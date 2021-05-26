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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7526) Лукашенко (3502) самолет (3330) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет Ryanair после сообщения о взрывчатке: Ни Львов, ни Киев не захотели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет Ryanair после сообщения о взрывчатке: Ни Львов, ни Киев не захотели

Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.

Об этом он заявил на встрече с парламентариями, сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко объяснил, почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" - заявил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+81
ХАМАС открестился, "сообщение из Швейцарии о бомбе" - не зашло. Теперь на повестке - виновата Украина. Хотя классика еще не озвучена - во всем виноват Порошенко. Ждемссс
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26.05.2021 13:01
+65
Ну наконец-то Украина виновата. А то уже зааждались))
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26.05.2021 13:04
+48
ооо....какие откровения пошли....
а вот истребитель и задержание журналиста как-то не вписываются в эту картину маслом )))
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26.05.2021 13:02
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Та Лука сам уже плутається у своїй брехні. Тількі но він свої дії оправдував АЕС. Типу, щоб замінований літак не впав на АЕС
"Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей".

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-intsident-s-samoletom-afiny-vilnjus-i-raskryl-novye-podrobnosti-443021-2021/
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26.05.2021 13:37 Ответить
на ходу выдумывает
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26.05.2021 13:39 Ответить
БРЕШЕТ УБИЙЦА СУМАСШЕДШИЙ!
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27.05.2021 01:05 Ответить
Ребят освободи старый бегемот!!!! Отпусти ребят!!!!
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26.05.2021 13:50 Ответить
******** окончательно Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4
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26.05.2021 13:54 Ответить
Странно, что этому ещё кто-то удивляется. Неужели непонятно, что Луки не существует? Есть БелПутин. Со всей пропагандонской хернёй. Тактика, что и в Кремле, АБСОЛЮТНО та же: все факты переврать, других очернить, себя выставить героем и жертвой пиндосов, толерастов и жидобандеровцев. Включите БелТВ, это ж тотальное РосТВ.
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26.05.2021 13:57 Ответить
********* Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 3751
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26.05.2021 21:00 Ответить
надеюсь, что пока летели над Украиной, на борту самолета из мальчика в трусиках успели сделать распятие
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26.05.2021 14:04 Ответить
Сочиняет истории на ходу.Все больше и больше неприязни и отвращения к этому ублюдочному *************.
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26.05.2021 14:09 Ответить
Давай про наших.
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26.05.2021 14:15 Ответить
Уже сейчас,мы точно имеем под боком соседа,которому доверять нельзя.Нужно держать ухо востро,как пограничникам,так и ВСУ.
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26.05.2021 14:11 Ответить
А за слова придется отвечать, Протасевичу.
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26.05.2021 14:16 Ответить
Отвечают перед Законом.Перед Лукой ответить можно только по понятиям Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 1877
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26.05.2021 14:27 Ответить
Так а бомба была?
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26.05.2021 14:32 Ответить
Пока это усатое чмо не принесло нам столько горя сколько плешивое, следует прорабатывать варианты по его ликвидации.
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26.05.2021 14:33 Ответить
Я дам Вам парабеллум.
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26.05.2021 18:54 Ответить
оставь при себе.
У меня есть
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26.05.2021 19:17 Ответить
Ну так вперед!
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26.05.2021 19:29 Ответить
Разреши мне самому определять когда "вперед", а когда "назад"
Можно?
Ок. А парабеллум оставь себе. Тем более что у тебя его нет и никогда не было.
Ссылки на Бендер-бея тоже оставь при себе
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26.05.2021 20:50 Ответить
Що такий нєрвєнний? Попий зеленки. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4019 Нафіг мені парабелум, у мене щось краще є. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4019
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29.05.2021 09:10 Ответить
🤣
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26.05.2021 19:47 Ответить
Извивается как гад на сковородке. Будет теперь су...кататься сам на своих мазах и жрать молоко беларусское.
