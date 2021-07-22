Гра не завершилася, а перейшла в овертайм, - Кулеба про "Північний потік-2"

Оголошення умов німецько-американської угоди щодо газопроводу "Північний потік-2" не означає завершення процедурних дій до нього з боку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час поїздки на Донбас з угорським колегою Петером Сійярто.

"Гра вчора не завершилася. Гра з основного часу була переведена в овертайм. Але є ще два тайми, а як треба то і серія післяматчевих пенальті, щоб захистити інтереси України. Тому не треба розцінювати заяву США та Німеччини як кінець історії. Попереду ще багато речей: сертифікація "Північного потоку-2", страхування і головне, як виконуватимуться ті речі, які записані в заяві", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що в середу Україна не лише виступила із політичної заявою щодо домовленості США та Німеччини, але і зробили юридичний крок, ініціювавши консультації з Євросоюзом.

"Ми поставимо запитання, яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей, щоб вони не ослаблювали енергетичну безпеку України і Центральної Європи загалом. Друге, вчорашня заява не вирішує питання безпеки України, яка безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку-2". І це наша головна претензія – там недостатньо чітко конкретні речі написані в безпековому блоці", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про "Північний потік-2": Міжнародні партнери повинні побачити сильну та об'єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною

На консультаціях, за словами Кулеби, також обговорюватимуть, яким чином "Північний потік-2" буде заведений під дію Третього енергетичного пакету ЄС та багато інших питань.

"Ми маємо провести ці консультації, щоб встановити, чи є ознаки порушення "Північним потоком-2" права ЄС і принципу солідарності, а також відповідної норми угоди про асоціації", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.