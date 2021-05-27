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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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G-7 (707) санкції (6855) Протасевич Роман (296)

Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Країни

Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Вони пригрозили режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві G7, опублікованій на сайті британського уряду.

"Найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги після примусової посадки рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - заявили в G7.

Як зазначили в G7, дії білоруського режиму поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу Ryanair, а також були серйозним нападом на правила, які регулюють цивільну авіацію.

"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил і стандартів ІКАО", - йдеться в заяві.

Також читайте: ICAO проведе сьогодні екстрену зустріч через примусову посадку літака Ryanair у Білорусі

Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також є серйозною атакою на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича і Сапеги.

"Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій, якщо це буде необхідно, для підвищення відповідальності за дії білоруського режиму", - зазначили в G7.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 8256
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27.05.2021 17:03
+7
А что будет, если они его казнят? Здоровья парню, конечно, просто интересно, что в таком случае предпримет Европа. Обеспокоется очередной раз?
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27.05.2021 16:49
+4
Обложить картофенфюрера красными флажками!
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27.05.2021 16:53
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А что будет, если они его казнят? Здоровья парню, конечно, просто интересно, что в таком случае предпримет Европа. Обеспокоется очередной раз?
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27.05.2021 16:49 Відповісти
Нет! -- щас Европа всё бросит, пойдёт войной на Россию и присоединит Беларуь к ЕС раньше Украины... *)
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27.05.2021 16:54 Відповісти
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 8256
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27.05.2021 17:03 Відповісти
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 2382
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27.05.2021 17:04 Відповісти
нічо не буде. з Навальним *********, на том і закінчили = сидить далі.
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27.05.2021 16:57 Відповісти
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 3855
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27.05.2021 17:08 Відповісти
Обіцяли не значить женитись
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27.05.2021 19:03 Відповісти
Обложить картофенфюрера красными флажками!
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27.05.2021 16:53 Відповісти
-- на печеньках, пирожных и тортиках...
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27.05.2021 16:56 Відповісти
Забирай наречену, доки бульборейх не закрився.
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27.05.2021 17:07 Відповісти
Беларусь не закроется... -- а про Луку, я уже всё тут сказал, хто помнит... -- помолчу пока, что бы не сглазить...*)
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27.05.2021 17:10 Відповісти
Якщо почнеться заваруха, постраждають непричетні, воно тобі треба?
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27.05.2021 17:17 Відповісти
-- я разберусь...*)
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27.05.2021 17:24 Відповісти
Удачі.
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27.05.2021 17:26 Відповісти
Бацька эти санкции и видал, и вертел. Лично ему от этого ни холодно, ни жарко.
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27.05.2021 16:57 Відповісти
Ни холодно ни жарко на сьогодні білорусам вийде 5 млрд баксів + неможливість перекредитування по існуючим кредитам, якось так нарахували поки що.
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27.05.2021 17:04 Відповісти
И что? В Северной Корее вообще траву едят и как-то ничего не меняется. Пока Лукашенку персонально не прижмут, ничего не двинется. А его не прижмут.
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27.05.2021 17:11 Відповісти
Не показник, північна корея і раніше не шикувала, а от спускатись по рівню життя не кожен погодиться.
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27.05.2021 17:18 Відповісти
А кто их спрашивать будет? Они уже год топчутся и что имеют?
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27.05.2021 17:20 Відповісти
Думаю обойдутся глубокой озабоченностью
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27.05.2021 16:57 Відповісти
Бл... Тут потрібні санкції рівня "знімай штані - їпать будемо", а не толерантна стурбованість.
Із такою беззубістю можна догратися до Французького та Німецького АО РФ...
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27.05.2021 17:04 Відповісти
Автор, G-7 называют Great(большая) -7 только в РФ, как же они без величия), для всех остальных стран это Group (группа)-7.
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27.05.2021 17:04 Відповісти
-- это правда...
Die G7 (Abkürzung für Gruppe der Sieben)
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27.05.2021 17:08 Відповісти
А Лукашенко білорусам тож піджопників отвєшає в догонку.
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27.05.2021 17:08 Відповісти
G-7 крутые ребята: РФ сбили Боинг на Донбассе - норм, Беларусь самолет посадила без жертв - санкции... Помню как Французы погнали с США Кадафи бомбить, крутые ребята, все равно рисков 0 и к корыту нефтяному можно припасть. Только серьезная проблема: мы обеспокоены. Гыдко...
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27.05.2021 17:10 Відповісти
Фрэнчи вчера тоже самолёт посадили -- создав все предпосылки для воздушного ЧП, с человеческим жертвами...
Ну и, дав Луке повну лапу козырей.
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27.05.2021 17:14 Відповісти
пора бы укротить свои желалки. они вроде никогда по-другому и не поступали. сам не воюешь - никто за тебя не будет воевать. этот месидж кстати и к Беларусам тоже
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27.05.2021 17:16 Відповісти
Що особливо огидно - навіть якщо у Біларусі відключать електрику, інтернет, освітлення буде від лучінушки, населення під автоматами та дубіналами поженуть працювати за миску бульби - усе одно терпітимуть, бо "лишь бы не как на Украине"...
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27.05.2021 17:17 Відповісти
Есть телевизор - мне дом не квартира:
Я всею скорбью скорблю мировою,
Грудью дышу я всем воздухом мира,
Никсона вижу с его госпожою.Вот тебе раз!
Иностранный глава -
Прямо глаз в глаз, к голове голова,
Чуть пододвинул ногой табурет -
И оказался с главой тет-на-тет. (с) *)
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27.05.2021 17:27 Відповісти
Может G 7 и введет превентивные санкции Но ЕС только пожурит. Максимум что можно ожидать от ЕС - Мы очень озабочены А то что примут Всё это никак не повлияет на режим таракана. Пустой пшик. Вот и напрашивается вопрос - А нужен ли Украине ЕС Как по мне Украине, вместе с Польшей, нужно создавать СОЮЗ СЛОВЯНСКИХ НАЦИЙ . С С Н Потому что ЕС давно превратился в П П Р - Посидели, По**здели, Разошлись.
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27.05.2021 17:27 Відповісти
Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 5032
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27.05.2021 17:54 Відповісти
Все що треба знати про сьогоднішню Білорусь в одному фото (зроблене сьогодні):
Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 2671
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27.05.2021 18:10 Відповісти
Новая порция озабоченности и обеспокоенности.
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27.05.2021 19:58 Відповісти
и очень глубокой озабоченности
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27.05.2021 21:37 Відповісти
Захід має діяти по відношенню до Лукашенко і Біларусі обережно. Щоб своєю відразою й блокуваннями не заштовхнути Біларусь у склад московії. А нам взагалі сидіти тихо й займатися внутрішніми справами, яких невпроворот.
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28.05.2021 00:39 Відповісти
 
 