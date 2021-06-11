Суд розгляне апеляцію на запобіжний захід для екснардепа Семенченка 9 червня

Екснардеп Семен Семенченко закликав активних українців не впадати у відчай і не шкодувати, що пішли на Майдан, у добровольці чи займаються волонтерством.

Про це він написав для Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Семенченко нагадав, що коли небезпека зникає, люди забувають про захисників. Саме з цим, вважає він, пов'язані нинішні переслідування, зокрема судові.

Крім того, "людям розповіли, що ми не українські добровольці, а "солдати олігархів".

"Багато хто вірить. Те, що "розповіли" їм це з олігархічних же каналів (а самих "солдат олігархів" на цих каналах немає) - так далеко не всі володіють критичним мисленням .... І ніхто не говорить цим людям, про нашу роботу з територіальної оборони, допомоги ГУР МО і боротьбу проти торгівлі з ворогом. Більшість взагалі цим не цікавиться. Меншість про це і не чула", - впевнений Семенченко.

Читайте також: Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Також він вважає, що людей треба організовувати: "Потрібні лідери (організатори) і ідеї. Якщо лідери в тюрмах і під арештом, значить прапор повинні підняти нові лідери. По іншому ніяк. Вразив смуток - туга? Не чекай поки "підніметься народ", бери прапор, пояснюй людям і організовуй їх", - закликав екснардеп.

"Універсального сенсу життя не існує. Для кожного він свій. І в пошуках свого сенсу людини направляє його совість. Воїн, громадянин, вільний українець знаходить його в тому, щоб переживати за країну і людей, щоб любити їх. Для нього сенс життя в дії, в створенні чогось важливого для країни і людей. Для захисту їх. Це сенс не тільки брати від життя, а й життя давати. Ну а кримінальні справи, бруд, байдужість більшості і бездіяльність меншини звичайно все це не справедливо і доставляє гіркоту і страждання. Але навіть в безнадійній ситуації, перед якою ми тимчасово безпорадні є сенс. Якщо ми проходимо через все це зберігаючи себе, свою особистість, свій стрижень, свою "впертість духу". Сенс є якщо ми показуємо приклад, як не піддатися, не зламатися під ударами долі, які обрушуються на наше тіло і душу ... Якщо ти воїн, ти не можеш бути щасливий, коли можеш захистити країну і людей, але проходиш повз. Ти просто не можеш вчинити інакше, не втративши себе. І якщо замість "спасибі" держава і люди поводяться не справедливо або байдуже, то воїн зустрічає все це мужньо. У цьому набагато більше сенсу, ніж в порожньому спалюванні життя і втрати себе з позиції "я як всі" ... Та ви й так все це знаєте, шановні вільні українці! Ті, хто всі ці роки "хотів дивного", а не сидів на дивані "як всі ...". Просто в моїй камері більше часу обдумати все це і складно викласти словами .... Тому кому сумно, женіть смуток-тугу, хлопці й дівчата! Якщо ми не втратили себе під ударами долі, якщо ми змогли зберегти країну, то ми вже перемогли. А далі - вирішить Бог і історія. Ну і, звичайно, ми з Вами", - резюмував він.

Семенченко також нагадав, що 9 червня, об 11:00 в апеляційному суді на Солом‘янській 2а, відбудеться засідання щодо запобіжного заходу для нього, і запросив небайдужих українців для підтримки.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".