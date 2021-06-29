Fozzy Group прекращает сотрудничество с маркетологом Баранским, - заявление

На встрече руководства группы компаний Fozzy Group с маркетинг-директором одного из стартапов Вячеславом Баранским принято решение о прекращении сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на facebook-странице Fozzy Group, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение общественности.

Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group.

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Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом", - заявили в Fozzy Group.

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

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Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність".

Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний Баранского, отметив, что не разделяет его позицию. В компании заявили, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским будет приниматься после детального изучения всех фактов. На данный момент он сложил свои полномочия на период служебного расследования.