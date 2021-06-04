Євросоюз сьогодні вночі припинить авіасполучення з Білоруссю, - Reuters
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Посли Європейського Союзу схвалили план заборонити білоруським авіакомпаніям літати над територією ЄС або приземлятися в аеропортах ЄС, а також заборонити авіакомпаніям ЄС літати над Білоруссю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомили три дипломатичні джерела.
Рішення має набути чинності опівночі за центральноєвропейським часом (о 1:00 ночі за Києвом), якщо до 14:00 (15:00 за Києвом) не надійне жодних заперечень. Їх, за словами дипломатів, не очікується.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Чтобы было менее заметно.
И вот тут, извините, но у гибридных интервьюеров явный прокол.
Для начала, напомню, что практически за каждым беларуским "оппозиционером" стоит не эфемерный западный куратор, а вполне реальный российский покровитель. Например, чета Тихановских обслуживалась ресурсами Алишера Усманова и даже пользовалась услугами "особенного" пиар-технолога Виталия Шклярова, а Виктор Бабарико строил свою избирательную кампанию на деньги "Газпрома". Даже бежавший в Лондон бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас является креатурой Михаила Бабича (того самого "посла" РФ, знатока дворцовых переворотов, которого выдворили в 2019 из Беларуси).
Но, что до упомянутого Романом Протасевичем некоего российского олигарха, то речь идет в данном случае о Дмитрии Мазепине. Кстати, он этнический беларус, но в настоящее время являющийся председателем совета директоров «Уралхима» и заместителем председателя совета директоров ПАО «Уралкалия». Но даже не в этом весь цимес.
Весь цимес в том, что Сергей Румас, что Виктор Бабарико, что Дмитрий Мазепин это одна и та же самая креатура российских спецслужб.
То есть, фактически, не называя имен, но Роман Протасевич во время "интервью", сквозь бесконечную мантру "За всем стоит запад, запад, запад и ещё раз запад", назвал непосредственного финансового благодетеля NEXTA, о чём всегда догадывались, но о чём сказано было именно сейчас. И, не удивительно, что это человек, являющийся финансовым проводником российских спецслужб.
Вопрос в другом, с какой целью это было озвучено и пропущено в эфир, ведь все мы прекрасно понимаем, что то, что говорил Протасевич и то, что выпускалось "в эфир" прошло строгое цензурированные КГБ РБ. Или в Беларуси КГБ уже этим не занимается, а те кто этим занимаются, ставят своей целью удар по Дмитрию Мазепину и его покровителям? !!!
От і ВСЕ!!! Я ж казав - "Гадя Сявченко №2"