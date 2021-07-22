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Новини Газова війна
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Гра не завершилася, а перейшла в овертайм, - Кулеба про "Північний потік-2"

Гра не завершилася, а перейшла в овертайм, - Кулеба про

Оголошення умов німецько-американської угоди щодо газопроводу "Північний потік-2" не означає завершення процедурних дій до нього з боку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час поїздки на Донбас з угорським колегою Петером Сійярто.

"Гра вчора не завершилася. Гра з основного часу була переведена в овертайм. Але є ще два тайми, а як треба то і серія післяматчевих пенальті, щоб захистити інтереси України. Тому не треба розцінювати заяву США та Німеччини як кінець історії. Попереду ще багато речей: сертифікація "Північного потоку-2", страхування і головне, як виконуватимуться ті речі, які записані в заяві", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що в середу Україна не лише виступила із політичної заявою щодо домовленості США та Німеччини, але і зробили юридичний крок, ініціювавши консультації з Євросоюзом.

"Ми поставимо запитання, яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей, щоб вони не ослаблювали енергетичну безпеку України і Центральної Європи загалом. Друге, вчорашня заява не вирішує питання безпеки України, яка безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку-2". І це наша головна претензія – там недостатньо чітко конкретні речі написані в безпековому блоці", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про "Північний потік-2": Міжнародні партнери повинні побачити сильну та об'єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною

На консультаціях, за словами Кулеби, також обговорюватимуть, яким чином "Північний потік-2" буде заведений під дію Третього енергетичного пакету ЄС та багато інших питань.

"Ми маємо провести ці консультації, щоб встановити, чи є ознаки порушення "Північним потоком-2" права ЄС і принципу солідарності, а також відповідної норми угоди про асоціації", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

Німеччина (7484) США (23417) Північний потік (2473) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+18
История с сп-2 показала, что зеЛох,как политик абсолютный ноль - Украину поимели все кто хотел: и фрицы и кацапы.
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22.07.2021 18:54 Відповісти
+6
Нам только пенальти и недоставало при насквозь обкуренном вратаре, который в чувство приходит только периодически и частично.
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22.07.2021 18:53 Відповісти
+6
Да-да. Бодрое бла-бла-бла. Овертайм, пенальи.. Любитель, ****, футбольных аналогий. Так как мы в футбол играем, то лучше ну его на.уй.
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22.07.2021 18:56 Відповісти
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Ну да, главное, чтобы игра для нас не перешла в партер, ближе так к зиме
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22.07.2021 18:52 Відповісти
Что, опять замерзнем?
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22.07.2021 18:55 Відповісти
Нам только пенальти и недоставало при насквозь обкуренном вратаре, который в чувство приходит только периодически и частично.
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22.07.2021 18:53 Відповісти
История с сп-2 показала, что зеЛох,как политик абсолютный ноль - Украину поимели все кто хотел: и фрицы и кацапы.
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22.07.2021 18:54 Відповісти
зато как круто он всю страну в смартфон загрузил! вы явно недооцениваете нашего лидера!
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22.07.2021 19:14 Відповісти
В слові "лідера" помилка - де літера "п"?!
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22.07.2021 20:46 Відповісти
это ты сам себя успокаиваешь или общество украинское?
и то и другое-ЗРЯ!,вы уже битву просрали!
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22.07.2021 18:54 Відповісти
а протокол гри ведеться?
Якщо ведеться - то про що бубочка погодив з Анжелою в понеділок на минулому тижні? Який відкат?
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22.07.2021 18:55 Відповісти
т.е кулеба головку держит хоть и обосрамился...
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22.07.2021 18:56 Відповісти
Да-да. Бодрое бла-бла-бла. Овертайм, пенальи.. Любитель, ****, футбольных аналогий. Так как мы в футбол играем, то лучше ну его на.уй.
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22.07.2021 18:56 Відповісти
Овертайм хорошее сравнение. Зеледенту дополнительные таймы нет нужны уже. Представляю как он серию 11 метровых ловить начнет. А Ермак будет за воротами наблюдать и советовать, советовать, советовать....
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22.07.2021 18:58 Відповісти
"заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто" - цікаво, що ні той, ні другий не сказали ні слова хто веде війну на Донбасі...
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22.07.2021 18:59 Відповісти
Отданное ядерное оружие не отдалось, а перешло в овертайм.
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22.07.2021 19:01 Відповісти
Откуда столько дебилов. Зеленушки назовите одного нормального
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22.07.2021 19:02 Відповісти
Дурень.Підкидний.
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22.07.2021 19:07 Відповісти
эх, кулеба! что не ясно? уже все порешали и без вас...и без нас...
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22.07.2021 19:12 Відповісти
на вашем месте пан кулеба порядочные люди хлопают дверями а не пытаются убедить обще
ственное мнение шо изнасилование произошло по согласию сторон...........
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22.07.2021 19:20 Відповісти
кулеба закроет поток?
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22.07.2021 20:09 Відповісти
кулеба- ты дурак
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22.07.2021 20:10 Відповісти
Спасибо янелоху какая разница и 73% за этот тотальный позор.
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22.07.2021 20:23 Відповісти
Ловите наркомана !!!
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22.07.2021 20:41 Відповісти
https://twitter.com/Alla19722
https://twitter.com/Alla19722

Alla9722наблюдатель,за 3,14здецом

@Alla19722

·https://twitter.com/Alla19722/status/1418261067541663760 1 ч

В ответ
https://twitter.com/banderivez @banderivez

Пошла массированная атака.сейчас через соцсети формируется дикая обида на США.Потом будет идти пропаганда,мол Европа и США нас ПРЕДАЛИ,давайте дружить с Китаем.ЛЮДИ!!!ВАМИ СЕЙЧАС МАНИПУЛИРУЮТ!! Вспомните,как вас ,нас,развели с сериалом Слуга народа. Сейчас идёт то же самое!
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22.07.2021 21:39 Відповісти
А в 2024м серия пенальти?
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22.07.2021 21:42 Відповісти
Какой овертайм GAME OVER
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22.07.2021 21:53 Відповісти
"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а если надо, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории. Источник: https://censor.net/ru/n3278678

НІ, ЦЕ ВЖЕ PZDC, ВСЕ, ЗЛИВАЙТЕ ВОДУ, КІНА БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ.
ЗАХІД БАЧИТЬ ЩО ЯКЩО УКРАЇНЦЯМ ПЛЮВАТИ НА СВОЮ КЛОУНСЬКУ
ПРОКРЕМЛІВСЬКУ ВЛАДУ, ТО НАВІЩО ЙОМУ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ ?
Там люди прагматичні і в мєлодрами з серіалу про Голобородька не вірять
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22.07.2021 22:04 Відповісти
А вы вообще на поле выходили?Такое ощущение,что при Зеленском вы как тот Гончарук только на приставке в этот футбол шпилитесь.
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23.07.2021 04:39 Відповісти
 
 