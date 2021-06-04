Евросоюз сегодня ночью прекратит авиасообщение с Беларусью, - Reuters
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Послы Европейского Союза одобрили план запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС или приземляться в аэропортах ЕС, а также запретить авиакомпаниям ЕС летать над Беларусью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщили три дипломатических источника.
Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 ночи по Киеву), если до 14:00 (15:00 по Киеву) не поступит никаких возражений. Их, по словам дипломатов, не ожидается.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Чтобы было менее заметно.
И вот тут, извините, но у гибридных интервьюеров явный прокол.
Для начала, напомню, что практически за каждым беларуским "оппозиционером" стоит не эфемерный западный куратор, а вполне реальный российский покровитель. Например, чета Тихановских обслуживалась ресурсами Алишера Усманова и даже пользовалась услугами "особенного" пиар-технолога Виталия Шклярова, а Виктор Бабарико строил свою избирательную кампанию на деньги "Газпрома". Даже бежавший в Лондон бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас является креатурой Михаила Бабича (того самого "посла" РФ, знатока дворцовых переворотов, которого выдворили в 2019 из Беларуси).
Но, что до упомянутого Романом Протасевичем некоего российского олигарха, то речь идет в данном случае о Дмитрии Мазепине. Кстати, он этнический беларус, но в настоящее время являющийся председателем совета директоров «Уралхима» и заместителем председателя совета директоров ПАО «Уралкалия». Но даже не в этом весь цимес.
Весь цимес в том, что Сергей Румас, что Виктор Бабарико, что Дмитрий Мазепин это одна и та же самая креатура российских спецслужб.
То есть, фактически, не называя имен, но Роман Протасевич во время "интервью", сквозь бесконечную мантру "За всем стоит запад, запад, запад и ещё раз запад", назвал непосредственного финансового благодетеля NEXTA, о чём всегда догадывались, но о чём сказано было именно сейчас. И, не удивительно, что это человек, являющийся финансовым проводником российских спецслужб.
Вопрос в другом, с какой целью это было озвучено и пропущено в эфир, ведь все мы прекрасно понимаем, что то, что говорил Протасевич и то, что выпускалось "в эфир" прошло строгое цензурированные КГБ РБ. Или в Беларуси КГБ уже этим не занимается, а те кто этим занимаются, ставят своей целью удар по Дмитрию Мазепину и его покровителям? !!!
От і ВСЕ!!! Я ж казав - "Гадя Сявченко №2"