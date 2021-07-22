Игра не завершилась, а перешла в овертайм, - Кулеба про "Северный поток-2"
Объявления условий немецко-американского соглашения по газопроводу "Северный поток-2" не означает завершения процедурных действий к нему со стороны Украины.
Как передае Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а если надо, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории. Впереди еще много вещей: сертификация "Северного потока-2", страхование и главное, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", - сказал Кулеба.
Министр напомнил, что в среду Украина не только выступила с политическим заявлением о договоренности США и Германии, но и сделала юридический шаг, инициировав консультации с Евросоюзом.
"Мы поставим вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом. Второе. Вчерашнее заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока-2". И это наша главная претензия - там недостаточно четко конкретные вещи написаны в сфере блока по безопасности", - добавил глава МИД.
На консультациях, по словам Кулебы, также будут обсуждать, каким образом "Северный поток-2" будет заведен под действие Третьего энергетического пакета ЕС и многие другие вопросы.
"Мы должны провести эти консультации, чтобы установить, есть ли признаки нарушения" Северным потоком-2 "права ЕС и принципа солидарности, а также соответствующей нормы соглашения о ассоциации", - объяснил Кулеба.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
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и то и другое-ЗРЯ!,вы уже битву просрали!
Якщо ведеться - то про що бубочка погодив з Анжелою в понеділок на минулому тижні? Який відкат?
ственное мнение шо изнасилование произошло по согласию сторон...........
https://twitter.com/Alla19722
Alla9722наблюдатель,за 3,14здецом
@Alla19722
·https://twitter.com/Alla19722/status/1418261067541663760 1 ч
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https://twitter.com/banderivez @banderivez
Пошла массированная атака.сейчас через соцсети формируется дикая обида на США.Потом будет идти пропаганда,мол Европа и США нас ПРЕДАЛИ,давайте дружить с Китаем.ЛЮДИ!!!ВАМИ СЕЙЧАС МАНИПУЛИРУЮТ!! Вспомните,как вас ,нас,развели с сериалом Слуга народа. Сейчас идёт то же самое!
НІ, ЦЕ ВЖЕ PZDC, ВСЕ, ЗЛИВАЙТЕ ВОДУ, КІНА БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ.
ЗАХІД БАЧИТЬ ЩО ЯКЩО УКРАЇНЦЯМ ПЛЮВАТИ НА СВОЮ КЛОУНСЬКУ
ПРОКРЕМЛІВСЬКУ ВЛАДУ, ТО НАВІЩО ЙОМУ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ ?
Там люди прагматичні і в мєлодрами з серіалу про Голобородька не вірять