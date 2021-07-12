Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича

Новый аккаунт в Твиттере, который ведут якобы от имени оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, заблокирован.

Социальная сеть Twitter заблокировала новый профиль беларуского оппозиционера Романа Протасевича, который находится в плену у режима захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

При попытке зайти на новую страницу, которую ведут от имени якобы Романа Протасевича, появляется сообщение, что "профиль заблокирован" в связи с нарушением правил сосети.

Вместе с тем, остается доступным старый профиль Протасевича в Twitter, который он вел до того, как был схвачен режимом Лукашенко.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.