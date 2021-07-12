УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9522 відвідувача онлайн
Новини Затримання Протасевича
5 173 17

Twitter заблокував новий акаунт Протасевича

Twitter заблокував новий акаунт Протасевича

Новий акаунт у твіттері, який ведуть нібито від імені опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, заблокований.

Соціальна мережа Twitter заблокувала новий профіль  білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який перебуває в полоні у режиму Олександра Лукашенка, що захопив владу в Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

При спробі зайти на нову сторінку, яку ведуть від імені нібито Романа Протасевича, з'являється повідомлення, що "профіль заблокований" в зв'язку з порушенням правил соцмережі.

Разом з тим, залишається доступним старий профіль Протасевича в Twitter, який він вів до того, як був схоплений режимом Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора вивчає питання співпраці Лукашенка з терористами "ЛНР", - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Twitter заблокував новий акаунт Протасевича 01

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (8029) Twitter (291) Протасевич Роман (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Таваріща майора поверхом нижче заблокували, бггггг
показати весь коментар
12.07.2021 11:43 Відповісти
+6
Понимают, что это не протасевич..
показати весь коментар
12.07.2021 11:31 Відповісти
+5
Твиттер это медиа-гулаг. Сначала ты должен идентифицировать свою личность, а потом еще доказать свою благонадежность. Кимчику такое даже не снилось.
показати весь коментар
12.07.2021 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про-коммунисическую ерунду публикует, вот твитер и блокирует.
показати весь коментар
12.07.2021 11:20 Відповісти
Твиттер это медиа-гулаг. Сначала ты должен идентифицировать свою личность, а потом еще доказать свою благонадежность. Кимчику такое даже не снилось.
показати весь коментар
12.07.2021 11:27 Відповісти
Обтекай, лаптеногий под прокси.
показати весь коментар
12.07.2021 13:06 Відповісти
Понимают, что это не протасевич..
показати весь коментар
12.07.2021 11:31 Відповісти
Да какая разница. Почему они всюду суют свое рыло, контролируют каждый аккаунт. Что за бред? Что они о себе возомнили.
показати весь коментар
12.07.2021 11:36 Відповісти
"Вазамнілі" себе демократичними ЗМІ,на відміну від вас косорилих, тож лапті взув і під шконку, мокшанине.
показати весь коментар
12.07.2021 13:46 Відповісти
Слился " блогер" окончательно. Скоро он ни кому будет не нужен. Ну а дальше варианты. Либо настоящая зона и срок. Либо будет всю жизнь под домашним арестом , с редким показам по центральному телевидению его покаятельных речей, признание ошибок, любви к Лукашенко. Все зависит уже от Луки, и его настроения. Выжмут как лимон, а потом куда деть шкурку решат по ходу. ( по сути Протасевич это сейчас огородное пугало, или шут при дворе барина) Как оказалось, мало выехать из ГУЛАГА, нужно еще и над ним не летать, не посещать сомнительные страны и т.д. А "героизм" заканчивается в зависимости от места сидения. Это не старые идейные революционеры начала прошлого века.
показати весь коментар
12.07.2021 11:40 Відповісти
Якщо хто тут і "спалився", то це бульбафюрер Лука, стерх ***** і ТИ, кацапобот, бгггг ))
показати весь коментар
12.07.2021 11:45 Відповісти
Во как вата ( скрывающаяся за мовою ) возбудилась...
показати весь коментар
12.07.2021 11:54 Відповісти
Белорусы не сидели в ГУЛАГе, вот ответ на все вопросы, очень интересный этот народ ,живут за счёт других и за счёт других
показати весь коментар
12.07.2021 11:46 Відповісти
всю жизнь? ты уверен, что режим лукашеску столько просуществует?
показати весь коментар
12.07.2021 11:47 Відповісти
1) Всю жизнь Луки 2) Жизнь ( здоровье) самого Протасевеча через пол года вообще ни чего не будет стоить. За него ни кто и не вспомнит.
показати весь коментар
12.07.2021 11:56 Відповісти
А после мы узнаем, какие имена этот слизняк назвал, и кто из-за него пострадал. Тяжелая участь у Протасевича - с одной стороны - срок и пытки, с другой - презрение общества.
показати весь коментар
12.07.2021 13:53 Відповісти
Таваріща майора поверхом нижче заблокували, бггггг
показати весь коментар
12.07.2021 11:43 Відповісти
Скоро кремлеботов кругом будут блокировать целыми изданиями
показати весь коментар
12.07.2021 11:52 Відповісти
Отак і перетворився протасевич на "надю савченко".
А поведінка "твітера" красномовно свідчить про те - кого підтримує ця мережа і чиї забаганки виконує.
показати весь коментар
12.07.2021 12:06 Відповісти
Протас с его "нехтой"- фсбшные проекты, созданные для дискредитации и присмирения Луки, и только дураки этого не понимают. Его ФСБ хорошо использовало, а вишенкой на торте послужила принудительная посадка самолета, и весь этот спектакль был срежиссирован кацапами. А теперь уже Протас нах никому не нужен. Ну, разве что, белорусский КГБ будет сливать через него "нужную" инфу
показати весь коментар
12.07.2021 14:36 Відповісти
 
 