Медведчука залишили під домашнім арештом
Главу політради партії "Опозиційною платформи - за життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, залишили під домашнім арештом.
Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Суд розглянув апеляційну скаргу захисту Медведчука на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і не задовольнив її.
"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня 2021 року залишити без змін. Апеляційну скаргу захисників... які діють в інтересах підозрюваного Медведчука (залишити - ред) без задоволення", - сказала суддя.
Ухвала набуває законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.
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Еге ж?!!
в його маєтку. Тікі шоб його паломниця його в мене в прислугах була! та яхта на причалі! )
кремлевский убийца войдет в Украину, то Вовчик останется на плаву, ну а наше быдло и так радуется, значит пускай зрадник мертвечук мучается в своей постели, а на нарах пусть отдыхают украинские патриоты.