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Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в стране, заявил, что сообщение о минировании экипажа Ryanair поступило из Швейцарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого".

Так, по словам диктатора, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

"Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - заявил захвативший власть в стране "президент".

Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС".

Позже палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте: Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ

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Топ комментарии
+25
Белорусский диктатор Александр Лукашенко Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5143

Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3679
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26.05.2021 10:39
+21
эксклюзив... боевики ХАМАС ищут Беларусь на гугл-картах...Швейцария (но не точно))))
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7427

.
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26.05.2021 10:47
+20
Швецарский Хамас рулит. Но это не точно.
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26.05.2021 10:40
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А може з Буркіна-Фасо?
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26.05.2021 10:38 Ответить
Крутиться як жаба на сковорідці. От як би ми посадили вагнеровців, світ нас би підтримав.
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26.05.2021 10:41 Ответить
А еще бы на марс полетели бы ух бы.

Особенно рф и её лобисты не подняли бы вой. Как показала это история вагнер это мертворожденная история и как в недавнем интервью бутусова где он говорит, что 30 человек вагнер должны были просто сдаться, это показывает наглядно уровень мышления.
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26.05.2021 11:34 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 673
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26.05.2021 10:43 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 638
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26.05.2021 10:44 Ответить
Скільки ж він до кінця перегляду цієї сторінки морковки з'їсть?!Бацька всіх нею закормить!
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26.05.2021 11:10 Ответить
о козлина с корнями из ленинграда , кушает морковку )) Повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 12
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26.05.2021 13:39 Ответить
Не,с Гондураса,хамас щас там рулит...
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26.05.2021 10:44 Ответить
Белорусский диктатор Александр Лукашенко Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5143

Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3679
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26.05.2021 10:39 Ответить
колхозник...он такой)))
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26.05.2021 10:40 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2436
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26.05.2021 10:45 Ответить
Швецарский Хамас рулит. Но это не точно.
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26.05.2021 10:40 Ответить
эксклюзив... боевики ХАМАС ищут Беларусь на гугл-картах...Швейцария (но не точно))))
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7427

