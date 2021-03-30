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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Агент НАБУ Шевченко вийшов під заставу

Агент НАБУ Шевченко вийшов під заставу

Євген Шевченко сплатив 5 млн грн застави, зібраних, за його словами, благодійниками, і вийшов під заставу.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, я вдома! Поруч зі своєю дружиною і сином - це найголовніше, що є в моєму житті. І я від щирого серця хочу подякувати своїм друзям, які не відвернулися в біді, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави в розмірі 5 мільйонів гривень", - написав він.

Шевченко повідомив, що на завтра призначено апеляцію, під час якої прокуратура спробує домогтися скасування застави і відправити його в СІЗО.

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Він також стверджує, що "закрити його за всяку ціну" наказала конкретна особа з ОП. І обіцяє в четвер, якщо буде на той час на волі, назвати прізвище цієї особи на пресконференції.

"Викладу всі факти про процес фальсифікації справи проти мене. Розповім, як це робили слідчі. Як брехав просто під час судового засідання прокурор. І яка конкретно посадова особа перебувала в кабінеті судді Печерського суду, коли та виносила своє рішення", - пообіцяв Шевченко.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка того ж дня відправили в СІЗО без права внесення застави. Наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.

Агент НАБУ Шевченко вийшов під заставу 01

Автор: 

застава (678) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+14
Абсурд! Агент НАБУ Шевченко з великими труднощами вийшов під заставу ! А ворог України агент кремля сепаратист - колаборант Аксьонов легко зайшов в ЗРаду де буде гарантовано знищувати Україну .
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30.03.2021 21:04
+13
Семен на больничке под пледиком орешки жует с пивом.. вомбаты, они такие..
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30.03.2021 20:20
+9
Вітаю Євгена Шевченка!
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30.03.2021 20:50
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а семена посадили...
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30.03.2021 20:18 Відповісти
Семен на больничке под пледиком орешки жует с пивом.. вомбаты, они такие..
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30.03.2021 20:20 Відповісти
Скажите кто- нибудь из вас, как эти честные, сможете 5 лямов за 10 часов собрать?
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31.03.2021 08:34 Відповісти
Без права залога. Але ще буде апеляція.
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30.03.2021 20:52 Відповісти
Першого Квітня о 10-55. На Солом'янці. Приходьте підтримати.
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30.03.2021 20:56 Відповісти
Кого?
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30.03.2021 21:04 Відповісти
кого-кого?)) жюльку
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30.03.2021 21:37 Відповісти
По контексту читайте. Все зрозуміло.
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30.03.2021 21:49 Відповісти
"Он также утверждает, что "закрыть его любой ценой" приказало конкретное лицо из ОП."

