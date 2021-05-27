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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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G7 (714) санкции (10623) Протасевич Роман (309)

Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Страны

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении G7, которое опубликовано на сайте британского правительства.

"Самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сопеги после принудительной посадки рейса FR4978 в Минске 23 мая", - заявили в G7.

Как отметили в G7, действия белорусского режима поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса Ryanair, а также были серьезным нападением на правила, которые регулируют гражданскую авиацию.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно решить эту проблему для соблюдения правил и стандартов ИКАО", - говорится в заявлении.

Поступок режима Лукашенко, как говорят страны G7, также представляет собой серьезную атаку на свободу СМИ, поэтому "Большая семерка" требует немедленного освобождения Протасевича и Сопеги.

"Мы будем наращивать наши усилия, в том числе путем введения дополнительных санкций, если это будет необходимо, для повышения ответственности за действия белорусского режима", - отметили в G7.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Читайте: Швейцария не сообщала Беларуси об угрозе минирования самолета Ryanair, - МИД

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 8256
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27.05.2021 17:03
+7
А что будет, если они его казнят? Здоровья парню, конечно, просто интересно, что в таком случае предпримет Европа. Обеспокоется очередной раз?
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27.05.2021 16:49
+4
Обложить картофенфюрера красными флажками!
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27.05.2021 16:53
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Правила форума Совет форумчан
А что будет, если они его казнят? Здоровья парню, конечно, просто интересно, что в таком случае предпримет Европа. Обеспокоется очередной раз?
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27.05.2021 16:49 Ответить
Нет! -- щас Европа всё бросит, пойдёт войной на Россию и присоединит Беларуь к ЕС раньше Украины... *)
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27.05.2021 16:54 Ответить
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 8256
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27.05.2021 17:03 Ответить
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 2382
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27.05.2021 17:04 Ответить
нічо не буде. з Навальним *********, на том і закінчили = сидить далі.
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27.05.2021 16:57 Ответить
Страны "Большой семерки" пообещали Беларуси новые санкции из-за ареста Протасевича - Цензор.НЕТ 3855
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27.05.2021 17:08 Ответить
Обіцяли не значить женитись
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27.05.2021 19:03 Ответить
Обложить картофенфюрера красными флажками!
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27.05.2021 16:53 Ответить
-- на печеньках, пирожных и тортиках...
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27.05.2021 16:56 Ответить
Забирай наречену, доки бульборейх не закрився.
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27.05.2021 17:07 Ответить
Беларусь не закроется... -- а про Луку, я уже всё тут сказал, хто помнит... -- помолчу пока, что бы не сглазить...*)
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27.05.2021 17:10 Ответить
Якщо почнеться заваруха, постраждають непричетні, воно тобі треба?
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27.05.2021 17:17 Ответить
-- я разберусь...*)
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27.05.2021 17:24 Ответить
Удачі.
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27.05.2021 17:26 Ответить
Бацька эти санкции и видал, и вертел. Лично ему от этого ни холодно, ни жарко.
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27.05.2021 16:57 Ответить
Ни холодно ни жарко на сьогодні білорусам вийде 5 млрд баксів + неможливість перекредитування по існуючим кредитам, якось так нарахували поки що.
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27.05.2021 17:04 Ответить
И что? В Северной Корее вообще траву едят и как-то ничего не меняется. Пока Лукашенку персонально не прижмут, ничего не двинется. А его не прижмут.
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27.05.2021 17:11 Ответить
Не показник, північна корея і раніше не шикувала, а от спускатись по рівню життя не кожен погодиться.
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27.05.2021 17:18 Ответить
А кто их спрашивать будет? Они уже год топчутся и что имеют?
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27.05.2021 17:20 Ответить
Думаю обойдутся глубокой озабоченностью
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27.05.2021 16:57 Ответить
Бл... Тут потрібні санкції рівня "знімай штані - їпать будемо", а не толерантна стурбованість.
Із такою беззубістю можна догратися до Французького та Німецького АО РФ...
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27.05.2021 17:04 Ответить
Автор, G-7 называют Great(большая) -7 только в РФ, как же они без величия), для всех остальных стран это Group (группа)-7.
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27.05.2021 17:04 Ответить
-- это правда...
Die G7 (Abkürzung für Gruppe der Sieben)
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27.05.2021 17:08 Ответить
А Лукашенко білорусам тож піджопників отвєшає в догонку.
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27.05.2021 17:08 Ответить
G-7 крутые ребята: РФ сбили Боинг на Донбассе - норм, Беларусь самолет посадила без жертв - санкции... Помню как Французы погнали с США Кадафи бомбить, крутые ребята, все равно рисков 0 и к корыту нефтяному можно припасть. Только серьезная проблема: мы обеспокоены. Гыдко...
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27.05.2021 17:10 Ответить
Фрэнчи вчера тоже самолёт посадили -- создав все предпосылки для воздушного ЧП, с человеческим жертвами...
Ну и, дав Луке повну лапу козырей.
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27.05.2021 17:14 Ответить
пора бы укротить свои желалки. они вроде никогда по-другому и не поступали. сам не воюешь - никто за тебя не будет воевать. этот месидж кстати и к Беларусам тоже
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27.05.2021 17:16 Ответить
Що особливо огидно - навіть якщо у Біларусі відключать електрику, інтернет, освітлення буде від лучінушки, населення під автоматами та дубіналами поженуть працювати за миску бульби - усе одно терпітимуть, бо "лишь бы не как на Украине"...
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27.05.2021 17:17 Ответить
Есть телевизор - мне дом не квартира:
Я всею скорбью скорблю мировою,
Грудью дышу я всем воздухом мира,
Никсона вижу с его госпожою.Вот тебе раз!
Иностранный глава -
Прямо глаз в глаз, к голове голова,
Чуть пододвинул ногой табурет -
И оказался с главой тет-на-тет. (с) *)
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27.05.2021 17:27 Ответить
Может G 7 и введет превентивные санкции Но ЕС только пожурит. Максимум что можно ожидать от ЕС - Мы очень озабочены А то что примут Всё это никак не повлияет на режим таракана. Пустой пшик. Вот и напрашивается вопрос - А нужен ли Украине ЕС Как по мне Украине, вместе с Польшей, нужно создавать СОЮЗ СЛОВЯНСКИХ НАЦИЙ . С С Н Потому что ЕС давно превратился в П П Р - Посидели, По**здели, Разошлись.
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27.05.2021 17:27 Ответить
Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 5032
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27.05.2021 17:54 Ответить
Все що треба знати про сьогоднішню Білорусь в одному фото (зроблене сьогодні):
Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 2671
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27.05.2021 18:10 Ответить
Новая порция озабоченности и обеспокоенности.
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27.05.2021 19:58 Ответить
и очень глубокой озабоченности
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27.05.2021 21:37 Ответить
Захід має діяти по відношенню до Лукашенко і Біларусі обережно. Щоб своєю відразою й блокуваннями не заштовхнути Біларусь у склад московії. А нам взагалі сидіти тихо й займатися внутрішніми справами, яких невпроворот.
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28.05.2021 00:39 Ответить
 
 