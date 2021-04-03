Семенченка 1 квітня перевезли з лікарні в ізолятор СБУ

Семен Семенченко похвалив "хлопців" із департаменту досудового слідства і звинуватив слідство у заангажованості.

Колишній нардеп під час апеляційного засідання 1 квітня передав дружині Наталії Музиці інформацію, яку вона опублікувала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минула шоста доба, як я перебуваю під охороною, згідно рішення Печерського суду.

Першої ж ночі мене госпіталізували з діагнозом "миготлива аритмія" в лікарню швидкої допомоги. СБУ відвозила мене до лікарні, вони ж і визначили діагноз. Хлопці в департаменті досудового слідства коректні, кваліфіковані та дисципліновані. Багатьох вже встигли побачити. Пам’ятають і Михеіла Саакашвілі, Геннадія Корбана та багатьох інших. Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ", - повідомив Семенченко.

Читайте також: Справа Семенченка і Шевченка: Суд відправив під домашній арешт екскомбата "Донбасу" Виногродського

Він порадів, що "співучасників" залишили під домашнім арештом - "вдома і стіни допомагають", повідомив, що отримав першу передачу: "зміг нормально поголитися і змінити білизну", тепер є що читати. Поділився, що сумує за дружиною і дітьми, дуже переживає за здоров'я матері.

"Дав адвокату інформацію у справі, звідки ноги ростуть. Окремо надав інформацію щодо фейків які викинули в інтернет. До речі, віддразу після нашого затримання. "Солдати олігархів" тощо… Кожній людині, яка себе поважає, має бути зрозуміло, якщо в "розслідуванні" не має жодного факту, а виключно інтерв’ю з "підсадними качками", яке виходить відразу після арештів, - це скоординовані дії, а не незалежне розслідування. Хто зацікавлений у цьому, з’ясовуємо, але загальна картина вже вимальовується. Зрозуміло, що насамперед це потрібно російській агентурі в Україні, яка й організувала цю провокацію. Про яку наша ветеранська організація рік тому повідомила СБУ, як і про свою діяльність, окремими листами. Сподіваюсь, ми все ж таки зможемо відкрити очі СБУ на увесь цей бєспрєдєл", - сказав екснардеп.

Семенченко пообіцяв повідомляти про перебіг подій через адвокатів і на своїй фейсбук-сторінці, якщо буде така можливість, а також подякував усім, хто підтримав його і дружину.

Він упевнений, що найближчим часом можна очікувати "нову хвилю лайна, "розслідувань" із трагічною музикою, просто згадайте, як це було з усіма попередніми добровольцями", "як їхні вчорашні друзі і побратими виявилися зрадниками".

Читайте також: Агент НАБУ Шевченко вийшов під заставу

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави.

Читайте також: Суд звільнить від відповідальності колишнього учасника "НЗФ" Боровика, який дав свідчення у справі Семенченка і Шевченка (оновлено)