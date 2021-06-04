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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Євросоюз сьогодні вночі припинить авіасполучення з Білоруссю, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз сьогодні вночі припинить авіасполучення з Білоруссю, - Reuters

Посли Європейського Союзу схвалили план заборонити білоруським авіакомпаніям літати над територією ЄС або приземлятися в аеропортах ЄС, а також заборонити авіакомпаніям ЄС літати над Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомили три дипломатичні джерела.

Рішення має набути чинності опівночі за центральноєвропейським часом (о 1:00 ночі за Києвом), якщо до 14:00 (15:00 за Києвом) не надійне жодних заперечень. Їх, за словами дипломатів, не очікується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках. ФОТО

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Яка гарна спецоперація у Лукавого відбулась,спіймав "вагнеровців" у небі,тепер небо чисте як ніколи))
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04.06.2021 12:49
+9
Дійсно, дуже зручно, шуруєш в Тбілісі аби попасти в Стокгольм.
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04.06.2021 13:21
+7
От россии поедет ставши де факто губернией уже "какаяразница"
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04.06.2021 13:05
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Яка гарна спецоперація у Лукавого відбулась,спіймав "вагнеровців" у небі,тепер небо чисте як ніколи))
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04.06.2021 12:49 Відповісти
Интересно, как теперь белорусь будет принимать участие в спортивных меропроятиях, проводимых в европе?
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04.06.2021 12:59 Відповісти
От россии поедет ставши де факто губернией уже "какаяразница"
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04.06.2021 13:05 Відповісти
Поездом в Москву и оттуда самолетом куда угодно. Фактически российские аэропорты, остануться единственным способов вылета для белорусов. Еще, как вариант - Грузия и Турция. Хотя Грузия, тоже может закрыть небо.
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04.06.2021 13:11 Відповісти
Дійсно, дуже зручно, шуруєш в Тбілісі аби попасти в Стокгольм.
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04.06.2021 13:21 Відповісти
Віртуально!
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04.06.2021 13:14 Відповісти
Після вчорашньої шедевральниї гри ОК московитів проти Канади, нехай краще всі сидять вдома.
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04.06.2021 13:24 Відповісти
Ночью...
Чтобы было менее заметно.
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04.06.2021 13:06 Відповісти
Сейчас белорусы через Стамбул ломанутся.
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04.06.2021 13:11 Відповісти
Так їм і Стамбул треба через Кострому тепер.
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04.06.2021 13:22 Відповісти
Роман Протасевич в своём "интервью" сказал ровно то, что должен был сказать про Польшу, её финансирование "Беларуского дома", курирование беларуской "оппозицией" некими иностранными спецслужбами и тень Запада повсюду и везде. Но всё же, в методичке был прокол и им оказалась "исповедь" о том, что Тelegram-канал NEXTA финансировался так же неким российским олигархом, якобы для публикации заказных материалов против его конкурентов.
И вот тут, извините, но у гибридных интервьюеров явный прокол.
Для начала, напомню, что практически за каждым беларуским "оппозиционером" стоит не эфемерный западный куратор, а вполне реальный российский покровитель. Например, чета Тихановских обслуживалась ресурсами Алишера Усманова и даже пользовалась услугами "особенного" пиар-технолога Виталия Шклярова, а Виктор Бабарико строил свою избирательную кампанию на деньги "Газпрома". Даже бежавший в Лондон бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас является креатурой Михаила Бабича (того самого "посла" РФ, знатока дворцовых переворотов, которого выдворили в 2019 из Беларуси).

Но, что до упомянутого Романом Протасевичем некоего российского олигарха, то речь идет в данном случае о Дмитрии Мазепине. Кстати, он этнический беларус, но в настоящее время являющийся председателем совета директоров «Уралхима» и заместителем председателя совета директоров ПАО «Уралкалия». Но даже не в этом весь цимес.
Весь цимес в том, что Сергей Румас, что Виктор Бабарико, что Дмитрий Мазепин это одна и та же самая креатура российских спецслужб.
То есть, фактически, не называя имен, но Роман Протасевич во время "интервью", сквозь бесконечную мантру "За всем стоит запад, запад, запад и ещё раз запад", назвал непосредственного финансового благодетеля NEXTA, о чём всегда догадывались, но о чём сказано было именно сейчас. И, не удивительно, что это человек, являющийся финансовым проводником российских спецслужб.
Вопрос в другом, с какой целью это было озвучено и пропущено в эфир, ведь все мы прекрасно понимаем, что то, что говорил Протасевич и то, что выпускалось "в эфир" прошло строгое цензурированные КГБ РБ. Или в Беларуси КГБ уже этим не занимается, а те кто этим занимаются, ставят своей целью удар по Дмитрию Мазепину и его покровителям? Євросоюз сьогодні вночі припинить авіасполучення з Білоруссю, - Reuters - Цензор.НЕТ 1021 !!!

От і ВСЕ!!! Я ж казав - "Гадя Сявченко №2"
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04.06.2021 16:25 Відповісти
"ЛЕПРОЗОРІЙ!!!"
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04.06.2021 13:15 Відповісти
Жаль при этом народ страдает... Санкции нужно против самого таракана и доходных статей поступленияв бюжет Беларуси... ***** при этом заграбастает Белорусь... В итоге карлик выиграет - направив усатого на ********* и при этом отжимает его же Беларусь...
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04.06.2021 13:48 Відповісти
А касательно ракето-сообщения что и как?
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04.06.2021 14:54 Відповісти
Сябры - на телеге передвигайтесь как ваши камунячие диды
Євросоюз сьогодні вночі припинить авіасполучення з Білоруссю, - Reuters - Цензор.НЕТ 2043
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04.06.2021 14:57 Відповісти
 
 