Девушка Протасевича Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, - мама

Гражданка РФ Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом русской службе "BBC News" рассказала мать девушки Анна Дудич.

"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, (летевший. - Ред.) из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в (городе. - Ред.) Лиде, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь", - сообщила Дудич.

По ее словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".

"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", - добавила женщина.

В чем обвиняется 23-летняя россиянка - до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.

"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - добавила Дудич.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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