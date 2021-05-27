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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС

Міністерство закордонних справ Швейцарії спростувало заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що країна нібито попередила Мінськ про загрозу мінування літака Ryanair, де був затриманий Роман Протасевич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У заяві МЗС зазначається, що Швейцарії не було нічого відомо про нібито бомбу, закладену на борту Ryanair, а тому "ніяких повідомлень від швейцарської влади" білоруському режиму "з цього приводу не було".

26 травня Лукашенко заявив, що повідомлення про "мінування" Ryanair із Протасевичем на борту надійшло із Швейцарії.

Раніше влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак, який летів за маршрутом "Афіни-Франкфурт", з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС".

Пізніше палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі
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Топ коментарі
+8
Ничего-ничего, есть сотни террористических организаций, несколько сотен стран. Усатый придумает, кого бы сюда приплести, выбор большой.
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26.05.2021 23:57
+6
Дык , Хамас в этом плане поступает по-джентельменски, всегда берет на себя ответственность за тот или иной акт со своей стороны. Почерк идти в отказную и переводить стрелки на других - это почерк лаптестана, почерк коммунофашистов.
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27.05.2021 04:14
+4
Дмитро Гордон: «Лукашенко і Зеленський зачарують один одного»(с) - оба отпетые брехуны.
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27.05.2021 00:03
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А почему нет? Швейцарский Хамас он такой, ушлый.
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27.05.2021 00:42 Відповісти
Дык , Хамас в этом плане поступает по-джентельменски, всегда берет на себя ответственность за тот или иной акт со своей стороны. Почерк идти в отказную и переводить стрелки на других - это почерк лаптестана, почерк коммунофашистов.
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27.05.2021 04:14 Відповісти
А может не хамас а хумус?
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27.05.2021 08:35 Відповісти
Помилка, це був диспетчер Карлос.
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27.05.2021 05:10 Відповісти
письков сказал, что у паРашы нет оснований не доверять лукашеску.
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27.05.2021 08:09 Відповісти
Ничего-ничего, есть сотни террористических организаций, несколько сотен стран. Усатый придумает, кого бы сюда приплести, выбор большой.
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26.05.2021 23:57 Відповісти
Швейцария - ні Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 218

ХАМАС - ні Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 218

Притому обоє - офіційно заявили !
Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 7043
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27.05.2021 01:32 Відповісти
Україна - також ні.
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27.05.2021 06:57 Відповісти
Дмитро Гордон: «Лукашенко і Зеленський зачарують один одного»(с) - оба отпетые брехуны.
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27.05.2021 00:03 Відповісти
Посадить их как попугаев в одну клетку.
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27.05.2021 11:24 Відповісти
Яка Швейцарія)))) це братня расєя повідомила калхозенфюреру...))))
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27.05.2021 00:08 Відповісти
Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС - Цензор.НЕТ 2548
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27.05.2021 00:20 Відповісти
*****...***** поверит ибо сам брехать любит ))))
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27.05.2021 08:19 Відповісти
"Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет" - статью тоже Лукашенко писал или откуда тут взялся Франкфурт?
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27.05.2021 00:48 Відповісти
Вот же брэхло оказался председатель радгоспу. Та не моргнул.
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27.05.2021 00:54 Відповісти
криваві чекісти просто використали швейцарський проксі сервер (або ВПН, або ТОР), щоб вислати самим собі "повідомлення"!
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27.05.2021 02:31 Відповісти
Дык, бацька вчера уже скололся, заявил, шо то они предупредиль на бульбашии "разгул" местечкового неофашизма, тобто, оппозиция - это не с колен невставальные доки цветочных букетиков, а неонацисты(типо, Тихановская и Протасевич со своей кацаптелкой - неофашисты). Получается, шо это не Хамас-рук дело, - а лично бацькино.
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27.05.2021 04:22 Відповісти
Пан Шамов, я Вам там картинку послала питомца 😀
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27.05.2021 08:33 Відповісти
лукашенко трепло
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27.05.2021 05:06 Відповісти
ЛУКАШЕНКО - шизофреник!
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27.05.2021 06:35 Відповісти
последнему идиоту было понятно что ГрЫгоровыч ляпнул первое что пришло в голову...
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27.05.2021 07:02 Відповісти
Щось нагадує поведінку Пуйла при анексіїї Криму, спочатку "нас там немає", а потім "наші війська стояли за спинами жінок і дітей". Так це - пізніше заявить щоце була успішна робота своїх спецслужб і роздасть медальки.
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27.05.2021 07:02 Відповісти
Так ВСЕ ОНИ РОДОМ ИЗ СОВКА .
Надо Украину быстрее и подальше от этого дерьма присоединять к ЕС
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27.05.2021 08:32 Відповісти
Просто Ник и Майк переехали в Швейцарию. Потому что бульбофюрер оказался крепким орешком.
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27.05.2021 07:11 Відповісти
"Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС" - звичайно ні ,в мзс працюють казкові довбойоби ,котрі не розуміють суті прочитаного. Бацька говорив про електронного листа надісланого з поштового серверу протонмайл, а не через дипломатичні канали. Таким сервером користуються всі вимагачі ,терористи, спецслужби, пізднесмени і решту хто не хоче щоб їх читала система ешелон.
Крім звичайно "колективу "зеленого кварталу- відвертих кретинів ,котрі захопили владу в країні!
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27.05.2021 07:44 Відповісти
не прокатило ! лука, еще варианты ??? ))))
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27.05.2021 08:20 Відповісти
Швейуарії потрібно контролювати перебування на її території терористів ФСБ і КДБ. Це вони могли зателефонувати, а скоріше всього це видумка лукашенка і путіна.
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27.05.2021 09:05 Відповісти
ВНЕЗАПНО
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27.05.2021 09:41 Відповісти
Путлеру нужна Беларусь в составе срасии. Вот он и принуждает бульбанфюрера к присоединению в качестве Минской области срасии.
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27.05.2021 09:44 Відповісти
Накануне встречи в Женеве Швейцария кишит террористами
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27.05.2021 10:14 Відповісти
"никаких сообщений от швейцарских властей"
А кто-то говорил о швейцарских властях?
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27.05.2021 10:16 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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27.05.2021 10:31 Відповісти
Ну теперь понятно, что записывал в тетрадку на встречке с Пукиным Лукашенко???
Да,да ..именно фразу Геббельса.......- Чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят.
Старается, старый залежавшийся драник....
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27.05.2021 10:46 Відповісти
А какого буя, "солдаты ХАМАСа" прислали в аэропорт Минска информацию о бомбе?! Ведь Минск к этому рейсу, не имеет никакого отношения!)) ...хотя бы об этом подумали,что нету никакой логики в этом
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28.05.2021 21:30 Відповісти
 
 