Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении G7, которое опубликовано на сайте британского правительства.

"Самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сопеги после принудительной посадки рейса FR4978 в Минске 23 мая", - заявили в G7.

Как отметили в G7, действия белорусского режима поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса Ryanair, а также были серьезным нападением на правила, которые регулируют гражданскую авиацию.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно решить эту проблему для соблюдения правил и стандартов ИКАО", - говорится в заявлении.

Поступок режима Лукашенко, как говорят страны G7, также представляет собой серьезную атаку на свободу СМИ, поэтому "Большая семерка" требует немедленного освобождения Протасевича и Сопеги.

"Мы будем наращивать наши усилия, в том числе путем введения дополнительных санкций, если это будет необходимо, для повышения ответственности за действия белорусского режима", - отметили в G7.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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