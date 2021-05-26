Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в стране, заявил, что сообщение о минировании экипажа Ryanair поступило из Швейцарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого".

Так, по словам диктатора, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

"Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - заявил захвативший власть в стране "президент".

Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС".

Позже палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте: Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