.
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26.05.2021 10:47 Ответить
хамас захватил швейцарию и шлет письма с домена .gov.ch?!
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26.05.2021 10:41 Ответить
Украинцы, ответьте:
-Чьё зло больше в Украине, Таракана или *****?
А я дам вам конкретный ответ:
-Украине зло- это Таракан и *****, одно зло одинаковое, просто размеры разные.
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь, и будет свободной!!!
Украине очень много зла, как от *****, так и от Таракана...
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26.05.2021 10:41 Ответить
кранты Беларуси. Усатый гестаповец с Путлером теперь ни перед чем не остановится
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26.05.2021 10:45 Ответить
Білорусі - свободу і незалежність! Хай згине бульбашний диктатор і рашинський агресор. Тримайтеся, українці за вас.
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26.05.2021 10:48 Ответить
Бєларусь може врятувати тільки власний Майдан, квіточки-носочки не спрацювали. Нажаль існує тільки один шлях - Свобода через кровіщу (бо братушки так просто не віддадуть свій вплив). І ще - сябри, вам треба зробити вибір, хто вам браття - росіяни чи українці, Це як Золота Орда чи ВКЛ.
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26.05.2021 10:51 Ответить
Такие вопросы не обсуждаются, кацы Беларуси враги, так же как и вам.
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26.05.2021 10:55 Ответить
Нажаль це не так, в Україні рейтинг Луки (лютий 2021) - 36%. Я сам в шоці.
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26.05.2021 11:10 Ответить
Ну это почти как за "главкома Зелю", у вас ещё больше с кацапами буськуться.
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26.05.2021 11:26 Ответить
Дед на приеме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
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26.05.2021 12:13 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4688
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26.05.2021 10:43 Ответить
И унизительных для понимающих все беларусов
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26.05.2021 12:56 Ответить
Дурачок
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26.05.2021 10:43 Ответить
на верёвке будешь болтаться и рассказывать, гестаповец.
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26.05.2021 10:43 Ответить
нифигасе...ХАМАС засел в Швейцарии ??? )))
ой бульбофюрер сочинять мастер... ой как жеж правдоподобно ))))
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26.05.2021 10:44 Ответить
Петросян нервно курит))))
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26.05.2021 10:44 Ответить
Сколько диктатора не корми, а казнить все равно прийдется.
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26.05.2021 10:46 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4513
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26.05.2021 10:46 Ответить
Атомну ЕС в Бєларусі побудували, щоб залякувати ЄС - це така гібридна зброя. Тепер кацапам не треба стращати ЯЗ, можна просто "організувати Чорнобиль-2. Це було тільки тренування. Все ще по-переду.
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26.05.2021 10:46 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7188
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26.05.2021 10:46 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9277
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26.05.2021 10:51 Ответить
...асяся?
...льзя, льзя, льзя...
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26.05.2021 11:30 Ответить
летить над Поліссям ..... Теракт міг бути. Над АЕС летів,гад (журналіст). завтра придумають, що літак мав розпорошити над полями новий вид колорадських жуків - а це загроза нацбезпеці. Все петляння схоже, коли Андропов збив Боїнг біля Сахаліна - писали, як зараз памятаю, самолет ушел в сторону моря. А збивали над морем. Вже тоді починався повний дебілізм
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26.05.2021 10:47 Ответить
У білорусі є посольство в Швейцарії? На виїзд.
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26.05.2021 10:48 Ответить
Швейцарский ХАМАС... это чтото новенькое))
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26.05.2021 10:48 Ответить
бойцы Хамас пишут письмо турецкому султану белорусскому таракану Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7131
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8485
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26.05.2021 10:49 Ответить
Лично мне очень нравится позиция Бутусова называющего в новостях на Цензоре белорусского фашиста "диктатор, захвативший власть в стране".
Браво, Юрий! Хватит этой хитрожопой политкорректности.
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26.05.2021 10:50 Ответить
Этого уже мало. Нужно прибавлять "кровавый палач". И Путлера также, у них руки в крови по локоть
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26.05.2021 10:59 Ответить
смешно
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26.05.2021 10:51 Ответить
смешно
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26.05.2021 10:51 Ответить
над всеми АЭС-бесполетная зона ...с чего бы системы безопасности приводить в готовность,если самолет ее не нарушил,а шел строго по трассе?
и кроме того,в отмазке говорилось о взрыве над Вильнюсом,а не над аэс.
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26.05.2021 10:54 Ответить
штаб-квартира хамас оказывается в Швейцарии
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26.05.2021 10:55 Ответить
Сообщение о кончине психопата поступит из Кремля.
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26.05.2021 10:56 Ответить
...ізвишє
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26.05.2021 11:26 Ответить
писать нужно так: белорусский диктатор и кровавый палач Лукашенко, захвативший власть.
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26.05.2021 10:57 Ответить
а ведь самое интересное: куда слать такой е-мейл? вот захоти я предупредить лукашеску о минировании его вертолета, куда мне послать письмо, чтобы его прочли и так быстро среагировали, а не в спам отправили?
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26.05.2021 11:00 Ответить
на дЄрєвню ЛукЄ
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26.05.2021 11:25 Ответить
Из Свазиленда звонил боец ХАМАСА.
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26.05.2021 11:01 Ответить
колхозник ЛЕЧИТ всех на ходу !!! он намекает на ту ВСТРЕЧУ которая не состоится , мол тоже ХАМАЗ может подорвать пуйла !!!
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26.05.2021 11:06 Ответить
Vriot ocerednoj raz,kak i vsegda.Jesli bi samoliote byla bomba ego neprezemlili MInske riadom s drugim samoliotom,a prizemlili podalse ot drugix samoliotov.
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26.05.2021 11:10 Ответить
Хоть из Буркино-Фасо. Нафига было блогера снимать с самолета?
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26.05.2021 11:20 Ответить
Маразм крєпчал
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26.05.2021 11:24 Ответить
Яка різниця звідки гебня відправляла липове повідомлення?
Он пастор Шлаг теж із Швейцарії посилав шифровки для Центру.
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26.05.2021 11:27 Ответить
Штирлиц оставил резидентуру в Женеве...
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26.05.2021 12:22 Ответить
Сообщение о минировании Ryanair поступило из ШвейцарииСообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии - из Белорусского посольства в Швейцарии...
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26.05.2021 11:40 Ответить
Неужто швейцарское представительство ХАМАС?
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26.05.2021 11:44 Ответить
От диспетчера Карлоса.
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26.05.2021 11:46 Ответить
Кто следующий?
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26.05.2021 12:00 Ответить
Из Швейцарии говоришь?) Значит Петрови Боширов уже в Женеве, зондируют город на наявность шпилей?
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26.05.2021 12:54 Ответить
новина не варта уваги - таракан просто тролить світ..
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26.05.2021 13:28 Ответить
 
 