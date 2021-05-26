Швейцария не сообщала Беларуси об угрозе минирования самолета Ryanair, - МИД

Министерство иностранных дел Швейцарии опровергло заявление захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко о том, что страна якобы предупредила Минск об угрозе минирования самолета Ryanair, где был задержан Роман Протасевич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В заявлении МИД отмечается, что Швейцарии не было ничего известно о якобы бомбе, заложенной на борту Ryanair, а потому "никаких сообщений от швейцарских властей" белорусскому режиму "по этому поводу не было".

26 мая Лукашенко заявил, что сообщение о "минировании" Ryanair с Протасевичем на борту поступило из Швейцарии.

Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС".

Позже палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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