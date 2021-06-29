Fozzy Group припиняє співпрацю з маркетологом Баранським, - заява
На зустрічі керівництва групи компаній Fozzy Group із маркетинг-директором одного зі стартапів В'ячеславом Баранським прийнято рішення про припинення співпраці.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на facebook-сторінці Fozzy Group, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька днів тому маркетинг-директор одного зі стартапів групи Слава Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, зміст і форму яких ми не поділяємо, і які викликали обурення громадськості.
Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою. За підсумками зустрічі повідомляємо, що відтепер Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.
Наші принципи залишаються непорушними, ми продовжуємо працювати для розвитку України та добробуту суспільства загалом", - заявили в Fozzy Group.
Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.
Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"
Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань Баранського, зазначивши, що не поділяє його позицію. У компанії заявили, що рішення про подальшу співпрацю з Баранським буде ухвалюватися після детального вивчення всіх фактів. На цей момент він склав свої повноваження на період службового розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
В дворники не возьмут - кому нужны такие идиоты?
Два пути "маркетолуху":
1. Сваливать за поребрик. Там будет востребован (за этого Баранского слышал раньше - там своя маркетолуховая тусовка в Украине. Теперь будет на рашке.)
2. делать пластику епала, менять имя и фамилию, начинать с чистого листа.
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Есть и третий путь. Попасть под раздачу на улице неравнодушным патриотам. Ну, тогда земля стекловатой.
Ну а мы-то с вами знаем: экономика Украины в *опе в том числе и по причине подбора таких "кадров".
Мне очинно интересна...
Собственно, в маркетинг других не берут.
Але ж, давайте будемо чесними, не він спричинив цю ситуацію. Є у владі люди, на самій горі, з такими ж поглядами і картинками у голові, які дозволили кацапові басті та кіркорову в'їзд в Україну.
Чому стосовно них відсутнє масове суспільне обурення ?
Что сейчас Баранский напишет на своей страничке в Фейсбуке?
а вийшло , як завжди 😀
Наша мова рятує нас від інвазивного колорадського впливу
Моргенштерна і Ольги Бузової.
Наші вишиванки - предмет гордощів і аналог німецького дірндла і норвезького бунаду.
Чому європейцям не влом носити свій одяг на свята, до церкви, культурний фестиваль?
А у нас обов'язково потрібно вислухати думку експерта по вишиванкам із Ульяновска?
Чому він взагалі дозволяє собі відкривати рота про "Плине кача"?
Цей твір є недоторканим для будь-якого кривого слова - після того, як тисячі Героїв проводили під нього в останню путь 😪