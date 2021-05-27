Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився

Швейцарський провайдер Proton Technologies AG підтвердив, що повідомлення про мінування літака Ryanair, на якому летів білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич, було відправлено після розвороту авіасудна в напрямку Мінська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми не бачили достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейські органи в їхніх розслідуваннях після отримання юридичного запиту", - йдеться в заяві швейцарської компанії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, некомерційному центру "Досьє" і виданню The Daily Beast і Der Spiegel вдалося отримати і проаналізувати ймовірний електронний лист, відправлений "представником ХАМАСу" в мінський аеропорт із загрозою вибуху літака Ryanair. Як виявилося, його прислали майже через пів години після того, як диспетчери попередили екіпаж про лист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.