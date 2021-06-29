РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4651 посетитель онлайн
Новости
27 357 123
увольнение (2648) Fozzy Group (5)

Fozzy Group прекращает сотрудничество с маркетологом Баранским, - заявление

Fozzy Group прекращает сотрудничество с маркетологом Баранским, - заявление

На встрече руководства группы компаний Fozzy Group с маркетинг-директором одного из стартапов Вячеславом Баранским принято решение о прекращении сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на facebook-странице Fozzy Group, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение общественности.

Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского

Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом", - заявили в Fozzy Group.

Fozzy Group прекращает сотрудничество с маркетологом Баранским, - заявление 01

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Также читайте: Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы

Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність".

Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний Баранского, отметив, что не разделяет его позицию. В компании заявили, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским будет приниматься после детального изучения всех фактов. На данный момент он сложил свои полномочия на период служебного расследования.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+88
Давай , Баранський , до побачення 😀👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
29.06.2021 22:14
+85
Fozzy Group прекращает сотрудничество с маркетологом Баранским, - заявление - Цензор.НЕТ 525
показать весь комментарий
29.06.2021 22:17
+73
А лучше "прощай". Опыт маркетолога этому барану пригодится в ДНР при работе закладчиком.
показать весь комментарий
29.06.2021 22:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Просто феерический долбодятел. Репутация - в ноль. Карьера - в ноль. На фриланс уйдет - клиентов не будет. Все в ноль.
В дворники не возьмут - кому нужны такие идиоты?
Два пути "маркетолуху":
1. Сваливать за поребрик. Там будет востребован (за этого Баранского слышал раньше - там своя маркетолуховая тусовка в Украине. Теперь будет на рашке.)
2. делать пластику епала, менять имя и фамилию, начинать с чистого листа.
********
Есть и третий путь. Попасть под раздачу на улице неравнодушным патриотам. Ну, тогда земля стекловатой.
показать весь комментарий
30.06.2021 09:28 Ответить
Ватный баран ))
показать весь комментарий
30.06.2021 10:37 Ответить
бітте шон в місто ульянова которий ленін (був) !!!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:39 Ответить
Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей, або в канторі сраним інженером, або у юрті раком на підлозі татари шоб його **@ли в ср@ку! ©
показать весь комментарий
30.06.2021 10:54 Ответить
Але сама особа цього ватніка багато що говорить про кадрову політику Сільпа, якщо в них нетолерантний ватнік-матєрщиннік і лююитель тупого бидло-репу пробився на високу посаду....
показать весь комментарий
30.06.2021 10:57 Ответить
Кадровую политику всех украинских компаний решают так называемые эйч ар менеджеры и директора по персоналу. На самом деле их уровень - это "курыные мазги", но владельцам бизнеса нравятся мантры про "системы мотивации", "адаптации", ну и, разумеется, у "курыных мазгов" заоблачные оклады, почти как в отделах продаж.
Ну а мы-то с вами знаем: экономика Украины в *опе в том числе и по причине подбора таких "кадров".
показать весь комментарий
30.06.2021 12:24 Ответить
100%, у нас цінують не профі, а любителів язиком потріпатися... У політиці так само - Зе, Арахамія, Ляшко, Льошик Гончаренко - яскраві тому приклади!
показать весь комментарий
30.06.2021 12:26 Ответить
А теперь, очень важно - сообщите, плиззз - кто возьмет эту мразь на работу?
Мне очинно интересна...
показать весь комментарий
30.06.2021 10:58 Ответить
Хтось з жОПЗЖ, без сумніву.
показать весь комментарий
30.06.2021 11:17 Ответить
Полезет в политику и будет там хрюкать о "политическом преследовании". А, скорее всего, подаст в ЕСПЧ и получит компенсацию за незаконное увольнение. Вы на рожу его гляньте - там ни принципов, ни порядочности, ни совести!
Собственно, в маркетинг других не берут.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:22 Ответить
Молодці. Не усі манкурти в Україні, є нормальні.
показать весь комментарий
30.06.2021 11:18 Ответить
интересно, где эта какашка всплывёт ?
показать весь комментарий
30.06.2021 11:21 Ответить
слава баранский не пропадет, в единую россию гордо пойдет
показать весь комментарий
30.06.2021 11:45 Ответить
Важно, шобы в Украине ему вошли в другое место. Желательно - без вазелина
показать весь комментарий
30.06.2021 13:09 Ответить
Все одно у їх магазини не ходитиму.
показать весь комментарий
30.06.2021 11:49 Ответить
А сколько еще таких безмозглых "менеджеров" сидят в своих зонах комфорта и на уме одно: "Наши! Скоро наши придут!" И ждут возврата рыгов и прочей мерзости во власть.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:20 Ответить
Ватяного дибіла звільняють....
Але ж, давайте будемо чесними, не він спричинив цю ситуацію. Є у владі люди, на самій горі, з такими ж поглядами і картинками у голові, які дозволили кацапові басті та кіркорову в'їзд в Україну.
Чому стосовно них відсутнє масове суспільне обурення ?
показать весь комментарий
30.06.2021 12:34 Ответить
Интересно:
Что сейчас Баранский напишет на своей страничке в Фейсбуке?
показать весь комментарий
30.06.2021 12:38 Ответить
Вже написав , що його не правильно зрозуміли , так як намагався для Украіни зробити все якнайкраще ,
а вийшло , як завжди 😀
показать весь комментарий
30.06.2021 12:49 Ответить
Звідки нам знати,може цей підкацапський баран так і хотів шоб його як псіну шелудіву викинули. Цеж цапи-совкодрочі,їх не можливо зрозуміти.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:44 Ответить
Є речі священні для кожного українця.
Наша мова рятує нас від інвазивного колорадського впливу
Моргенштерна і Ольги Бузової.
Наші вишиванки - предмет гордощів і аналог німецького дірндла і норвезького бунаду.
Чому європейцям не влом носити свій одяг на свята, до церкви, культурний фестиваль?
А у нас обов'язково потрібно вислухати думку експерта по вишиванкам із Ульяновска?
Чому він взагалі дозволяє собі відкривати рота про "Плине кача"?
Цей твір є недоторканим для будь-якого кривого слова - після того, як тисячі Героїв проводили під нього в останню путь 😪
показать весь комментарий
30.06.2021 12:46 Ответить
до свіданья Сільпо. Вы потеряли еще одного клиента. Меня. 🇺🇦Слава Україні!
показать весь комментарий
30.06.2021 18:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 