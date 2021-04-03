Семенченко 1 апреля перевезли из больницы в изолятор СБУ

Семен Семенченко похвалил "ребят" из департамента досудебного следствия и обвинил следствие в ангажированности.

Бывший нардеп в ходе апелляционного заседание 1 апреля передал супруге Наталье Музыке информацию, которую она опубликовала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошли шестые сутки, как я нахожусь под охраной, согласно решению Печерского суда.

В первую же ночь меня госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия" в больницу скорой помощи. СБУ отвозила меня в больницу, они же и определили диагноз. Ребята в департаменте досудебного следствия корректные, квалифицированные и дисциплинированные. Многих уже успели увидеть. Помнят Михаела Саакашвили, Геннадия Корбана и многих других. Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ", - сообщил Семенченко.

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Он порадовался, что "соучастников" оставили под домашним арестом - "дома и стены помогают", сообщил, что получил первую передачу: "смог нормально побриться и сменить белье", теперь есть что читать, поделился, что скучает по супруге и детям, очень переживает за здоровье матери.

"Дал адвокату информацию по делу, откуда ноги растут. Отдельно предоставил информацию о фейках, которые выбросили в интернет, кстати, сразу после нашего задержания. "Солдаты олигархов" и тому подобное… Каждому уважающему себя человеку должно быть понятно, если в "расследовании" нет ни одного факта, а исключительно интервью с "подсадными утками", которое выходит сразу после арестов - это скоординированные действия, а не независимое расследование. Кто заинтересован в этом - выясняем, но общая картина уже вырисовывается. Понятно, что в первую очередь это нужно российской агентуре в Украине, которая и организовала эту провокацию. О которой наша ветеранская организация год назад сообщила СБУ, как и о своей деятельности, отдельными листами. Надеюсь, мы все же сможем открыть глаза СБУ на весь этот беспредел", - сказал экс-нардеп.

Семенченко пообещал сообщать о ходе событий через адвокатов и на своей facebook-странице, если будет такая возможность, а также поблагодарил всех поддержавших его и супругу.

Он уверен, что в ближайшее время можно ожидать "новую волну дерьма, "расследований" с трагической музыкой, просто вспомните, как это было со всеми предыдущими добровольцами", "как их вчерашние друзья и побратимы оказались предателями".

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога.

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