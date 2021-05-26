Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет Ryanair после сообщения о взрывчатке: Ни Львов, ни Киев не захотели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.
Об этом он заявил на встрече с парламентариями, сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня", передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко объяснил, почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров.
"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" - заявил Лукашенко.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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"Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей".
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-intsident-s-samoletom-afiny-vilnjus-i-raskryl-novye-podrobnosti-443021-2021/
У меня есть
Можно?
Ок. А парабеллум оставь себе. Тем более что у тебя его нет и никогда не было.
Ссылки на Бендер-бея тоже оставь при себе
Я думаю они сделали тоже /это демократично /
Belavia борт на flightradar24.com
Да-да-да. Все так и было.
Здається, не лише у салоні літака були агенти КДБ РБ.
Которое очень легко опровергается.
На кого оно рассчитано?
В эту бредятину поверит разве, что 2-5% пенсионеров Беларуси-Рашки, не больше.
26 мая и прямо сейчас летит самолет Белавиа над Украиной ... Истанбул - Минск!!!
https://www.flightradar24.com/BRU784/27d5ff3f
именно по этой причине обсуждаемая «гениальная» схема не сработает в том же Казахстане - рассеянскаязыкатые граждане Казахстана, получившие ро
рассеянское гражданство, мгновенно станут бывшими гражданами Казахстана, после чего они из полноправных граждан станут иностранцами на птичьих правах, и с ними можно будет делать всё, что угодно.
Украина отличается от Казахстана только тем, что у неё пока нет процедуры установления факта утраты гражданства Украины.
В законе о гражданстве Украины (ст. 19) это положение есть уже почти 20 лет как.
Как только до украинских властей дойдёт, что проблема решается очень просто - они эту процедуру разработают.
Протасевич купил бомбу у ХАМАС по наводке Порошенко.
Такое даже Геббельс не придумал бы