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Еврокомиссия получила ноту Кулебы о консультациях по "Северному потоку-2", - представитель ЕК

Еврокомиссия получила ноту Кулебы о консультациях по

Европейская комиссия получила ноту министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по причине достройки проекта Северный поток-2.

Об этом сообщила представитель ЕК Набила Массрали (Nabila Massrali), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала Массрали в пятницу на брифинге Брюсселе.

При этом она не предоставила никаких других деталей возможных действий ЕК, отметив, что идет "внутреннее обсуждение".

Ранее Кулеба сообщил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

"В соответствии со ст.274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Твиттере.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет одобряет соглашение с США по "Северному потоку -2": Германия признает свою ответственность перед Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

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Еврокомиссия (1471) консультации (55) Северный поток (1458) Кулеба Дмитрий (2880)


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Поздздно пить баржоми
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23.07.2021 14:32 Ответить
нота не песня, а песни нет - есть отрывочные ноты
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23.07.2021 14:35 Ответить
Европейская комиссия получила ноту министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по причине достройки проекта Северный поток-2.Об этом сообщила представитель ЕК Набила Массрали


Вот это вы нам всем и сделали.
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23.07.2021 14:35 Ответить
ты увлекся и часы перерабатываешь, домой на мойку иди
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23.07.2021 14:41 Ответить
Я бы перекрыл кран после 2024 года и посмотрел бы как задергались бы Друзья европейцы.
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23.07.2021 14:42 Ответить
Це ще мала зрада Заходу. Можна тільки уявити їх занепокоєння через війну,що розпочне кремль незабаром. Їх занепокоєння буде більшим ніш коли-небудь раніше. Увесь цей час нашої «співпраці « з ними їх найбільше непокоїв наш кругляк з карпатських лісів та мала кількість сексзбоченців у нашій країні.
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23.07.2021 15:24 Ответить
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
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24.07.2021 01:09 Ответить
 
 