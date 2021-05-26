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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Швейцария не сообщала Беларуси об угрозе минирования самолета Ryanair, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швейцария не сообщала Беларуси об угрозе минирования самолета Ryanair, - МИД

Министерство иностранных дел Швейцарии опровергло заявление захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко о том, что страна якобы предупредила Минск об угрозе минирования самолета Ryanair, где был задержан Роман Протасевич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В заявлении МИД отмечается, что Швейцарии не было ничего известно о якобы бомбе, заложенной на борту Ryanair, а потому "никаких сообщений от швейцарских властей" белорусскому режиму "по этому поводу не было".

26 мая Лукашенко заявил, что сообщение о "минировании" Ryanair с Протасевичем на борту поступило из Швейцарии.

Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС".

Позже палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Ничего-ничего, есть сотни террористических организаций, несколько сотен стран. Усатый придумает, кого бы сюда приплести, выбор большой.
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26.05.2021 23:57
+6
Дык , Хамас в этом плане поступает по-джентельменски, всегда берет на себя ответственность за тот или иной акт со своей стороны. Почерк идти в отказную и переводить стрелки на других - это почерк лаптестана, почерк коммунофашистов.
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27.05.2021 04:14
+4
Дмитро Гордон: «Лукашенко і Зеленський зачарують один одного»(с) - оба отпетые брехуны.
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27.05.2021 00:03
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А почему нет? Швейцарский Хамас он такой, ушлый.
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27.05.2021 00:42 Ответить
Дык , Хамас в этом плане поступает по-джентельменски, всегда берет на себя ответственность за тот или иной акт со своей стороны. Почерк идти в отказную и переводить стрелки на других - это почерк лаптестана, почерк коммунофашистов.
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27.05.2021 04:14 Ответить
А может не хамас а хумус?
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27.05.2021 08:35 Ответить
Помилка, це був диспетчер Карлос.
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27.05.2021 05:10 Ответить
письков сказал, что у паРашы нет оснований не доверять лукашеску.
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27.05.2021 08:09 Ответить
Ничего-ничего, есть сотни террористических организаций, несколько сотен стран. Усатый придумает, кого бы сюда приплести, выбор большой.
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26.05.2021 23:57 Ответить
Швейцария - ні Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 218

ХАМАС - ні Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 218

Притому обоє - офіційно заявили !
Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 7043
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27.05.2021 01:32 Ответить
Україна - також ні.
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27.05.2021 06:57 Ответить
Дмитро Гордон: «Лукашенко і Зеленський зачарують один одного»(с) - оба отпетые брехуны.
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27.05.2021 00:03 Ответить
Посадить их как попугаев в одну клетку.
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27.05.2021 11:24 Ответить
Яка Швейцарія)))) це братня расєя повідомила калхозенфюреру...))))
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27.05.2021 00:08 Ответить
Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 2548
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27.05.2021 00:20 Ответить
*****...***** поверит ибо сам брехать любит ))))
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27.05.2021 08:19 Ответить
"Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет" - статью тоже Лукашенко писал или откуда тут взялся Франкфурт?
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27.05.2021 00:48 Ответить
Вот же брэхло оказался председатель радгоспу. Та не моргнул.
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27.05.2021 00:54 Ответить
криваві чекісти просто використали швейцарський проксі сервер (або ВПН, або ТОР), щоб вислати самим собі "повідомлення"!
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27.05.2021 02:31 Ответить
Дык, бацька вчера уже скололся, заявил, шо то они предупредиль на бульбашии "разгул" местечкового неофашизма, тобто, оппозиция - это не с колен невставальные доки цветочных букетиков, а неонацисты(типо, Тихановская и Протасевич со своей кацаптелкой - неофашисты). Получается, шо это не Хамас-рук дело, - а лично бацькино.
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27.05.2021 04:22 Ответить
Пан Шамов, я Вам там картинку послала питомца 😀
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27.05.2021 08:33 Ответить
лукашенко трепло
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27.05.2021 05:06 Ответить
ЛУКАШЕНКО - шизофреник!
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27.05.2021 06:35 Ответить
последнему идиоту было понятно что ГрЫгоровыч ляпнул первое что пришло в голову...
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27.05.2021 07:02 Ответить
Щось нагадує поведінку Пуйла при анексіїї Криму, спочатку "нас там немає", а потім "наші війська стояли за спинами жінок і дітей". Так це - пізніше заявить щоце була успішна робота своїх спецслужб і роздасть медальки.
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27.05.2021 07:02 Ответить
Так ВСЕ ОНИ РОДОМ ИЗ СОВКА .
Надо Украину быстрее и подальше от этого дерьма присоединять к ЕС
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27.05.2021 08:32 Ответить
Просто Ник и Майк переехали в Швейцарию. Потому что бульбофюрер оказался крепким орешком.
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27.05.2021 07:11 Ответить
"Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС" - звичайно ні ,в мзс працюють казкові довбойоби ,котрі не розуміють суті прочитаного. Бацька говорив про електронного листа надісланого з поштового серверу протонмайл, а не через дипломатичні канали. Таким сервером користуються всі вимагачі ,терористи, спецслужби, пізднесмени і решту хто не хоче щоб їх читала система ешелон.
Крім звичайно "колективу "зеленого кварталу- відвертих кретинів ,котрі захопили владу в країні!
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27.05.2021 07:44 Ответить
не прокатило ! лука, еще варианты ??? ))))
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27.05.2021 08:20 Ответить
Швейуарії потрібно контролювати перебування на її території терористів ФСБ і КДБ. Це вони могли зателефонувати, а скоріше всього це видумка лукашенка і путіна.
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27.05.2021 09:05 Ответить
ВНЕЗАПНО
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27.05.2021 09:41 Ответить
Путлеру нужна Беларусь в составе срасии. Вот он и принуждает бульбанфюрера к присоединению в качестве Минской области срасии.
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27.05.2021 09:44 Ответить
Накануне встречи в Женеве Швейцария кишит террористами
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27.05.2021 10:14 Ответить
"никаких сообщений от швейцарских властей"
А кто-то говорил о швейцарских властях?
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27.05.2021 10:16 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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27.05.2021 10:31 Ответить
Ну теперь понятно, что записывал в тетрадку на встречке с Пукиным Лукашенко???
Да,да ..именно фразу Геббельса.......- Чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят.
Старается, старый залежавшийся драник....
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27.05.2021 10:46 Ответить
А какого буя, "солдаты ХАМАСа" прислали в аэропорт Минска информацию о бомбе?! Ведь Минск к этому рейсу, не имеет никакого отношения!)) ...хотя бы об этом подумали,что нету никакой логики в этом
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28.05.2021 21:30 Ответить
 
 