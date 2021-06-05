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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Німеччина рішуче засуджує показ білоруським ТБ "інтерв'ю Протасевича"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина рішуче засуджує показ білоруським ТБ

Уряд Німеччини рішуче засуджує показ білоруським державним телебаченням виступу колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича з очевидно вимушеними зізнаннями.

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це – ганьба для телеканалу, який це транслює, і для білоруського керівництва, яке демонструє зневагу до демократії й, власне, треба також сказати, зневагу до людей", - заявив Зайберт.

За його словами очевидним є те, що незаконно затриманого журналіста так "обробили психологічно, а можливо, і фізично", що він був змушений робити свої "зізнання".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+19
пока что Германия только решительно сосет у путина из трубы.
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05.06.2021 01:22
+16
Тю, а де глубокая обеспокоеность? Шнапсу перепили чи чому забули?
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05.06.2021 01:20
+12
Ну после завершения первой нитки СП-2 можно облегченно вздохнуть и защищать демократию 😉
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05.06.2021 01:33
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Тю, а де глубокая обеспокоеность? Шнапсу перепили чи чому забули?
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05.06.2021 01:20 Відповісти
Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича" - Цензор.НЕТ 3764
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05.06.2021 06:02 Відповісти
Глубокая обеспокоенность была до, теперь решительно осуждает, дальше будет выражает гневный протест.
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05.06.2021 07:32 Відповісти
Рєшитєльноє осуждєніє і глубокая обєспокоєнность - ось і весь відпір тиранам та диктаторам
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05.06.2021 01:20 Відповісти
пока что Германия только решительно сосет у путина из трубы.
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05.06.2021 01:22 Відповісти
Лучше бы пососали чего нибудь у Путлера.
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05.06.2021 11:55 Відповісти
Ну после завершения первой нитки СП-2 можно облегченно вздохнуть и защищать демократию 😉
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05.06.2021 01:33 Відповісти
****** немецкие. одной рукой осуждают диктаторов, а другой тянут газовую трубу с которой эти диктаторы и кормятся.
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05.06.2021 01:58 Відповісти
Эти п. немецкие с английскими предлагают возможность прекращения транзита газа через Беларусь. Как раз эти объемы загрузят СП1..2. Так что еще те эти п. немецкие.
Зато видишь как Польша подугомонилась, трубопровод с Беларусии ведь к ним идет!
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05.06.2021 07:40 Відповісти
Когда-нибудь лет через ..дцать мы ещё узнаем ещё о пакте Лаврова-Шрёдера, или типа того - по устранению государств лимитрофов как фактора, мешающего слиться в экстазе прямого геополитического и экономического сотрудничества Германии и рашки.
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05.06.2021 08:46 Відповісти
німці вже побудували розвинутий соціалізм, майже комунізм в Європі -- від кожного по можливості, кожному по потребі. Тепер їм ще бракує російської труби.
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05.06.2021 18:16 Відповісти
эти пи..ры циничные беспредельно
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05.06.2021 15:04 Відповісти
Одне тільки потішало ... Наприкінець усі пости на рахунок ЕСівського гнилої бюрократії співпали з моїми прогнозами часів 2014 року , коли усі пости були рожево-сопельними на рахунок ціх потвор . В ЕС добрі суди , добре громодянське суспільство , а ось політики крім грошей й ситуативних рейтингів нічого не бачать й не чують .

Йще тоді я казав -- в НАТО Україні потрібно в десять разів більше , ніж той ЕС .
В ЕС добре вступати , коли европейськи політики будуть самі на колінах повзати й переконувати українців , як добре буде , коли Ви вступите до нас .
Мабуть тільки вибухи в Празі й в Брно переконали чехів , що українці зараз тримають фронт з орками й 14 тисяч вже життя віддали , що б не було знов танків в Празі , як то було в 1968-му ...
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05.06.2021 03:54 Відповісти
"добре громодянське суспільство" не позволило бы политиканам идти на сговор с убийцей.

