Німеччина рішуче засуджує показ білоруським ТБ "інтерв'ю Протасевича"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Німеччини рішуче засуджує показ білоруським державним телебаченням виступу колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича з очевидно вимушеними зізнаннями.
Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це – ганьба для телеканалу, який це транслює, і для білоруського керівництва, яке демонструє зневагу до демократії й, власне, треба також сказати, зневагу до людей", - заявив Зайберт.
За його словами очевидним є те, що незаконно затриманого журналіста так "обробили психологічно, а можливо, і фізично", що він був змушений робити свої "зізнання".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Зато видишь как Польша подугомонилась, трубопровод с Беларусии ведь к ним идет!
Йще тоді я казав -- в НАТО Україні потрібно в десять разів більше , ніж той ЕС .
В ЕС добре вступати , коли европейськи політики будуть самі на колінах повзати й переконувати українців , як добре буде , коли Ви вступите до нас .
Мабуть тільки вибухи в Празі й в Брно переконали чехів , що українці зараз тримають фронт з орками й 14 тисяч вже життя віддали , що б не було знов танків в Празі , як то було в 1968-му ...
Так что про этих нащадков нацистов лучше не будем.
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- Так палитися діловим партнерам Німеччини не можна було. - Тому Німеччина настільки невдоволена... не тортурами, не вибитим "зізнанням" і т.д., а публікацією інформації про це.
Тепер буде важче пояснювати, що Німеччині все одно треба робити бізнес зі злочинцями (коли злочинці вже не приховують, що вони злочинці, а навпаки - максимально це показують).