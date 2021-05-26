Повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу у країні, заявив, що повідомлення про мінування екіпажу Ryanair надійшло зі Швейцарії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул першого".

Так, за словами диктатора, повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії.

"Літак розвернули біля БілАЕС. А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?" - заявив "президент", який захопив владу в країні.

Раніше влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС".

Пізніше палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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