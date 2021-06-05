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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ

Правительство Германии решительно осуждает показ по белорусскому государственному телевидению выступление бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича с очевидно вынужденными признаниями.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это - позор для телеканала, который это транслирует, и для белорусского руководства, демонстрирует пренебрежение к демократии и, собственно, надо также сказать, пренебрежение к людям", - заявил Зайберт.

По его словам очевидно, незаконно задержанного журналиста так "обработали психологически, а возможно, и физически", что он был вынужден делать свои "признания".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
пока что Германия только решительно сосет у путина из трубы.
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05.06.2021 01:22
+16
Тю, а де глубокая обеспокоеность? Шнапсу перепили чи чому забули?
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05.06.2021 01:20
+12
Ну после завершения первой нитки СП-2 можно облегченно вздохнуть и защищать демократию 😉
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05.06.2021 01:33
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Тю, а де глубокая обеспокоеность? Шнапсу перепили чи чому забули?
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05.06.2021 01:20 Ответить
Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича" - Цензор.НЕТ 3764
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05.06.2021 06:02 Ответить
Глубокая обеспокоенность была до, теперь решительно осуждает, дальше будет выражает гневный протест.
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05.06.2021 07:32 Ответить
Рєшитєльноє осуждєніє і глубокая обєспокоєнность - ось і весь відпір тиранам та диктаторам
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05.06.2021 01:20 Ответить
пока что Германия только решительно сосет у путина из трубы.
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05.06.2021 01:22 Ответить
Лучше бы пососали чего нибудь у Путлера.
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05.06.2021 11:55 Ответить
Ну после завершения первой нитки СП-2 можно облегченно вздохнуть и защищать демократию 😉
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05.06.2021 01:33 Ответить
****** немецкие. одной рукой осуждают диктаторов, а другой тянут газовую трубу с которой эти диктаторы и кормятся.
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05.06.2021 01:58 Ответить
Эти п. немецкие с английскими предлагают возможность прекращения транзита газа через Беларусь. Как раз эти объемы загрузят СП1..2. Так что еще те эти п. немецкие.
Зато видишь как Польша подугомонилась, трубопровод с Беларусии ведь к ним идет!
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05.06.2021 07:40 Ответить
Когда-нибудь лет через ..дцать мы ещё узнаем ещё о пакте Лаврова-Шрёдера, или типа того - по устранению государств лимитрофов как фактора, мешающего слиться в экстазе прямого геополитического и экономического сотрудничества Германии и рашки.
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05.06.2021 08:46 Ответить
німці вже побудували розвинутий соціалізм, майже комунізм в Європі -- від кожного по можливості, кожному по потребі. Тепер їм ще бракує російської труби.
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05.06.2021 18:16 Ответить
эти пи..ры циничные беспредельно
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05.06.2021 15:04 Ответить
Одне тільки потішало ... Наприкінець усі пости на рахунок ЕСівського гнилої бюрократії співпали з моїми прогнозами часів 2014 року , коли усі пости були рожево-сопельними на рахунок ціх потвор . В ЕС добрі суди , добре громодянське суспільство , а ось політики крім грошей й ситуативних рейтингів нічого не бачать й не чують .

Йще тоді я казав -- в НАТО Україні потрібно в десять разів більше , ніж той ЕС .
В ЕС добре вступати , коли европейськи політики будуть самі на колінах повзати й переконувати українців , як добре буде , коли Ви вступите до нас .
Мабуть тільки вибухи в Празі й в Брно переконали чехів , що українці зараз тримають фронт з орками й 14 тисяч вже життя віддали , що б не було знов танків в Празі , як то було в 1968-му ...
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05.06.2021 03:54 Ответить
"добре громодянське суспільство" не позволило бы политиканам идти на сговор с убийцей.

