Не думаю, что она вообще такое могла кому-то писать, даже маме и папе. Я знаю, что она работала в Белсате. София проходила там практику. Очень жаль, что это всё происходит с ней», - цитирует Подъем одногруппницу Софьи Сапеги, которая учится в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. https://kliker.com.ua/sofya-sapega-okazalas-sotrudniczej-telekanala/