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26.05.2021 14:34 Ответить
Білоруське молоко давно програло конкуренцію українському, Савушкина давно нема на нашому ринку, може у москалів є, де молоко від верблюдів.
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26.05.2021 14:37 Ответить
Міф про білоруські товари занадто роздутий.
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26.05.2021 18:55 Ответить
Если бы сша заинтересованы в принудительной посадке
Я думаю они сделали тоже /это демократично /
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26.05.2021 14:36 Ответить
Какой был повод для посадки?
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26.05.2021 18:56 Ответить
Спалился бульбофюрер: "Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке" Источник: https://censor.net/ru/n3267571
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26.05.2021 14:43 Ответить
А истребитель с вертолетом тоже никто не захотел на перехват запустить ?)
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26.05.2021 14:45 Ответить
он же ясно сказал Лондон отказался принимать )))))
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26.05.2021 14:51 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9879
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26.05.2021 14:54 Ответить
Вот сволочь, уже хочет всё свалить на других и на Украину. А нахрена ты падло свой истребитель тогда поднял, чтоб принудительно посадить гражданский самолёт в Минске???
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26.05.2021 15:00 Ответить
за содрудничество с фашиствующим бульбофюрером нужно сажать в тюрьму
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26.05.2021 15:01 Ответить
Начните с,, найвеличнейшего,,. Он там на великом крадивныцтви кошельки бульбофюрера нехило пополняет. А Порошенко почему то ,,барыга,, у кретинов.
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26.05.2021 15:10 Ответить
Ти дуже смердиш лайном *********** прихвостень *****.Закрий пельку бо лайно з рота тхне. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9770
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26.05.2021 15:24 Ответить
Зебанат иди на хутина
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26.05.2021 15:54 Ответить
А я вчера писал--удивительно что еще в Киеве не посадили. С этими у власти не удивился бы подарку людоеду Белорусскому от бубочки.
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26.05.2021 15:07 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 3420 Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 1619
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26.05.2021 15:27 Ответить
Собираешь своих,зебанутых?
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26.05.2021 15:53 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 8741 ПТН- ПНХ і всі ********** прихвостні слідом. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4631
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26.05.2021 16:11 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 964 Да ти зовсiм макитру втратив.Спiвчуваю.
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26.05.2021 16:17 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 1940 пацак Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9920
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26.05.2021 16:22 Ответить
Можешь подобрать.Хоть таким странным способом у тебя появятся мозги. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 7889
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26.05.2021 16:46 Ответить
боты часто картинками разговаривают. А это Ольгино явное
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26.05.2021 17:00 Ответить
Знаю таких тут парочку олигофренов Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 2284
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26.05.2021 17:06 Ответить
cразу в спам, не корми тролля. он же за каждую твою реплику бонус имеет.
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26.05.2021 17:08 Ответить
Больше бояры-меньше здоровья Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9887
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26.05.2021 18:54 Ответить
Він очкує за свою шкуру, мабуть путін сказав, що пора пити чай
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26.05.2021 15:08 Ответить
Если Украина запретила через свою страну белорусам почему на флайтрадар Минск -Хургада пролетел через Украину и сейчас на подходе к Минску?/BRU8208
Belavia борт на flightradar24.com
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26.05.2021 15:10 Ответить
барыга Зе всех наедал.... таких рейсов Белавиа было сегодня 4 над Украиной, Минск - Кишинев, Истанбул - Минск, Шарм эль шейх - Минск...и т.д и все пролеты воздушном пространстве Украина.
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26.05.2021 21:12 Ответить
А еще: Оттава, Сидней, Вашингтон и Кейптаун отказались принять рейс.
Да-да-да. Все так и было.
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26.05.2021 15:28 Ответить
З фрагменту аудіозапису розмови англійською між пілотом та диспетчером чути сильний російський акцент в обох.

