Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича

Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Вони пригрозили режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві G7, опублікованій на сайті британського уряду.

"Найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги після примусової посадки рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - заявили в G7.

Як зазначили в G7, дії білоруського режиму поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу Ryanair, а також були серйозним нападом на правила, які регулюють цивільну авіацію.

"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил і стандартів ІКАО", - йдеться в заяві.

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Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також є серйозною атакою на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича і Сапеги.

"Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій, якщо це буде необхідно, для підвищення відповідальності за дії білоруського режиму", - зазначили в G7.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.