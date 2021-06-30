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Беларусь (7765) США (24813) авиасообщение (792) Протасевич Роман (309)

В США предлагают запретить продажу авиабилетов в Беларусь

В США предлагают запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта США предлагает запретить продажу пассажирских билетов на полеты в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Министерство транспорта США издало приказ, в котором предлагается запретить продажу пассажирских билетов, включая авиаперевозки на интерлайн-основе (например, билеты, забронированные через одну авиакомпанию, которые содержат рейсы, выполняемые несколькими авиакомпаниями) между США и Беларусью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ основывается на решении Государственного департамента, что в свете вынужденной посадки Ryanair 4978 ограничения перевозок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает интересам внешней политики США.

В министерстве отметили, что запрет предоставит правительству возможность делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются соответствующими национальным интересам Соединенных Штатов, в частности по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности.

Читайте: В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $35 тыс.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Также читайте: МИД о выходе Беларуси из "Восточного партнерства": Украина готова способствовать дальнейшему взаимодействию белорусского гражданского общества с ЕС

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Логично. Самолеты ж туда не летают.
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30.06.2021 10:30 Ответить
И не ходют поезда.
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30.06.2021 10:34 Ответить
В США предлагают запретить продажу авиабилетов в Беларусь - Цензор.НЕТ 693
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30.06.2021 10:35 Ответить
На роиссю заодно запретите. Это для гэбэшной кацапни будет что-то типа отключения от "SWIFT"
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30.06.2021 10:54 Ответить
Не можна. Росія ж партнер США, вони за стабільність у відносинах. А Білорусь можна давити і клювати, бо вони слабкі.
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30.06.2021 12:02 Ответить
Союзника России - Беларусь просто избивают, мордой тыкают в дермо и никакой реакции и ответных мер от России. Россия как всегда в стороне, она своих не бросает, она их предает. После, Россия заявит, что Минск это город русской славы.
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30.06.2021 11:21 Ответить
Росія тому "в стороне", що Лука не піддається на "союз", а усі, хто радо кидає каміння в Білорусь, тепер союзники пуйла.
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30.06.2021 12:07 Ответить
 
 