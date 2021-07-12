Twitter заблокував новий акаунт Протасевича

Новий акаунт у твіттері, який ведуть нібито від імені опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, заблокований.

Соціальна мережа Twitter заблокувала новий профіль білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який перебуває в полоні у режиму Олександра Лукашенка, що захопив владу в Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

При спробі зайти на нову сторінку, яку ведуть від імені нібито Романа Протасевича, з'являється повідомлення, що "профіль заблокований" в зв'язку з порушенням правил соцмережі.

Разом з тим, залишається доступним старий профіль Протасевича в Twitter, який він вів до того, як був схоплений режимом Лукашенка.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.