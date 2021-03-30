Агент НАБУ Шевченко вышел под залог
Евгений Шевченко уплатил 5 млн грн залога, собранных, по его словам, благотворителями, и вышел под залог.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить своих друзей, что не отвернулись в беде, и всех тех неравнодушных людей, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривен", - написал он.
Шевченко сообщил, что на завтра назначена апелляция, во время которой прокуратура попытается добиться отмены залога и отправить его в СИЗО.
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Он также утверждает, что "закрыть его любой ценой" приказало конкретное лицо из ОП. И обещает в четверг, если будет к тому времени на свободе, назвать фамилию этого лица на пресс-конференции.
"Изложу все факты о процессе фальсификации дела против меня. Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", - пообещал Шевченко.
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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.
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Фамилия этого рыльца то ли Елдак, то ли Дерьмак. У }{уйла ещё работает на полставки.
Троллей ещё будут называть танялайфами, как титушек!
Українці швидко втрачають свою країну своєю політ пасивністю. Нічого страшного, що помилились на виборах, варіантів обрати нормального не було. Але треба вимагати дострокові! І потім вже не помилятись, а домовитись! Є ж в нас нормальні люди, які б могли об'єднати українців.