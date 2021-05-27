Швейцарский провайдер подтвердил, что письмо о "минировании" лайнера Ryanair очень опоздало
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Швейцарский провайдер Proton Technologies AG подтвердил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, было отправлено после разворота авиасудна в направлении Минска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждение Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские органы в их расследованиях после получения юридического запроса", - говорится в заявлении швейцарской компании.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее некоммерческом центра "Досье" и изданию The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить и проанализировать предполагаемое электронное письмо, отправленное "представителем ХАМАС" в минский аэропорт с угрозой взрыва самолета Ryanair. Как оказалось, его прислали почти через полчаса после того, как диспетчеры предупредили экипаж о письме.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Гуго Карлович ™@JoN_TM
- Почему RyanAir не показывает свою расшифровку переговоров пилотов в кабине?
- Они просто дают возможность Лукашенко обосраться полностью, до самого дна.
- Чтобы потом два раза не вставать?
- Да.
Ахаха, там не просто идиоты - там клинические долбоёбы...
И судя по тексту письма и опозданию это будет не хамас и не впн.
Палево кароче.