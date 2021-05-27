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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Швейцарія (392) провайдер (17) Протасевич Роман (296)

Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про

Швейцарський провайдер Proton Technologies AG підтвердив, що повідомлення про мінування літака Ryanair, на якому летів білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич, було відправлено після розвороту авіасудна в напрямку Мінська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми не бачили достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейські органи в їхніх розслідуваннях після отримання юридичного запиту", - йдеться в заяві швейцарської компанії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, некомерційному центру "Досьє" і виданню The Daily Beast і Der Spiegel вдалося отримати і проаналізувати ймовірний електронний лист, відправлений "представником ХАМАСу" в мінський аеропорт із загрозою вибуху літака Ryanair. Як виявилося, його прислали майже через пів години після того, як диспетчери попередили екіпаж про лист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40


Гуго Карлович ™@JoN_TM

- Почему RyanAir не показывает свою расшифровку переговоров пилотов в кабине?
- Они просто дают возможность Лукашенко обосраться полностью, до самого дна.
- Чтобы потом два раза не вставать?
- Да.
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27.05.2021 16:32
+24
Боюсь что айпишник отправителя они таки сдадут "после получения юридического запроса"
И судя по тексту письма и опозданию это будет не хамас и не впн.
Палево кароче.
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27.05.2021 16:42
+14
А таракан як *****, заднім числом все робить Швейцарский провайдер подтвердил, что что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало - Цензор.НЕТ 759
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27.05.2021 16:38
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Гуго Карлович ™@JoN_TM

- Почему RyanAir не показывает свою расшифровку переговоров пилотов в кабине?
- Они просто дают возможность Лукашенко обосраться полностью, до самого дна.
- Чтобы потом два раза не вставать?
- Да.
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27.05.2021 16:32 Відповісти
..кроме внешней связи...пишутся и переговоры пилотов в кабине. А там тоже может быть очень много интересного...)))
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27.05.2021 22:40 Відповісти
Не дуркуй. Там реально много интересного. Споры пилотов, насколько известно.
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28.05.2021 03:45 Відповісти
Конечно идиоты сидят. Если даже письмо заранее не могли отправить по е-мейлу.
Ахаха, там не просто идиоты - там клинические долбоёбы...
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28.05.2021 13:19 Відповісти
Мивамнівєрім! Вифсеврете! Авидокажите!
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27.05.2021 16:36 Відповісти
если операцию не готовить долго и тщательно, а вот так впопыхах следы заметать - то боки будут вылазить в огромных количествах.
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27.05.2021 16:38 Відповісти
не сміши, ти думаєш викрадення чауса упопихах робилось? а все-рівно на датчиках авто спалились.
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27.05.2021 20:35 Відповісти
Бо зебіли..... це класика - голий король а коло нього цирк шапіто
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28.05.2021 00:54 Відповісти
А таракан як *****, заднім числом все робить Швейцарский провайдер подтвердил, что что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало - Цензор.НЕТ 759
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27.05.2021 16:38 Відповісти
Боюсь что айпишник отправителя они таки сдадут "после получения юридического запроса"
И судя по тексту письма и опозданию это будет не хамас и не впн.
Палево кароче.
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27.05.2021 16:42 Відповісти
Обычная смс-ка)...
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27.05.2021 19:27 Відповісти
Teper dolzna novaja versija pojavitsia u samozvanca.
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27.05.2021 16:51 Відповісти
Я узнал об этом письме от Ванги.Она явилась мне в видении
Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 3992 Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 1409
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27.05.2021 17:04 Відповісти
В КАРТОШКЕ )))
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27.05.2021 23:02 Відповісти
теперь бы узнать IP адрес отправителя письма (Минск, Москва, Газа?)
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27.05.2021 17:31 Відповісти
москва или москва , а может москва Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 2685
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27.05.2021 21:10 Відповісти
известен конечньій адресат: Гаага
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27.05.2021 21:25 Відповісти
Убожество диктатора
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27.05.2021 17:38 Відповісти
Письмо из Афин,Марса,от кащея бесмертного,из не откуда, с того света???
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27.05.2021 17:38 Відповісти
Письма с той дальности Союза, где я собираю картошку в колхозе "Лаперуза"
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27.05.2021 17:41 Відповісти
Я знаю как 60млн.народ-ИндоПэриджанцев=ГрекоАнарцев(др.Рим)=ОдЭр(реки в Польше,Германии и Волги старое наз-ие,АзАта-Младший Отец-уеЗДы,Азэр)БэйДжанцев чуствует себя.Нерусский Кремль хочет обмануть нас.В деревню императора Ганнория(Ганкенди)не пускает,как и в Лачин и ГалаБэйЯшар(Кельбаджар-полно золота,цветмеаллов и Иреванское ханство наладони.Здесь застряли наши солдаты).А ведь мы устроим референдум по базе России.МЫ ЗОЛДАТ ЗАХВАТЧИКОВ НАШЕГО КРЕМЛЯ(АхырЯнУлу-Конец горящего древнего) НЕ ЗВАЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 2-го,после Иревана, арабохайского(читай историка А.Величко кон.19в.) гос-ва на наших землях.
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28.05.2021 11:06 Відповісти
Рукожопы))) Даже соврать правдоподобно не умеют)))
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27.05.2021 18:00 Відповісти
школа шпілі-вілі.
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27.05.2021 20:37 Відповісти
Задержка вышла - сначала надо было бутылку водки допить, а потом письмо отправить.
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27.05.2021 19:19 Відповісти
Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев" разработанную украинскими спецслужбами, написал Юрий Бутусов несколько дней назад. Однако теперь мы видим, что Бутусов не совсем прав. Лукашенко применил схему , ровно в том виде, в каком ее описал Бутусов на "Цензоре". Но в этом описании был один пробел - способ принуждения самолета к посадке. Тут Лукашенковцы и прокололись и выдумали бредовую версию с сообщением от ХАМАЗ. Тут возникает противоречие, либо в той операции, что якобы слили от Зеленского был предусмотрен такой же идиотский способ посадки самолета, либо Лукашенко знал о схеме исключительно из статей "Цензора", но тогда получается, что операцию никто не сливал.
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27.05.2021 20:05 Відповісти
і як видно іх хронології, осяянням у них запіздало.
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27.05.2021 20:38 Відповісти
Что то у вас с фантазией совсем туго)))
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27.05.2021 22:39 Відповісти
мы(!) видим, что Бутусов не совсем прав.-Сбежавшие из Украины рабиновичи уверены: без них украинцы не разберутся кто прав а кто не прав.
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28.05.2021 15:02 Відповісти
Бацька *******. Буває.
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27.05.2021 20:45 Відповісти
Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 3468
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27.05.2021 22:15 Відповісти
Да ты не *******, ты просто о#@&йв.
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27.05.2021 23:12 Відповісти
было отправлено после разворота авиасудна в направлении Минска Источник: https://censor.net/ru/n3267848
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28.05.2021 00:05 Відповісти
Читайте українську версію - там все вірно )
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28.05.2021 08:36 Відповісти
таки e-mail всё-таки был. посмотрим, что будет дальше.
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28.05.2021 11:11 Відповісти
 
 