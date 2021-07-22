РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13540 посетителей онлайн
Новости Газовая война
3 922 26

Игра не завершилась, а перешла в овертайм, - Кулеба про "Северный поток-2"

Игра не завершилась, а перешла в овертайм, - Кулеба про

Объявления условий немецко-американского соглашения по газопроводу "Северный поток-2" не означает завершения процедурных действий к нему со стороны Украины.

Как передае Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а если надо, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории. Впереди еще много вещей: сертификация "Северного потока-2", страхование и главное, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в среду Украина не только выступила с политическим заявлением о договоренности США и Германии, но и сделала юридический шаг, инициировав консультации с Евросоюзом.

"Мы поставим вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом. Второе. Вчерашнее заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока-2". И это наша главная претензия - там недостаточно четко конкретные вещи написаны в сфере блока по безопасности", - добавил глава МИД.

На консультациях, по словам Кулебы, также будут обсуждать, каким образом "Северный поток-2" будет заведен под действие Третьего энергетического пакета ЕС и многие другие вопросы.

"Мы должны провести эти консультации, чтобы установить, есть ли признаки нарушения" Северным потоком-2 "права ЕС и принципа солидарности, а также соответствующей нормы соглашения о ассоциации", - объяснил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудим с Германией и США, как их договоренность по "Северному потоку - 2" может уменьшить риски по безопасности для Украины, - Кулеба

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Германия (7074) США (27156) Северный поток (1458) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (329)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
История с сп-2 показала, что зеЛох,как политик абсолютный ноль - Украину поимели все кто хотел: и фрицы и кацапы.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:54 Ответить
+6
Нам только пенальти и недоставало при насквозь обкуренном вратаре, который в чувство приходит только периодически и частично.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:53 Ответить
+6
Да-да. Бодрое бла-бла-бла. Овертайм, пенальи.. Любитель, ****, футбольных аналогий. Так как мы в футбол играем, то лучше ну его на.уй.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да, главное, чтобы игра для нас не перешла в партер, ближе так к зиме
показать весь комментарий
22.07.2021 18:52 Ответить
Что, опять замерзнем?
показать весь комментарий
22.07.2021 18:55 Ответить
Нам только пенальти и недоставало при насквозь обкуренном вратаре, который в чувство приходит только периодически и частично.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:53 Ответить
История с сп-2 показала, что зеЛох,как политик абсолютный ноль - Украину поимели все кто хотел: и фрицы и кацапы.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:54 Ответить
зато как круто он всю страну в смартфон загрузил! вы явно недооцениваете нашего лидера!
показать весь комментарий
22.07.2021 19:14 Ответить
В слові "лідера" помилка - де літера "п"?!
показать весь комментарий
22.07.2021 20:46 Ответить
это ты сам себя успокаиваешь или общество украинское?
и то и другое-ЗРЯ!,вы уже битву просрали!
показать весь комментарий
22.07.2021 18:54 Ответить
а протокол гри ведеться?
Якщо ведеться - то про що бубочка погодив з Анжелою в понеділок на минулому тижні? Який відкат?
показать весь комментарий
22.07.2021 18:55 Ответить
т.е кулеба головку держит хоть и обосрамился...
показать весь комментарий
22.07.2021 18:56 Ответить
Да-да. Бодрое бла-бла-бла. Овертайм, пенальи.. Любитель, ****, футбольных аналогий. Так как мы в футбол играем, то лучше ну его на.уй.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:56 Ответить
Овертайм хорошее сравнение. Зеледенту дополнительные таймы нет нужны уже. Представляю как он серию 11 метровых ловить начнет. А Ермак будет за воротами наблюдать и советовать, советовать, советовать....
показать весь комментарий
22.07.2021 18:58 Ответить
"заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто" - цікаво, що ні той, ні другий не сказали ні слова хто веде війну на Донбасі...
показать весь комментарий
22.07.2021 18:59 Ответить
Отданное ядерное оружие не отдалось, а перешло в овертайм.
показать весь комментарий
22.07.2021 19:01 Ответить
Откуда столько дебилов. Зеленушки назовите одного нормального
показать весь комментарий
22.07.2021 19:02 Ответить
Дурень.Підкидний.
показать весь комментарий
22.07.2021 19:07 Ответить
эх, кулеба! что не ясно? уже все порешали и без вас...и без нас...
показать весь комментарий
22.07.2021 19:12 Ответить
на вашем месте пан кулеба порядочные люди хлопают дверями а не пытаются убедить обще
ственное мнение шо изнасилование произошло по согласию сторон...........
показать весь комментарий
22.07.2021 19:20 Ответить
кулеба закроет поток?
показать весь комментарий
22.07.2021 20:09 Ответить
кулеба- ты дурак
показать весь комментарий
22.07.2021 20:10 Ответить
Спасибо янелоху какая разница и 73% за этот тотальный позор.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:23 Ответить
Ловите наркомана !!!
показать весь комментарий
22.07.2021 20:41 Ответить
https://twitter.com/Alla19722
https://twitter.com/Alla19722

Alla9722наблюдатель,за 3,14здецом

@Alla19722

·https://twitter.com/Alla19722/status/1418261067541663760 1 ч

В ответ
https://twitter.com/banderivez @banderivez

Пошла массированная атака.сейчас через соцсети формируется дикая обида на США.Потом будет идти пропаганда,мол Европа и США нас ПРЕДАЛИ,давайте дружить с Китаем.ЛЮДИ!!!ВАМИ СЕЙЧАС МАНИПУЛИРУЮТ!! Вспомните,как вас ,нас,развели с сериалом Слуга народа. Сейчас идёт то же самое!
показать весь комментарий
22.07.2021 21:39 Ответить
А в 2024м серия пенальти?
показать весь комментарий
22.07.2021 21:42 Ответить
Какой овертайм GAME OVER
показать весь комментарий
22.07.2021 21:53 Ответить
"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а если надо, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории. Источник: https://censor.net/ru/n3278678

НІ, ЦЕ ВЖЕ PZDC, ВСЕ, ЗЛИВАЙТЕ ВОДУ, КІНА БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ.
ЗАХІД БАЧИТЬ ЩО ЯКЩО УКРАЇНЦЯМ ПЛЮВАТИ НА СВОЮ КЛОУНСЬКУ
ПРОКРЕМЛІВСЬКУ ВЛАДУ, ТО НАВІЩО ЙОМУ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ ?
Там люди прагматичні і в мєлодрами з серіалу про Голобородька не вірять
показать весь комментарий
22.07.2021 22:04 Ответить
А вы вообще на поле выходили?Такое ощущение,что при Зеленском вы как тот Гончарук только на приставке в этот футбол шпилитесь.
показать весь комментарий
23.07.2021 04:39 Ответить
 
 