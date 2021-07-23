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Єврокомісія отримала ноту Кулеби про консультації щодо "Північного потоку-2", - представник ЄК

Єврокомісія отримала ноту Кулеби про консультації щодо

Європейська комісія отримала ноту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з проханням розпочати консультації щодо причини добудови проєкту Північний потік-2.

Про це повідомила представник ЄК Набіла Массралі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на статті 274 та 338 Угоди про асоціацію Україна-ЄС", - сказала Массралі в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Водночас вона не надала жодних інших деталей можливих дій ЄК, зазначивши, що триває "внутрішнє обговорення".

Раніше Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США.

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"Відповідно до ст. 274 Угоди про асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС уже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

Єврокомісія (2184) консультації (49) Північний потік (2473) Кулеба Дмитро (3604)


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Поздздно пить баржоми
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23.07.2021 14:32 Відповісти
нота не песня, а песни нет - есть отрывочные ноты
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23.07.2021 14:35 Відповісти
Европейская комиссия получила ноту министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по причине достройки проекта Северный поток-2.Об этом сообщила представитель ЕК Набила Массрали


Вот это вы нам всем и сделали.
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23.07.2021 14:35 Відповісти
ты увлекся и часы перерабатываешь, домой на мойку иди
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23.07.2021 14:41 Відповісти
Я бы перекрыл кран после 2024 года и посмотрел бы как задергались бы Друзья европейцы.
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23.07.2021 14:42 Відповісти
Це ще мала зрада Заходу. Можна тільки уявити їх занепокоєння через війну,що розпочне кремль незабаром. Їх занепокоєння буде більшим ніш коли-небудь раніше. Увесь цей час нашої «співпраці « з ними їх найбільше непокоїв наш кругляк з карпатських лісів та мала кількість сексзбоченців у нашій країні.
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23.07.2021 15:24 Відповісти
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
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24.07.2021 01:09 Відповісти
 
 