Так что про этих нащадков нацистов лучше не будем.
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05.06.2021 11:59 Ответить
Германия чем дальше тем больше превращается в, решительно oсуждающую, прикацапленую дешевую шлюху.
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05.06.2021 04:52 Ответить
Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича" - Цензор.НЕТ 4452

...
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05.06.2021 08:44 Ответить
Давно превратилась начиная со шредера
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05.06.2021 15:05 Ответить
щас им кацапы еще пoток номер 2 вставят в ихнюю германскую принималку и самое время Украине требовать исключения Германии, как посредника, из всех переговоров касающихся войны Украины с кацапстаном - бо то германо-кацапский засланый казачок.
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05.06.2021 05:00 Ответить
Та щось не дуже то і видно ті "ознаки примусу".
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05.06.2021 06:19 Ответить
Неужели глубокая обеспокоенность?вот я понимаю демократическая страна с уклоном в глубокий гешефт
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05.06.2021 07:47 Ответить
Мне жаль гансов.....у них заканчиваются синонимы к слову озабоченность.
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05.06.2021 07:50 Ответить
взволновалась обеспокоенность? ну это не надолго, нннада решительно верить
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05.06.2021 08:33 Ответить
Методы как и мусором украинской, запугать лиш бы им выродкам ничего небыло.. Полиция Украины - выродки и мрази
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05.06.2021 08:39 Ответить
Германії і Хранції треба нагадати,що поки вони "озабачіваются і обєспокаіваются", кацапи "могут павтаріть".Хто тоді їхні дупи рятувати буде? Невже знову англосакси?
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05.06.2021 08:53 Ответить
Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича" - Цензор.НЕТ 5251
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05.06.2021 09:21 Ответить
Засуджує і висловлює 1000......... "глибоке занепокоєння"!!!
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05.06.2021 08:58 Ответить
Внимательно посмотрел и пересмотрел интервью Протасевича. Весел, бодр, говорит иногда с юмором, много и по делу. Правда, как для редактора, речь не поставлена . Артикуляция и жесты не отработаны. Чувствуются недостатки современного образования.
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05.06.2021 09:06 Ответить
Вопрос, почему все уверены, что его пытают? Может, он просто не хочет провести 10 лет своей жизни в тюрьме. Для молодого человека с кучей планов на жизнь, это намного более сильный мотиватор, чем паяльник в заднице.
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05.06.2021 09:44 Ответить
А потому, что не смотрели само интервью. Там полтора часа откровений, о которых все давно и так знают.
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05.06.2021 10:06 Ответить
Не смотрел, но осуждаю😁
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05.06.2021 09:18 Ответить
Германия в лице действующих политиков - это прямые и главные пособники путина. Точка!
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05.06.2021 09:24 Ответить
Боже какая эта Германия ущербная, пора в Европе создавать реальный союз- Польши Украины, Литвы, Латвии и другие подтянуться, пора их поставить на место
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05.06.2021 09:29 Ответить
За основу общего военного подразделения предлагаю взять безпилотную ударную авиацию и украинскую систему ПВО КИЛЬЧенЬ, которая уже готова только Зеле и Тарану она не нужна!!!
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05.06.2021 13:52 Ответить
импотенты европейские как обычно в своем стиле, осуждают и очень обеспокоены
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05.06.2021 10:02 Ответить
Неправильно. Имотенты - это те хотят но не могут. Они же могут - но категорически не хотят.
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05.06.2021 10:10 Ответить
Сволочи они, сволочи!!!
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05.06.2021 12:03 Ответить
Германия делает.. ошибку за ошибкой. Она хочет быть лидером на Европейском континенте и в ЕС в частности.. Вести за собой, чтоб все на неё равнялись.. Экономическое "чудо" Германии стало возможным после 2 Мировой.. исключительно благодаря плану Маршалла.. Однако.. сейчас, Германия ради собственной выгоды.. портит.. себе репутацию.. и чем дальше в лес.. тем не избежнее.. потеря доверия.. в том числе других членов ЕС
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05.06.2021 11:40 Ответить
Да им плевать на репутацию когда на кону миллиарды, а тем более в глазах членов ЕС, которые толко завидуют немцам и сами хотели бы приобщиться к такому пирогу.
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05.06.2021 12:06 Ответить
Двуличные ляди. Как и вся старая зажравшаяся европа
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05.06.2021 12:31 Ответить
Сліди тортур, показані по телебаченню... Та ще й сам принцип "зізнання підозрюваного, як доказу його провини" (який широко використовували, наприклад, при Сталіні)...
- Так палитися діловим партнерам Німеччини не можна було. - Тому Німеччина настільки невдоволена... не тортурами, не вибитим "зізнанням" і т.д., а публікацією інформації про це.
Тепер буде важче пояснювати, що Німеччині все одно треба робити бізнес зі злочинцями (коли злочинці вже не приховують, що вони злочинці, а навпаки - максимально це показують).
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06.06.2021 04:22 Ответить
 
 