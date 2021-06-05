Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Германии решительно осуждает показ по белорусскому государственному телевидению выступление бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича с очевидно вынужденными признаниями.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Это - позор для телеканала, который это транслирует, и для белорусского руководства, демонстрирует пренебрежение к демократии и, собственно, надо также сказать, пренебрежение к людям", - заявил Зайберт.
По его словам очевидно, незаконно задержанного журналиста так "обработали психологически, а возможно, и физически", что он был вынужден делать свои "признания".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Зато видишь как Польша подугомонилась, трубопровод с Беларусии ведь к ним идет!
Йще тоді я казав -- в НАТО Україні потрібно в десять разів більше , ніж той ЕС .
В ЕС добре вступати , коли европейськи політики будуть самі на колінах повзати й переконувати українців , як добре буде , коли Ви вступите до нас .
Мабуть тільки вибухи в Празі й в Брно переконали чехів , що українці зараз тримають фронт з орками й 14 тисяч вже життя віддали , що б не було знов танків в Празі , як то було в 1968-му ...
Так что про этих нащадков нацистов лучше не будем.
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- Так палитися діловим партнерам Німеччини не можна було. - Тому Німеччина настільки невдоволена... не тортурами, не вибитим "зізнанням" і т.д., а публікацією інформації про це.
Тепер буде важче пояснювати, що Німеччині все одно треба робити бізнес зі злочинцями (коли злочинці вже не приховують, що вони злочинці, а навпаки - максимально це показують).