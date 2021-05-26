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Повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу у країні, заявив, що повідомлення про мінування екіпажу Ryanair надійшло зі Швейцарії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул першого".

Так, за словами диктатора, повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії.

"Літак розвернули біля БілАЕС. А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?" - заявив "президент", який захопив владу в країні.

Раніше влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС".

Пізніше палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Також читайте: Кремль поки спостерігає за реакцією Заходу на інцидент з літаком Ryanair у Мінську, - The Guardian

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Белорусский диктатор Александр Лукашенко Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5143

Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3679
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26.05.2021 10:39
+21
эксклюзив... боевики ХАМАС ищут Беларусь на гугл-картах...Швейцария (но не точно))))
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7427

.
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26.05.2021 10:47
+20
Швецарский Хамас рулит. Но это не точно.
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26.05.2021 10:40
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А може з Буркіна-Фасо?
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26.05.2021 10:38 Відповісти
Крутиться як жаба на сковорідці. От як би ми посадили вагнеровців, світ нас би підтримав.
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26.05.2021 10:41 Відповісти
А еще бы на марс полетели бы ух бы.

Особенно рф и её лобисты не подняли бы вой. Как показала это история вагнер это мертворожденная история и как в недавнем интервью бутусова где он говорит, что 30 человек вагнер должны были просто сдаться, это показывает наглядно уровень мышления.
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26.05.2021 11:34 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 673
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26.05.2021 10:43 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 638
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26.05.2021 10:44 Відповісти
Скільки ж він до кінця перегляду цієї сторінки морковки з'їсть?!Бацька всіх нею закормить!
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26.05.2021 11:10 Відповісти
о козлина с корнями из ленинграда , кушает морковку )) Повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 12
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26.05.2021 13:39 Відповісти
Не,с Гондураса,хамас щас там рулит...
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26.05.2021 10:44 Відповісти
Белорусский диктатор Александр Лукашенко Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5143

Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3679
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26.05.2021 10:39 Відповісти
колхозник...он такой)))
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26.05.2021 10:40 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2436
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26.05.2021 10:45 Відповісти
Швецарский Хамас рулит. Но это не точно.
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26.05.2021 10:40 Відповісти
эксклюзив... боевики ХАМАС ищут Беларусь на гугл-картах...Швейцария (но не точно))))
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7427

