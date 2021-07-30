Медведчука залишили під домашнім арештом

Главу політради партії "Опозиційною платформи - за життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, залишили під домашнім арештом.

Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Суд розглянув апеляційну скаргу захисту Медведчука на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і не задовольнив її.

"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня 2021 року залишити без змін. Апеляційну скаргу захисників... які діють в інтересах підозрюваного Медведчука (залишити - ред) без задоволення", - сказала суддя.

Ухвала набуває законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

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