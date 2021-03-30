Агент НАБУ Шевченко вийшов під заставу

Євген Шевченко сплатив 5 млн грн застави, зібраних, за його словами, благодійниками, і вийшов під заставу.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, я вдома! Поруч зі своєю дружиною і сином - це найголовніше, що є в моєму житті. І я від щирого серця хочу подякувати своїм друзям, які не відвернулися в біді, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави в розмірі 5 мільйонів гривень", - написав він.

Шевченко повідомив, що на завтра призначено апеляцію, під час якої прокуратура спробує домогтися скасування застави і відправити його в СІЗО.

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Він також стверджує, що "закрити його за всяку ціну" наказала конкретна особа з ОП. І обіцяє в четвер, якщо буде на той час на волі, назвати прізвище цієї особи на пресконференції.

"Викладу всі факти про процес фальсифікації справи проти мене. Розповім, як це робили слідчі. Як брехав просто під час судового засідання прокурор. І яка конкретно посадова особа перебувала в кабінеті судді Печерського суду, коли та виносила своє рішення", - пообіцяв Шевченко.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка того ж дня відправили в СІЗО без права внесення застави. Наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.