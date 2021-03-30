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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Агент НАБУ Шевченко вышел под залог

Агент НАБУ Шевченко вышел под залог

Евгений Шевченко уплатил 5 млн грн залога, собранных, по его словам, благотворителями, и вышел под залог.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить своих друзей, что не отвернулись в беде, и всех тех неравнодушных людей, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривен", - написал он.

Шевченко сообщил, что на завтра назначена апелляция, во время которой прокуратура попытается добиться отмены залога и отправить его в СИЗО.

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Он также утверждает, что "закрыть его любой ценой" приказало конкретное лицо из ОП. И обещает в четверг, если будет к тому времени на свободе, назвать фамилию этого лица на пресс-конференции.

"Изложу все факты о процессе фальсификации дела против меня. Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", - пообещал Шевченко.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.

Агент НАБУ Шевченко вышел под залог 01

Автор: 

залог (516) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+14
Абсурд! Агент НАБУ Шевченко з великими труднощами вийшов під заставу ! А ворог України агент кремля сепаратист - колаборант Аксьонов легко зайшов в ЗРаду де буде гарантовано знищувати Україну .
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30.03.2021 21:04
+13
Семен на больничке под пледиком орешки жует с пивом.. вомбаты, они такие..
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30.03.2021 20:20
+9
Вітаю Євгена Шевченка!
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30.03.2021 20:50
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Правила форума Совет форумчан
а семена посадили...
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30.03.2021 20:18 Ответить
Семен на больничке под пледиком орешки жует с пивом.. вомбаты, они такие..
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30.03.2021 20:20 Ответить
Скажите кто- нибудь из вас, как эти честные, сможете 5 лямов за 10 часов собрать?
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31.03.2021 08:34 Ответить
Без права залога. Але ще буде апеляція.
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30.03.2021 20:52 Ответить
Першого Квітня о 10-55. На Солом'янці. Приходьте підтримати.
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30.03.2021 20:56 Ответить
Кого?
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30.03.2021 21:04 Ответить
кого-кого?)) жюльку
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30.03.2021 21:37 Ответить
По контексту читайте. Все зрозуміло.
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30.03.2021 21:49 Ответить
"Он также утверждает, что "закрыть его любой ценой" приказало конкретное лицо из ОП."

