Агент НАБУ Шевченко вышел под залог

Евгений Шевченко уплатил 5 млн грн залога, собранных, по его словам, благотворителями, и вышел под залог.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить своих друзей, что не отвернулись в беде, и всех тех неравнодушных людей, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривен", - написал он.

Шевченко сообщил, что на завтра назначена апелляция, во время которой прокуратура попытается добиться отмены залога и отправить его в СИЗО.

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Он также утверждает, что "закрыть его любой ценой" приказало конкретное лицо из ОП. И обещает в четверг, если будет к тому времени на свободе, назвать фамилию этого лица на пресс-конференции.

"Изложу все факты о процессе фальсификации дела против меня. Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", - пообещал Шевченко.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.