Еврокомиссия получила ноту Кулебы о консультациях по "Северному потоку-2", - представитель ЕК
Европейская комиссия получила ноту министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по причине достройки проекта Северный поток-2.
Об этом сообщила представитель ЕК Набила Массрали (Nabila Massrali), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала Массрали в пятницу на брифинге Брюсселе.
При этом она не предоставила никаких других деталей возможных действий ЕК, отметив, что идет "внутреннее обсуждение".
Ранее Кулеба сообщил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.
"В соответствии со ст.274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Твиттере.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
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Вот это вы нам всем и сделали.
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!