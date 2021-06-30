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Новини Затримання Протасевича
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Білорусь (7834) США (20980) авіасполучення (3046) Протасевич Роман (297)

У США пропонують заборонити продаж авіаквитків у Білорусь

У США пропонують заборонити продаж авіаквитків у Білорусь

Міністерство транспорту США пропонує заборонити продаж пасажирських квитків на польоти в Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Міністерство транспорту США видало наказ, в якому пропонується заборонити продаж пасажирських квитків, включаючи авіаперевезення на інтерлайн-основі (наприклад, квитки, заброньовані через одну авіакомпанію, які містять рейси, що виконуються декількома авіакомпаніями) між США і Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наказ грунтується на рішенні Державного департаменту, що в світлі вимушеної посадки Ryanair 4978 обмеження перевезень між Сполученими Штатами і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики США.

У міністерстві зазначили, що заборона надасть уряду можливість робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються відповідними національним інтересам Сполучених Штатів, зокрема з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки.

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Логично. Самолеты ж туда не летают.
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30.06.2021 10:30 Відповісти
И не ходют поезда.
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30.06.2021 10:34 Відповісти
В США предлагают запретить продажу авиабилетов в Беларусь - Цензор.НЕТ 693
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30.06.2021 10:35 Відповісти
На роиссю заодно запретите. Это для гэбэшной кацапни будет что-то типа отключения от "SWIFT"
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30.06.2021 10:54 Відповісти
Не можна. Росія ж партнер США, вони за стабільність у відносинах. А Білорусь можна давити і клювати, бо вони слабкі.
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30.06.2021 12:02 Відповісти
Союзника России - Беларусь просто избивают, мордой тыкают в дермо и никакой реакции и ответных мер от России. Россия как всегда в стороне, она своих не бросает, она их предает. После, Россия заявит, что Минск это город русской славы.
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30.06.2021 11:21 Відповісти
Росія тому "в стороне", що Лука не піддається на "союз", а усі, хто радо кидає каміння в Білорусь, тепер союзники пуйла.
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30.06.2021 12:07 Відповісти
 
 