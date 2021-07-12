РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9599 посетителей онлайн
Новости Задержание Протасевича
5 173 17

Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича

Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича

Новый аккаунт в Твиттере, который ведут якобы от имени оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, заблокирован.

Социальная сеть Twitter заблокировала новый профиль беларуского оппозиционера Романа Протасевича, который находится в плену у режима захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

При попытке зайти на новую страницу, которую ведут от имени якобы Романа Протасевича, появляется сообщение, что "профиль заблокирован" в связи с нарушением правил сосети. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже. ВИДЕО

Вместе с тем, остается доступным старый профиль Протасевича в Twitter, который он вел до того, как был схвачен режимом Лукашенко.

Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича 01

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Читайте: Для Лукашенко демонстративная порка Протасевича - это своего рода психологическое наслаждение, - белорусский политический аналитик Шрайбман

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7973) Twitter (134) Протасевич Роман (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Таваріща майора поверхом нижче заблокували, бггггг
показать весь комментарий
12.07.2021 11:43 Ответить
+6
Понимают, что это не протасевич..
показать весь комментарий
12.07.2021 11:31 Ответить
+5
Твиттер это медиа-гулаг. Сначала ты должен идентифицировать свою личность, а потом еще доказать свою благонадежность. Кимчику такое даже не снилось.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про-коммунисическую ерунду публикует, вот твитер и блокирует.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:20 Ответить
Твиттер это медиа-гулаг. Сначала ты должен идентифицировать свою личность, а потом еще доказать свою благонадежность. Кимчику такое даже не снилось.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:27 Ответить
Обтекай, лаптеногий под прокси.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:06 Ответить
Понимают, что это не протасевич..
показать весь комментарий
12.07.2021 11:31 Ответить
Да какая разница. Почему они всюду суют свое рыло, контролируют каждый аккаунт. Что за бред? Что они о себе возомнили.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:36 Ответить
"Вазамнілі" себе демократичними ЗМІ,на відміну від вас косорилих, тож лапті взув і під шконку, мокшанине.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:46 Ответить
Слился " блогер" окончательно. Скоро он ни кому будет не нужен. Ну а дальше варианты. Либо настоящая зона и срок. Либо будет всю жизнь под домашним арестом , с редким показам по центральному телевидению его покаятельных речей, признание ошибок, любви к Лукашенко. Все зависит уже от Луки, и его настроения. Выжмут как лимон, а потом куда деть шкурку решат по ходу. ( по сути Протасевич это сейчас огородное пугало, или шут при дворе барина) Как оказалось, мало выехать из ГУЛАГА, нужно еще и над ним не летать, не посещать сомнительные страны и т.д. А "героизм" заканчивается в зависимости от места сидения. Это не старые идейные революционеры начала прошлого века.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:40 Ответить
Якщо хто тут і "спалився", то це бульбафюрер Лука, стерх ***** і ТИ, кацапобот, бгггг ))
показать весь комментарий
12.07.2021 11:45 Ответить
Во как вата ( скрывающаяся за мовою ) возбудилась...
показать весь комментарий
12.07.2021 11:54 Ответить
Белорусы не сидели в ГУЛАГе, вот ответ на все вопросы, очень интересный этот народ ,живут за счёт других и за счёт других
показать весь комментарий
12.07.2021 11:46 Ответить
всю жизнь? ты уверен, что режим лукашеску столько просуществует?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:47 Ответить
1) Всю жизнь Луки 2) Жизнь ( здоровье) самого Протасевеча через пол года вообще ни чего не будет стоить. За него ни кто и не вспомнит.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:56 Ответить
А после мы узнаем, какие имена этот слизняк назвал, и кто из-за него пострадал. Тяжелая участь у Протасевича - с одной стороны - срок и пытки, с другой - презрение общества.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:53 Ответить
Таваріща майора поверхом нижче заблокували, бггггг
показать весь комментарий
12.07.2021 11:43 Ответить
Скоро кремлеботов кругом будут блокировать целыми изданиями
показать весь комментарий
12.07.2021 11:52 Ответить
Отак і перетворився протасевич на "надю савченко".
А поведінка "твітера" красномовно свідчить про те - кого підтримує ця мережа і чиї забаганки виконує.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:06 Ответить
Протас с его "нехтой"- фсбшные проекты, созданные для дискредитации и присмирения Луки, и только дураки этого не понимают. Его ФСБ хорошо использовало, а вишенкой на торте послужила принудительная посадка самолета, и весь этот спектакль был срежиссирован кацапами. А теперь уже Протас нах никому не нужен. Ну, разве что, белорусский КГБ будет сливать через него "нужную" инфу
показать весь комментарий
12.07.2021 14:36 Ответить
 
 