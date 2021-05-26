Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусский диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в стране, заявил, что сообщение о минировании экипажа Ryanair поступило из Швейцарии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого".
Так, по словам диктатора, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.
"Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - заявил захвативший власть в стране "президент".
Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС".
Позже палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Особенно рф и её лобисты не подняли бы вой. Как показала это история вагнер это мертворожденная история и как в недавнем интервью бутусова где он говорит, что 30 человек вагнер должны были просто сдаться, это показывает наглядно уровень мышления.
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-Чьё зло больше в Украине, Таракана или *****?
А я дам вам конкретный ответ:
-Украине зло- это Таракан и *****, одно зло одинаковое, просто размеры разные.
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь, и будет свободной!!!
Украине очень много зла, как от *****, так и от Таракана...
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
ой бульбофюрер сочинять мастер... ой как жеж правдоподобно ))))
...льзя, льзя, льзя...
турецкому султанубелорусскому таракану
Браво, Юрий! Хватит этой хитрожопой политкорректности.
и кроме того,в отмазке говорилось о взрыве над Вильнюсом,а не над аэс.
Он пастор Шлаг теж із Швейцарії посилав шифровки для Центру.