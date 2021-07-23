Еврокомиссия получила ноту Кулебы о консультациях по "Северному потоку-2", - представитель ЕК

Европейская комиссия получила ноту министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по причине достройки проекта Северный поток-2.

Об этом сообщила представитель ЕК Набила Массрали (Nabila Massrali), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала Массрали в пятницу на брифинге Брюсселе.

При этом она не предоставила никаких других деталей возможных действий ЕК, отметив, что идет "внутреннее обсуждение".

Ранее Кулеба сообщил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

"В соответствии со ст.274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Твиттере.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.