Здається, не лише у салоні літака були агенти КДБ РБ.
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26.05.2021 15:32 Ответить
Хто всравсь? Невістка! Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 6894
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26.05.2021 15:32 Ответить
у вусатого діда Поноса зовсім вже кукуха поїхала
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26.05.2021 15:51 Ответить
нелегитимные путин и лукашенко два отморозка террориста и военные преступники! Должны быть судимы в международном трибунал в Гааге!
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26.05.2021 16:21 Ответить
НЕЛЕПОЕ и КРИВОЕ ВРАНЬЕ!
Которое очень легко опровергается.
На кого оно рассчитано?
В эту бредятину поверит разве, что 2-5% пенсионеров Беларуси-Рашки, не больше.
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26.05.2021 16:26 Ответить
Поэтому его насильно посадили в Минске и арестовали журналиста... такое ляпает для дурныкив, крышу явно него перекосило, наверное альцгеймер в начальной стадии.
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26.05.2021 16:42 Ответить
ДЕБИЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ
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26.05.2021 16:51 Ответить
Да если и так? Не захотели. Это что, означает что нужно поднимать истребители к пассажирскому рейсу? Да тут как не крути, прекрасно же весь мир понимает, что вся ботва из за Ромашки.
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26.05.2021 18:37 Ответить
Колхозный фюрер перенюхал *************** путинияхуйлората
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26.05.2021 18:45 Ответить
Каждый день новые истории
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26.05.2021 18:59 Ответить
ЛУКАШЕНКО - ГЕБЕЛЬС !)
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26.05.2021 19:14 Ответить
и истребитель тоже Киев заставил поднять, и Протасевича в тюрягу засадить. Все Киев виноват Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 5160
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26.05.2021 19:44 Ответить
Такими висловлюваннями Лукашенко лише підкреслює свою зверхність до людей, бо вважає як і ліліпутін себе дуже "мудрим" , а всіх інших дурочками , які наче б то не можуть відрізнити брехню від правди ! Наче б то і не було вимушеної посадки літака, яку примусово заставив зробити винищувач, погрожуючи неозброєному громадянському літаку? Ну всі "ІДІОТИ" , а я такий хитрий і розумний, всіх багном обмазав , а сам як кристал "чистий"...
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26.05.2021 19:48 Ответить
И что характерно, аэропорты Нью-Йорка и Сиднея тоже не приняли этот борт... Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 8356
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26.05.2021 19:57 Ответить
Питання не в тому де сів літак.Питання де Протасевіч?
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26.05.2021 20:01 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 8732Вот такие вот потужные запреты от клоуна Зе, Кабмина и Мининфраструктуры. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 7531

26 мая и прямо сейчас летит самолет Белавиа над Украиной ... Истанбул - Минск!!!

https://www.flightradar24.com/BRU784/27d5ff3f
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26.05.2021 20:32 Ответить
кстати сейчас еще один самолет Белавиа летит над территорией Украины -- Шарм эль шейх - Минск
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26.05.2021 20:35 Ответить
Шановний(НЕ) ЛУКА,як-би ти не затримував нікого,можливо тобі і повірили-б,а ще і нагороду якусь назначили,а так з тими затриманнями ти вважаєш всіх ДЕБІЛАМИ? Щось тут не так,я наприклад не бажаю бути ДЕБІЛОМ,а БЯЛАРУСИ,то їхня справа.
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26.05.2021 20:52 Ответить
на постсоветском пространстве есть пкм. две страны (Литва и Казахстан), в которых приобретение иного гражданства влечёт утрату соответственно, литовского или казахского гражданств.

именно по этой причине обсуждаемая «гениальная» схема не сработает в том же Казахстане - рассеянскаязыкатые граждане Казахстана, получившие ро
рассеянское гражданство, мгновенно станут бывшими гражданами Казахстана, после чего они из полноправных граждан станут иностранцами на птичьих правах, и с ними можно будет делать всё, что угодно.

Украина отличается от Казахстана только тем, что у неё пока нет процедуры установления факта утраты гражданства Украины.
В законе о гражданстве Украины (ст. 19) это положение есть уже почти 20 лет как.
Как только до украинских властей дойдёт, что проблема решается очень просто - они эту процедуру разработают.
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27.05.2021 00:19 Ответить
Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят(приписывают Геббельсу)

Протасевич купил бомбу у ХАМАС по наводке Порошенко.
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27.05.2021 08:39 Ответить
Закінчиться тим, що зєля візьме відповідальність за бомбу на себе. Скаже, що подзвонив зі свого швейцарського номера, намалювавши собі маркером на лобі ХАМАС.
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27.05.2021 08:39 Ответить
"зєля візьме відповідальність "?

Такое даже Геббельс не придумал бы
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27.05.2021 08:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=A_gJbflu4do
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27.05.2021 09:58 Ответить
Недорабатывает бульбофюрер Лука, надо было ему прокукарекать, что на этом ераплане обнаружили визитки Яроша. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9056
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27.05.2021 12:48 Ответить
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