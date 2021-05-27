Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Вони пригрозили режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві G7, опублікованій на сайті британського уряду.
"Найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги після примусової посадки рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - заявили в G7.
Як зазначили в G7, дії білоруського режиму поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу Ryanair, а також були серйозним нападом на правила, які регулюють цивільну авіацію.
"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил і стандартів ІКАО", - йдеться в заяві.
Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також є серйозною атакою на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича і Сапеги.
"Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій, якщо це буде необхідно, для підвищення відповідальності за дії білоруського режиму", - зазначили в G7.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Із такою беззубістю можна догратися до Французького та Німецького АО РФ...
Die G7 (Abkürzung für Gruppe der Sieben)
Ну и, дав Луке повну лапу козырей.
Я всею скорбью скорблю мировою,
Грудью дышу я всем воздухом мира,
Никсона вижу с его госпожою.Вот тебе раз!
Иностранный глава -
Прямо глаз в глаз, к голове голова,
Чуть пододвинул ногой табурет -
И оказался с главой тет-на-тет. (с) *)