Фамилия этого рыльца то ли Елдак, то ли Дерьмак. У }{уйла ещё работает на полставки.
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30.03.2021 20:20 Ответить
Цікаві благодійники у цього патріота-антикорупціонера, які легко можуть викласти 5 млн з власної кишені. Вірю кожному його слову.
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30.03.2021 20:21 Ответить
хто він, вирішить суд а не ти.
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30.03.2021 20:24 Ответить
Печерський суд вирішить як їм скажуть.
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31.03.2021 19:43 Ответить
а чего по стерненке решает улица, а по шевченко - суд?))
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04.04.2021 01:53 Ответить
Ну,справедливости ради,знакомые у него не такие "обеспеченные ",как у тебя ,к примеру)
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30.03.2021 20:25 Ответить
яке ти недовірливе раптом стало) А про Оман на гроші жінки зразу вірив
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30.03.2021 20:25 Ответить
мелочь по карманам собрали...
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30.03.2021 20:26 Ответить
прям боnд...- и всєx раоблачаєт...., и друзья 5 лямов в 2 пальца обоссать собирают...
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30.03.2021 20:26 Ответить
неплохо агенты живут....
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30.03.2021 20:35 Ответить
100%,фантомасы они такие
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30.03.2021 20:40 Ответить
Мені цікаво він штатний агент чи так підшабашує потрохи!
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30.03.2021 20:37 Ответить
Второе
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30.03.2021 20:45 Ответить
Тебе ли, Таня, не знать?
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30.03.2021 20:50 Ответить
Я просто читала о том, что шевченко не есть штатным агентом НАБУ. А так да, я вас , тролляк, идентифицирую моментально.
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31.03.2021 07:22 Ответить
Не строй из себя Клару Целкин!
Троллей ещё будут называть танялайфами, как титушек!
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31.03.2021 09:20 Ответить
от що значить коли стерненковци допомогли, зробивши мітінг під ОП з закликами фрееШевченко!
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30.03.2021 20:37 Ответить
В тумбочке лежали, на мелкие расходы.
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30.03.2021 20:37 Ответить
Быстро же антикоррупционеру коррупционеры 5 лямов собрали.
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30.03.2021 20:39 Ответить
ого сколько почитателей дерьмака подключилось))
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30.03.2021 20:42 Ответить
Зрозуміло хто. І це відразу троє: Зєля, Єрмак і Демченко.
Українці швидко втрачають свою країну своєю політ пасивністю. Нічого страшного, що помилились на виборах, варіантів обрати нормального не було. Але треба вимагати дострокові! І потім вже не помилятись, а домовитись! Є ж в нас нормальні люди, які б могли об'єднати українців.
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30.03.2021 20:47 Ответить
А Євгену вітання. І тримаю за нього кулаки. Я б його обрав в президенти.
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30.03.2021 20:50 Ответить
А Йуля?! Прошла любовь, завяли помидоры?!
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30.03.2021 20:52 Ответить
Юля - прем'єр. Україна - регіональний лідер. Мародерські тролі - примусові в автодор.
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30.03.2021 20:58 Ответить
А Шо так , ваня?!
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30.03.2021 21:05 Ответить
А що не так? За Юліного прем'єрства українці жили в 100 разів краще. І економіка росла. І перспектива була. А зараз залишається тільки гадати - чи дотягне Україна до наступного року, чи раніше розвалиться.
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30.03.2021 21:09 Ответить
Вітаю Євгена Шевченка!
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30.03.2021 20:50 Ответить
Ато Байден вьііпет в ж@пу
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30.03.2021 21:00 Ответить
Абсурд! Агент НАБУ Шевченко з великими труднощами вийшов під заставу ! А ворог України агент кремля сепаратист - колаборант Аксьонов легко зайшов в ЗРаду де буде гарантовано знищувати Україну .
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30.03.2021 21:04 Ответить
Які "труднощі", він відразу сказав що через день вийде під заставу.
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30.03.2021 21:50 Ответить
Труднощі, бо це ще не повна перемога! Так Шевченко повідомив, що на завтра призначено апеляцію, під час якої антиукраїнська прокуратура , і ясно що на вимогу продажного ОП капітулянтів буде злочинно домагатися скасування застави і відправити його в СІЗО.
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31.03.2021 04:40 Ответить
Каким органам можно доверять если насилуют, вымогают взятку?
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30.03.2021 21:13 Ответить
Жду пока будут законы о выкрывателях может полиция не добавит до того времени и много полицейских ответят за преступления против нации
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30.03.2021 21:15 Ответить
Благотворители - ау-уу, соберите и мне пару лямов зелени, край как надо до понедельника
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30.03.2021 21:20 Ответить
В донгах берёшь?
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30.03.2021 21:25 Ответить
Ну так на армию по 5 гр собирали - 10 млн скинулось вот тебе 5x10= 50 Лямов собрали.... «рятуйте» а зачем 23 года платить налоги если в конкретном случае все перебежали к врагу или просто сдались...Ещё надо потрусить фарфоровых и прочую нечисть которая 23 года все разворовала...Классика жанра - палили гаражи и вещ саклады....Пиночета на них нет
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31.03.2021 00:50 Ответить
Неплохо живут "агенты НАБУ"
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30.03.2021 21:48 Ответить
Какие бедные рядовые друзья у товарища)
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30.03.2021 21:55 Ответить
Так само як і Лерос, Шевченко - зливний бачок одного з олігархів. Має інформацію яку самостійно отримати не може, та "друзів" яким 5 лямів зібрати - раз плюнути.
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31.03.2021 01:13 Ответить
Нехило наагентил в НАБУ Когда назначают такие залоги, как правило, прекрасно знают, что тело его в состоянии заплатить
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31.03.2021 07:50 Ответить
"Система гнила і корумпована", а риба гниє з голови - треба відрізати голову.
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31.03.2021 10:20 Ответить
вместо того что бы дать премию за конфискованых 6 млн. долл, они его судят, класная у нас страна!!!
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31.03.2021 10:46 Ответить
Якщо Шевченкова правда, то на що здатна ця "ВЛАДА"???
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31.03.2021 11:37 Ответить
 
 