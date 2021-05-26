Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет Ryanair после сообщения о взрывчатке: Ни Львов, ни Киев не захотели

Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.

Об этом он заявил на встрече с парламентариями, сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко объяснил, почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров.

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"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" - заявил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.