.
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26.05.2021 10:47 Відповісти
хамас захватил швейцарию и шлет письма с домена .gov.ch?!
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26.05.2021 10:41 Відповісти
Украинцы, ответьте:
-Чьё зло больше в Украине, Таракана или *****?
А я дам вам конкретный ответ:
-Украине зло- это Таракан и *****, одно зло одинаковое, просто размеры разные.
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь, и будет свободной!!!
Украине очень много зла, как от *****, так и от Таракана...
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26.05.2021 10:41 Відповісти
кранты Беларуси. Усатый гестаповец с Путлером теперь ни перед чем не остановится
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26.05.2021 10:45 Відповісти
Білорусі - свободу і незалежність! Хай згине бульбашний диктатор і рашинський агресор. Тримайтеся, українці за вас.
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26.05.2021 10:48 Відповісти
Бєларусь може врятувати тільки власний Майдан, квіточки-носочки не спрацювали. Нажаль існує тільки один шлях - Свобода через кровіщу (бо братушки так просто не віддадуть свій вплив). І ще - сябри, вам треба зробити вибір, хто вам браття - росіяни чи українці, Це як Золота Орда чи ВКЛ.
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26.05.2021 10:51 Відповісти
Такие вопросы не обсуждаются, кацы Беларуси враги, так же как и вам.
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26.05.2021 10:55 Відповісти
Нажаль це не так, в Україні рейтинг Луки (лютий 2021) - 36%. Я сам в шоці.
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26.05.2021 11:10 Відповісти
Ну это почти как за "главкома Зелю", у вас ещё больше с кацапами буськуться.
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26.05.2021 11:26 Відповісти
Дед на приеме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
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26.05.2021 12:13 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4688
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26.05.2021 10:43 Відповісти
И унизительных для понимающих все беларусов
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26.05.2021 12:56 Відповісти
Дурачок
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26.05.2021 10:43 Відповісти
на верёвке будешь болтаться и рассказывать, гестаповец.
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26.05.2021 10:43 Відповісти
нифигасе...ХАМАС засел в Швейцарии ??? )))
ой бульбофюрер сочинять мастер... ой как жеж правдоподобно ))))
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26.05.2021 10:44 Відповісти
Петросян нервно курит))))
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26.05.2021 10:44 Відповісти
Сколько диктатора не корми, а казнить все равно прийдется.
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26.05.2021 10:46 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4513
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26.05.2021 10:46 Відповісти
Атомну ЕС в Бєларусі побудували, щоб залякувати ЄС - це така гібридна зброя. Тепер кацапам не треба стращати ЯЗ, можна просто "організувати Чорнобиль-2. Це було тільки тренування. Все ще по-переду.
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26.05.2021 10:46 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7188
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26.05.2021 10:46 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9277
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26.05.2021 10:51 Відповісти
...асяся?
...льзя, льзя, льзя...
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26.05.2021 11:30 Відповісти
летить над Поліссям ..... Теракт міг бути. Над АЕС летів,гад (журналіст). завтра придумають, що літак мав розпорошити над полями новий вид колорадських жуків - а це загроза нацбезпеці. Все петляння схоже, коли Андропов збив Боїнг біля Сахаліна - писали, як зараз памятаю, самолет ушел в сторону моря. А збивали над морем. Вже тоді починався повний дебілізм
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26.05.2021 10:47 Відповісти
У білорусі є посольство в Швейцарії? На виїзд.
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26.05.2021 10:48 Відповісти
Швейцарский ХАМАС... это чтото новенькое))
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26.05.2021 10:48 Відповісти
бойцы Хамас пишут письмо турецкому султану белорусскому таракану Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7131
Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8485
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26.05.2021 10:49 Відповісти
Лично мне очень нравится позиция Бутусова называющего в новостях на Цензоре белорусского фашиста "диктатор, захвативший власть в стране".
Браво, Юрий! Хватит этой хитрожопой политкорректности.
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26.05.2021 10:50 Відповісти
Этого уже мало. Нужно прибавлять "кровавый палач". И Путлера также, у них руки в крови по локоть
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26.05.2021 10:59 Відповісти
смешно
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26.05.2021 10:51 Відповісти
смешно
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26.05.2021 10:51 Відповісти
над всеми АЭС-бесполетная зона ...с чего бы системы безопасности приводить в готовность,если самолет ее не нарушил,а шел строго по трассе?
и кроме того,в отмазке говорилось о взрыве над Вильнюсом,а не над аэс.
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26.05.2021 10:54 Відповісти
штаб-квартира хамас оказывается в Швейцарии
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26.05.2021 10:55 Відповісти
Сообщение о кончине психопата поступит из Кремля.
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26.05.2021 10:56 Відповісти
...ізвишє
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26.05.2021 11:26 Відповісти
писать нужно так: белорусский диктатор и кровавый палач Лукашенко, захвативший власть.
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26.05.2021 10:57 Відповісти
а ведь самое интересное: куда слать такой е-мейл? вот захоти я предупредить лукашеску о минировании его вертолета, куда мне послать письмо, чтобы его прочли и так быстро среагировали, а не в спам отправили?
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26.05.2021 11:00 Відповісти
на дЄрєвню ЛукЄ
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26.05.2021 11:25 Відповісти
Из Свазиленда звонил боец ХАМАСА.
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26.05.2021 11:01 Відповісти
колхозник ЛЕЧИТ всех на ходу !!! он намекает на ту ВСТРЕЧУ которая не состоится , мол тоже ХАМАЗ может подорвать пуйла !!!
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26.05.2021 11:06 Відповісти
Vriot ocerednoj raz,kak i vsegda.Jesli bi samoliote byla bomba ego neprezemlili MInske riadom s drugim samoliotom,a prizemlili podalse ot drugix samoliotov.
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26.05.2021 11:10 Відповісти
Хоть из Буркино-Фасо. Нафига было блогера снимать с самолета?
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26.05.2021 11:20 Відповісти
Маразм крєпчал
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26.05.2021 11:24 Відповісти
Яка різниця звідки гебня відправляла липове повідомлення?
Он пастор Шлаг теж із Швейцарії посилав шифровки для Центру.
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26.05.2021 11:27 Відповісти
Штирлиц оставил резидентуру в Женеве...
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26.05.2021 12:22 Відповісти
Сообщение о минировании Ryanair поступило из ШвейцарииСообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии - из Белорусского посольства в Швейцарии...
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26.05.2021 11:40 Відповісти
Неужто швейцарское представительство ХАМАС?
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26.05.2021 11:44 Відповісти
От диспетчера Карлоса.
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26.05.2021 11:46 Відповісти
Кто следующий?
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26.05.2021 12:00 Відповісти
Из Швейцарии говоришь?) Значит Петрови Боширов уже в Женеве, зондируют город на наявность шпилей?
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26.05.2021 12:54 Відповісти
новина не варта уваги - таракан просто тролить світ..
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26.05.2021 13:28 Відповісти
 
 