Так что про этих нащадков нацистов лучше не будем.
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05.06.2021 11:59 Відповісти
Германия чем дальше тем больше превращается в, решительно oсуждающую, прикацапленую дешевую шлюху.
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05.06.2021 04:52 Відповісти
Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича" - Цензор.НЕТ 4452

...
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05.06.2021 08:44 Відповісти
Давно превратилась начиная со шредера
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05.06.2021 15:05 Відповісти
щас им кацапы еще пoток номер 2 вставят в ихнюю германскую принималку и самое время Украине требовать исключения Германии, как посредника, из всех переговоров касающихся войны Украины с кацапстаном - бо то германо-кацапский засланый казачок.
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05.06.2021 05:00 Відповісти
Та щось не дуже то і видно ті "ознаки примусу".
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05.06.2021 06:19 Відповісти
Неужели глубокая обеспокоенность?вот я понимаю демократическая страна с уклоном в глубокий гешефт
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05.06.2021 07:47 Відповісти
Мне жаль гансов.....у них заканчиваются синонимы к слову озабоченность.
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05.06.2021 07:50 Відповісти
взволновалась обеспокоенность? ну это не надолго, нннада решительно верить
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05.06.2021 08:33 Відповісти
Методы как и мусором украинской, запугать лиш бы им выродкам ничего небыло.. Полиция Украины - выродки и мрази
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05.06.2021 08:39 Відповісти
Германії і Хранції треба нагадати,що поки вони "озабачіваются і обєспокаіваются", кацапи "могут павтаріть".Хто тоді їхні дупи рятувати буде? Невже знову англосакси?
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05.06.2021 08:53 Відповісти
Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича" - Цензор.НЕТ 5251
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05.06.2021 09:21 Відповісти
Засуджує і висловлює 1000......... "глибоке занепокоєння"!!!
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05.06.2021 08:58 Відповісти
Внимательно посмотрел и пересмотрел интервью Протасевича. Весел, бодр, говорит иногда с юмором, много и по делу. Правда, как для редактора, речь не поставлена . Артикуляция и жесты не отработаны. Чувствуются недостатки современного образования.
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05.06.2021 09:06 Відповісти
Вопрос, почему все уверены, что его пытают? Может, он просто не хочет провести 10 лет своей жизни в тюрьме. Для молодого человека с кучей планов на жизнь, это намного более сильный мотиватор, чем паяльник в заднице.
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05.06.2021 09:44 Відповісти
А потому, что не смотрели само интервью. Там полтора часа откровений, о которых все давно и так знают.
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05.06.2021 10:06 Відповісти
Не смотрел, но осуждаю😁
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05.06.2021 09:18 Відповісти
Германия в лице действующих политиков - это прямые и главные пособники путина. Точка!
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05.06.2021 09:24 Відповісти
Боже какая эта Германия ущербная, пора в Европе создавать реальный союз- Польши Украины, Литвы, Латвии и другие подтянуться, пора их поставить на место
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05.06.2021 09:29 Відповісти
За основу общего военного подразделения предлагаю взять безпилотную ударную авиацию и украинскую систему ПВО КИЛЬЧенЬ, которая уже готова только Зеле и Тарану она не нужна!!!
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05.06.2021 13:52 Відповісти
импотенты европейские как обычно в своем стиле, осуждают и очень обеспокоены
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05.06.2021 10:02 Відповісти
Неправильно. Имотенты - это те хотят но не могут. Они же могут - но категорически не хотят.
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05.06.2021 10:10 Відповісти
Сволочи они, сволочи!!!
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05.06.2021 12:03 Відповісти
Германия делает.. ошибку за ошибкой. Она хочет быть лидером на Европейском континенте и в ЕС в частности.. Вести за собой, чтоб все на неё равнялись.. Экономическое "чудо" Германии стало возможным после 2 Мировой.. исключительно благодаря плану Маршалла.. Однако.. сейчас, Германия ради собственной выгоды.. портит.. себе репутацию.. и чем дальше в лес.. тем не избежнее.. потеря доверия.. в том числе других членов ЕС
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05.06.2021 11:40 Відповісти
Да им плевать на репутацию когда на кону миллиарды, а тем более в глазах членов ЕС, которые толко завидуют немцам и сами хотели бы приобщиться к такому пирогу.
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05.06.2021 12:06 Відповісти
Двуличные ляди. Как и вся старая зажравшаяся европа
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05.06.2021 12:31 Відповісти
Сліди тортур, показані по телебаченню... Та ще й сам принцип "зізнання підозрюваного, як доказу його провини" (який широко використовували, наприклад, при Сталіні)...
- Так палитися діловим партнерам Німеччини не можна було. - Тому Німеччина настільки невдоволена... не тортурами, не вибитим "зізнанням" і т.д., а публікацією інформації про це.
Тепер буде важче пояснювати, що Німеччині все одно треба робити бізнес зі злочинцями (коли злочинці вже не приховують, що вони злочинці, а навпаки - максимально це показують).
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06.06.2021 04:22 Відповісти
 
 