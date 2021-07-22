Игра не завершилась, а перешла в овертайм, - Кулеба про "Северный поток-2"

Объявления условий немецко-американского соглашения по газопроводу "Северный поток-2" не означает завершения процедурных действий к нему со стороны Украины.

Как передае Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а если надо, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории. Впереди еще много вещей: сертификация "Северного потока-2", страхование и главное, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в среду Украина не только выступила с политическим заявлением о договоренности США и Германии, но и сделала юридический шаг, инициировав консультации с Евросоюзом.

"Мы поставим вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом. Второе. Вчерашнее заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока-2". И это наша главная претензия - там недостаточно четко конкретные вещи написаны в сфере блока по безопасности", - добавил глава МИД.

На консультациях, по словам Кулебы, также будут обсуждать, каким образом "Северный поток-2" будет заведен под действие Третьего энергетического пакета ЕС и многие другие вопросы.

"Мы должны провести эти консультации, чтобы установить, есть ли признаки нарушения" Северным потоком-2 "права ЕС и принципа солидарности, а также соответствующей нормы соглашения о ассоциации", - объяснил Кулеба.

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Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

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Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.