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звільнення (2623) Fozzy Group (29)

Fozzy Group припиняє співпрацю з маркетологом Баранським, - заява

Fozzy Group припиняє співпрацю з маркетологом Баранським, - заява

На зустрічі керівництва групи компаній Fozzy Group із маркетинг-директором одного зі стартапів В'ячеславом Баранським прийнято рішення про припинення співпраці.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на facebook-сторінці Fozzy Group, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому маркетинг-директор одного зі стартапів групи Слава Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, зміст і форму яких ми не поділяємо, і які викликали обурення громадськості.

Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою. За підсумками зустрічі повідомляємо, що відтепер Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.

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Наші принципи залишаються непорушними, ми продовжуємо працювати для розвитку України та добробуту суспільства загалом", - заявили в Fozzy Group.

Fozzy Group припиняє співпрацю з маркетологом Баранським, - заява 01

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"

Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань Баранського, зазначивши, що не поділяє його позицію. У компанії заявили, що рішення про подальшу співпрацю з Баранським буде ухвалюватися після детального вивчення всіх фактів. На цей момент він склав свої повноваження на період службового розслідування.
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Топ коментарі
+88
Давай , Баранський , до побачення 😀👍🏼👍🏼👍🏼
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29.06.2021 22:14
+85
Fozzy Group прекращает сотрудничество с маркетологом Баранским, - заявление - Цензор.НЕТ 525
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29.06.2021 22:17
+73
А лучше "прощай". Опыт маркетолога этому барану пригодится в ДНР при работе закладчиком.
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29.06.2021 22:24
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Просто феерический долбодятел. Репутация - в ноль. Карьера - в ноль. На фриланс уйдет - клиентов не будет. Все в ноль.
В дворники не возьмут - кому нужны такие идиоты?
Два пути "маркетолуху":
1. Сваливать за поребрик. Там будет востребован (за этого Баранского слышал раньше - там своя маркетолуховая тусовка в Украине. Теперь будет на рашке.)
2. делать пластику епала, менять имя и фамилию, начинать с чистого листа.
********
Есть и третий путь. Попасть под раздачу на улице неравнодушным патриотам. Ну, тогда земля стекловатой.
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30.06.2021 09:28 Відповісти
Ватный баран ))
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30.06.2021 10:37 Відповісти
бітте шон в місто ульянова которий ленін (був) !!!
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30.06.2021 10:39 Відповісти
Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей, або в канторі сраним інженером, або у юрті раком на підлозі татари шоб його **@ли в ср@ку! ©
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30.06.2021 10:54 Відповісти
Але сама особа цього ватніка багато що говорить про кадрову політику Сільпа, якщо в них нетолерантний ватнік-матєрщиннік і лююитель тупого бидло-репу пробився на високу посаду....
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30.06.2021 10:57 Відповісти
Кадровую политику всех украинских компаний решают так называемые эйч ар менеджеры и директора по персоналу. На самом деле их уровень - это "курыные мазги", но владельцам бизнеса нравятся мантры про "системы мотивации", "адаптации", ну и, разумеется, у "курыных мазгов" заоблачные оклады, почти как в отделах продаж.
Ну а мы-то с вами знаем: экономика Украины в *опе в том числе и по причине подбора таких "кадров".
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30.06.2021 12:24 Відповісти
100%, у нас цінують не профі, а любителів язиком потріпатися... У політиці так само - Зе, Арахамія, Ляшко, Льошик Гончаренко - яскраві тому приклади!
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30.06.2021 12:26 Відповісти
А теперь, очень важно - сообщите, плиззз - кто возьмет эту мразь на работу?
Мне очинно интересна...
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30.06.2021 10:58 Відповісти
Хтось з жОПЗЖ, без сумніву.
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30.06.2021 11:17 Відповісти
Полезет в политику и будет там хрюкать о "политическом преследовании". А, скорее всего, подаст в ЕСПЧ и получит компенсацию за незаконное увольнение. Вы на рожу его гляньте - там ни принципов, ни порядочности, ни совести!
Собственно, в маркетинг других не берут.
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30.06.2021 12:22 Відповісти
Молодці. Не усі манкурти в Україні, є нормальні.
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30.06.2021 11:18 Відповісти
интересно, где эта какашка всплывёт ?
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30.06.2021 11:21 Відповісти
слава баранский не пропадет, в единую россию гордо пойдет
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30.06.2021 11:45 Відповісти
Важно, шобы в Украине ему вошли в другое место. Желательно - без вазелина
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30.06.2021 13:09 Відповісти
Все одно у їх магазини не ходитиму.
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30.06.2021 11:49 Відповісти
А сколько еще таких безмозглых "менеджеров" сидят в своих зонах комфорта и на уме одно: "Наши! Скоро наши придут!" И ждут возврата рыгов и прочей мерзости во власть.
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30.06.2021 12:20 Відповісти
Ватяного дибіла звільняють....
Але ж, давайте будемо чесними, не він спричинив цю ситуацію. Є у владі люди, на самій горі, з такими ж поглядами і картинками у голові, які дозволили кацапові басті та кіркорову в'їзд в Україну.
Чому стосовно них відсутнє масове суспільне обурення ?
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30.06.2021 12:34 Відповісти
Интересно:
Что сейчас Баранский напишет на своей страничке в Фейсбуке?
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30.06.2021 12:38 Відповісти
Вже написав , що його не правильно зрозуміли , так як намагався для Украіни зробити все якнайкраще ,
а вийшло , як завжди 😀
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30.06.2021 12:49 Відповісти
Звідки нам знати,може цей підкацапський баран так і хотів шоб його як псіну шелудіву викинули. Цеж цапи-совкодрочі,їх не можливо зрозуміти.
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30.06.2021 12:44 Відповісти
Є речі священні для кожного українця.
Наша мова рятує нас від інвазивного колорадського впливу
Моргенштерна і Ольги Бузової.
Наші вишиванки - предмет гордощів і аналог німецького дірндла і норвезького бунаду.
Чому європейцям не влом носити свій одяг на свята, до церкви, культурний фестиваль?
А у нас обов'язково потрібно вислухати думку експерта по вишиванкам із Ульяновска?
Чому він взагалі дозволяє собі відкривати рота про "Плине кача"?
Цей твір є недоторканим для будь-якого кривого слова - після того, як тисячі Героїв проводили під нього в останню путь 😪
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30.06.2021 12:46 Відповісти
до свіданья Сільпо. Вы потеряли еще одного клиента. Меня. 🇺🇦Слава Україні!
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30.06.2021 18:35 Відповісти
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