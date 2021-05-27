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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Швейцария (522) провайдер (29) Протасевич Роман (309)

Швейцарский провайдер подтвердил, что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швейцарский провайдер подтвердил, что письмо о

Швейцарский провайдер Proton Technologies AG подтвердил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, было отправлено после разворота авиасудна в направлении Минска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждение Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские органы в их расследованиях после получения юридического запроса", - говорится в заявлении швейцарской компании.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее некоммерческом центра "Досье" и изданию The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить и проанализировать предполагаемое электронное письмо, отправленное "представителем ХАМАС" в минский аэропорт с угрозой взрыва самолета Ryanair. Как оказалось, его прислали почти через полчаса после того, как диспетчеры предупредили экипаж о письме.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также читайте: Украина предлагает главам МИД стран "нормандского формата" провести срочную встречу, - Ермак

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+40


Гуго Карлович ™@JoN_TM

- Почему RyanAir не показывает свою расшифровку переговоров пилотов в кабине?
- Они просто дают возможность Лукашенко обосраться полностью, до самого дна.
- Чтобы потом два раза не вставать?
- Да.
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27.05.2021 16:32
+24
Боюсь что айпишник отправителя они таки сдадут "после получения юридического запроса"
И судя по тексту письма и опозданию это будет не хамас и не впн.
Палево кароче.
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27.05.2021 16:42
+14
А таракан як *****, заднім числом все робить Швейцарский провайдер подтвердил, что что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало - Цензор.НЕТ 759
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27.05.2021 16:38
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Гуго Карлович ™@JoN_TM

- Почему RyanAir не показывает свою расшифровку переговоров пилотов в кабине?
- Они просто дают возможность Лукашенко обосраться полностью, до самого дна.
- Чтобы потом два раза не вставать?
- Да.
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27.05.2021 16:32 Ответить
..кроме внешней связи...пишутся и переговоры пилотов в кабине. А там тоже может быть очень много интересного...)))
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27.05.2021 22:40 Ответить
Не дуркуй. Там реально много интересного. Споры пилотов, насколько известно.
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28.05.2021 03:45 Ответить
Конечно идиоты сидят. Если даже письмо заранее не могли отправить по е-мейлу.
Ахаха, там не просто идиоты - там клинические долбоёбы...
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28.05.2021 13:19 Ответить
Мивамнівєрім! Вифсеврете! Авидокажите!
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27.05.2021 16:36 Ответить
если операцию не готовить долго и тщательно, а вот так впопыхах следы заметать - то боки будут вылазить в огромных количествах.
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27.05.2021 16:38 Ответить
не сміши, ти думаєш викрадення чауса упопихах робилось? а все-рівно на датчиках авто спалились.
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27.05.2021 20:35 Ответить
Бо зебіли..... це класика - голий король а коло нього цирк шапіто
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28.05.2021 00:54 Ответить
А таракан як *****, заднім числом все робить Швейцарский провайдер подтвердил, что что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало - Цензор.НЕТ 759
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27.05.2021 16:38 Ответить
Боюсь что айпишник отправителя они таки сдадут "после получения юридического запроса"
И судя по тексту письма и опозданию это будет не хамас и не впн.
Палево кароче.
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27.05.2021 16:42 Ответить
Обычная смс-ка)...
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27.05.2021 19:27 Ответить
Teper dolzna novaja versija pojavitsia u samozvanca.
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27.05.2021 16:51 Ответить
Я узнал об этом письме от Ванги.Она явилась мне в видении
Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 3992 Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 1409
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27.05.2021 17:04 Ответить
В КАРТОШКЕ )))
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27.05.2021 23:02 Ответить
теперь бы узнать IP адрес отправителя письма (Минск, Москва, Газа?)
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27.05.2021 17:31 Ответить
москва или москва , а может москва Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 2685
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27.05.2021 21:10 Ответить
известен конечньій адресат: Гаага
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27.05.2021 21:25 Ответить
Убожество диктатора
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27.05.2021 17:38 Ответить
Письмо из Афин,Марса,от кащея бесмертного,из не откуда, с того света???
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27.05.2021 17:38 Ответить
Письма с той дальности Союза, где я собираю картошку в колхозе "Лаперуза"
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27.05.2021 17:41 Ответить
Я знаю как 60млн.народ-ИндоПэриджанцев=ГрекоАнарцев(др.Рим)=ОдЭр(реки в Польше,Германии и Волги старое наз-ие,АзАта-Младший Отец-уеЗДы,Азэр)БэйДжанцев чуствует себя.Нерусский Кремль хочет обмануть нас.В деревню императора Ганнория(Ганкенди)не пускает,как и в Лачин и ГалаБэйЯшар(Кельбаджар-полно золота,цветмеаллов и Иреванское ханство наладони.Здесь застряли наши солдаты).А ведь мы устроим референдум по базе России.МЫ ЗОЛДАТ ЗАХВАТЧИКОВ НАШЕГО КРЕМЛЯ(АхырЯнУлу-Конец горящего древнего) НЕ ЗВАЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 2-го,после Иревана, арабохайского(читай историка А.Величко кон.19в.) гос-ва на наших землях.
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28.05.2021 11:06 Ответить
Рукожопы))) Даже соврать правдоподобно не умеют)))
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27.05.2021 18:00 Ответить
школа шпілі-вілі.
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27.05.2021 20:37 Ответить
Задержка вышла - сначала надо было бутылку водки допить, а потом письмо отправить.
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27.05.2021 19:19 Ответить
Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев" разработанную украинскими спецслужбами, написал Юрий Бутусов несколько дней назад. Однако теперь мы видим, что Бутусов не совсем прав. Лукашенко применил схему , ровно в том виде, в каком ее описал Бутусов на "Цензоре". Но в этом описании был один пробел - способ принуждения самолета к посадке. Тут Лукашенковцы и прокололись и выдумали бредовую версию с сообщением от ХАМАЗ. Тут возникает противоречие, либо в той операции, что якобы слили от Зеленского был предусмотрен такой же идиотский способ посадки самолета, либо Лукашенко знал о схеме исключительно из статей "Цензора", но тогда получается, что операцию никто не сливал.
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27.05.2021 20:05 Ответить
і як видно іх хронології, осяянням у них запіздало.
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27.05.2021 20:38 Ответить
Что то у вас с фантазией совсем туго)))
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27.05.2021 22:39 Ответить
мы(!) видим, что Бутусов не совсем прав.-Сбежавшие из Украины рабиновичи уверены: без них украинцы не разберутся кто прав а кто не прав.
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28.05.2021 15:02 Ответить
Бацька *******. Буває.
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27.05.2021 20:45 Ответить
Швейцарський провайдер підтвердив, що лист про "мінування" лайнера Ryanair дуже запізнився - Цензор.НЕТ 3468
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27.05.2021 22:15 Ответить
Да ты не *******, ты просто о#@&йв.
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27.05.2021 23:12 Ответить
было отправлено после разворота авиасудна в направлении Минска Источник: https://censor.net/ru/n3267848
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28.05.2021 00:05 Ответить
Читайте українську версію - там все вірно )
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28.05.2021 08:36 Ответить
таки e-mail всё-таки был. посмотрим, что будет дальше.
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28.05.2021 11:11 Ответить
 
 