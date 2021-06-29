Fozzy Group прекращает сотрудничество с маркетологом Баранским, - заявление
На встрече руководства группы компаний Fozzy Group с маркетинг-директором одного из стартапов Вячеславом Баранским принято решение о прекращении сотрудничества.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на facebook-странице Fozzy Group, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение общественности.
Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group.
Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом", - заявили в Fozzy Group.
Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність".
Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний Баранского, отметив, что не разделяет его позицию. В компании заявили, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским будет приниматься после детального изучения всех фактов. На данный момент он сложил свои полномочия на период служебного расследования.
Пожалуйста, подождите...
В дворники не возьмут - кому нужны такие идиоты?
Два пути "маркетолуху":
1. Сваливать за поребрик. Там будет востребован (за этого Баранского слышал раньше - там своя маркетолуховая тусовка в Украине. Теперь будет на рашке.)
2. делать пластику епала, менять имя и фамилию, начинать с чистого листа.
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Есть и третий путь. Попасть под раздачу на улице неравнодушным патриотам. Ну, тогда земля стекловатой.
Ну а мы-то с вами знаем: экономика Украины в *опе в том числе и по причине подбора таких "кадров".
Мне очинно интересна...
Собственно, в маркетинг других не берут.
Але ж, давайте будемо чесними, не він спричинив цю ситуацію. Є у владі люди, на самій горі, з такими ж поглядами і картинками у голові, які дозволили кацапові басті та кіркорову в'їзд в Україну.
Чому стосовно них відсутнє масове суспільне обурення ?
Что сейчас Баранский напишет на своей страничке в Фейсбуке?
а вийшло , як завжди 😀
Наша мова рятує нас від інвазивного колорадського впливу
Моргенштерна і Ольги Бузової.
Наші вишиванки - предмет гордощів і аналог німецького дірндла і норвезького бунаду.
Чому європейцям не влом носити свій одяг на свята, до церкви, культурний фестиваль?
А у нас обов'язково потрібно вислухати думку експерта по вишиванкам із Ульяновска?
Чому він взагалі дозволяє собі відкривати рота про "Плине кача"?
Цей твір є недоторканим для будь-якого кривого слова - після того, як тисячі Героїв проводили під нього в останню путь 😪