Єврокомісія отримала ноту Кулеби про консультації щодо "Північного потоку-2", - представник ЄК

Європейська комісія отримала ноту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з проханням розпочати консультації щодо причини добудови проєкту Північний потік-2.

Про це повідомила представник ЄК Набіла Массралі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на статті 274 та 338 Угоди про асоціацію Україна-ЄС", - сказала Массралі в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Водночас вона не надала жодних інших деталей можливих дій ЄК, зазначивши, що триває "внутрішнє обговорення".

Раніше Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США.

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"Відповідно до ст. 274 Угоди про асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС уже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.