Фамилия этого рыльца то ли Елдак, то ли Дерьмак. У }{уйла ещё работает на полставки.
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30.03.2021 20:20 Відповісти
Цікаві благодійники у цього патріота-антикорупціонера, які легко можуть викласти 5 млн з власної кишені. Вірю кожному його слову.
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30.03.2021 20:21 Відповісти
хто він, вирішить суд а не ти.
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30.03.2021 20:24 Відповісти
Печерський суд вирішить як їм скажуть.
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31.03.2021 19:43 Відповісти
а чего по стерненке решает улица, а по шевченко - суд?))
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04.04.2021 01:53 Відповісти
Ну,справедливости ради,знакомые у него не такие "обеспеченные ",как у тебя ,к примеру)
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30.03.2021 20:25 Відповісти
яке ти недовірливе раптом стало) А про Оман на гроші жінки зразу вірив
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30.03.2021 20:25 Відповісти
мелочь по карманам собрали...
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30.03.2021 20:26 Відповісти
прям боnд...- и всєx раоблачаєт...., и друзья 5 лямов в 2 пальца обоссать собирают...
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30.03.2021 20:26 Відповісти
неплохо агенты живут....
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30.03.2021 20:35 Відповісти
100%,фантомасы они такие
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30.03.2021 20:40 Відповісти
Мені цікаво він штатний агент чи так підшабашує потрохи!
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30.03.2021 20:37 Відповісти
Второе
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30.03.2021 20:45 Відповісти
Тебе ли, Таня, не знать?
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30.03.2021 20:50 Відповісти
Я просто читала о том, что шевченко не есть штатным агентом НАБУ. А так да, я вас , тролляк, идентифицирую моментально.
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31.03.2021 07:22 Відповісти
Не строй из себя Клару Целкин!
Троллей ещё будут называть танялайфами, как титушек!
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31.03.2021 09:20 Відповісти
от що значить коли стерненковци допомогли, зробивши мітінг під ОП з закликами фрееШевченко!
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30.03.2021 20:37 Відповісти
В тумбочке лежали, на мелкие расходы.
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30.03.2021 20:37 Відповісти
Быстро же антикоррупционеру коррупционеры 5 лямов собрали.
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30.03.2021 20:39 Відповісти
ого сколько почитателей дерьмака подключилось))
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30.03.2021 20:42 Відповісти
Зрозуміло хто. І це відразу троє: Зєля, Єрмак і Демченко.
Українці швидко втрачають свою країну своєю політ пасивністю. Нічого страшного, що помилились на виборах, варіантів обрати нормального не було. Але треба вимагати дострокові! І потім вже не помилятись, а домовитись! Є ж в нас нормальні люди, які б могли об'єднати українців.
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30.03.2021 20:47 Відповісти
А Євгену вітання. І тримаю за нього кулаки. Я б його обрав в президенти.
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30.03.2021 20:50 Відповісти
А Йуля?! Прошла любовь, завяли помидоры?!
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30.03.2021 20:52 Відповісти
Юля - прем'єр. Україна - регіональний лідер. Мародерські тролі - примусові в автодор.
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30.03.2021 20:58 Відповісти
А Шо так , ваня?!
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30.03.2021 21:05 Відповісти
А що не так? За Юліного прем'єрства українці жили в 100 разів краще. І економіка росла. І перспектива була. А зараз залишається тільки гадати - чи дотягне Україна до наступного року, чи раніше розвалиться.
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30.03.2021 21:09 Відповісти
Вітаю Євгена Шевченка!
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30.03.2021 20:50 Відповісти
Ато Байден вьііпет в ж@пу
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30.03.2021 21:00 Відповісти
Абсурд! Агент НАБУ Шевченко з великими труднощами вийшов під заставу ! А ворог України агент кремля сепаратист - колаборант Аксьонов легко зайшов в ЗРаду де буде гарантовано знищувати Україну .
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30.03.2021 21:04 Відповісти
Які "труднощі", він відразу сказав що через день вийде під заставу.
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30.03.2021 21:50 Відповісти
Труднощі, бо це ще не повна перемога! Так Шевченко повідомив, що на завтра призначено апеляцію, під час якої антиукраїнська прокуратура , і ясно що на вимогу продажного ОП капітулянтів буде злочинно домагатися скасування застави і відправити його в СІЗО.
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31.03.2021 04:40 Відповісти
Каким органам можно доверять если насилуют, вымогают взятку?
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30.03.2021 21:13 Відповісти
Жду пока будут законы о выкрывателях может полиция не добавит до того времени и много полицейских ответят за преступления против нации
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30.03.2021 21:15 Відповісти
Благотворители - ау-уу, соберите и мне пару лямов зелени, край как надо до понедельника
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30.03.2021 21:20 Відповісти
В донгах берёшь?
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30.03.2021 21:25 Відповісти
Ну так на армию по 5 гр собирали - 10 млн скинулось вот тебе 5x10= 50 Лямов собрали.... «рятуйте» а зачем 23 года платить налоги если в конкретном случае все перебежали к врагу или просто сдались...Ещё надо потрусить фарфоровых и прочую нечисть которая 23 года все разворовала...Классика жанра - палили гаражи и вещ саклады....Пиночета на них нет
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31.03.2021 00:50 Відповісти
Неплохо живут "агенты НАБУ"
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30.03.2021 21:48 Відповісти
Какие бедные рядовые друзья у товарища)
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30.03.2021 21:55 Відповісти
Так само як і Лерос, Шевченко - зливний бачок одного з олігархів. Має інформацію яку самостійно отримати не може, та "друзів" яким 5 лямів зібрати - раз плюнути.
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31.03.2021 01:13 Відповісти
Нехило наагентил в НАБУ Когда назначают такие залоги, как правило, прекрасно знают, что тело его в состоянии заплатить
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31.03.2021 07:50 Відповісти
"Система гнила і корумпована", а риба гниє з голови - треба відрізати голову.
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31.03.2021 10:20 Відповісти
вместо того что бы дать премию за конфискованых 6 млн. долл, они его судят, класная у нас страна!!!
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31.03.2021 10:46 Відповісти
Якщо Шевченкова правда, то на що здатна ця "ВЛАДА"???
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31.03.2021 11:37 Відповісти
 
 