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Новини Справа Медведчука
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Медведчука залишили під домашнім арештом

Медведчука залишили під домашнім арештом

Главу політради партії "Опозиційною платформи - за життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, залишили під домашнім арештом.

Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Суд розглянув апеляційну скаргу захисту Медведчука на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і не задовольнив її.

"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня 2021 року залишити без змін. Апеляційну скаргу захисників... які діють в інтересах підозрюваного Медведчука (залишити - ред) без задоволення", - сказала суддя.

Ухвала набуває законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня

Автор: 

Медведчук Віктор (1714) домашній арешт (199) запобіжний захід (516)


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Топ коментарі
+8
Почему под домашним? В тюрьму сабаку
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30.07.2021 16:04 Відповісти
+5
Лучше всё-таки ему в СИЗО будет, климат там целебнее, более русский. Да и с боевичками, типа "Шторма", что-то пока не видим работы наших "правоохоронцив"
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30.07.2021 16:04 Відповісти
+3
Так і не посидить нормально...
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30.07.2021 16:17 Відповісти
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Почему под домашним? В тюрьму сабаку
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30.07.2021 16:04 Відповісти
))) на гиляке за лапы в собственном дворе .. и не убежит и под присмотром
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30.07.2021 16:56 Відповісти
Це політичне переслідування злочинної влади!
Еге ж?!!
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30.07.2021 16:04 Відповісти
Героїв України - саме так! https://censor.net/ua/news/3280007/***************************************************************************************************
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30.07.2021 16:12 Відповісти
Лучше всё-таки ему в СИЗО будет, климат там целебнее, более русский. Да и с боевичками, типа "Шторма", что-то пока не видим работы наших "правоохоронцив"
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30.07.2021 16:04 Відповісти
Под домащним арестом в погребе...
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30.07.2021 16:10 Відповісти
а пелёнки ему хоть поменяли ?
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30.07.2021 16:14 Відповісти
Можу його замінити на час його арешту
в його маєтку. Тікі шоб його паломниця його в мене в прислугах була! та яхта на причалі! )
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30.07.2021 16:17 Відповісти
Так і не посидить нормально...
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30.07.2021 16:17 Відповісти
Если бы это был патриот, или майдановец, или ветеран АТО, то зебилы бы оставили его в сизо на долгие годы. Но мертведчук не патриот Украины, поэтому его тюрьма - это вилла с первоклассной едой и молодая жена. Это все что вы должны знать о цирке, который устроили клоуны
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30.07.2021 16:24 Відповісти
а потрібно було повісити...
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30.07.2021 16:36 Відповісти
Сеоодня зрадник Зе крышует зрадника мертвечука, не скрывая этого, а вдруг наш брат,
кремлевский убийца войдет в Украину, то Вовчик останется на плаву, ну а наше быдло и так радуется, значит пускай зрадник мертвечук мучается в своей постели, а на нарах пусть отдыхают украинские патриоты.
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30.07.2021 16:55 Відповісти
Да, давно этого говнюка не слышно.
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30.07.2021 17:06 Відповісти
Где, в каком Сомали или в столице Хониара Соломоновы о-ва, держат под домашним арестом по статье государственная измена? Лаврентий палыч берия уже в гробу пробил и дно и крышку!
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30.07.2021 18:09 Відповісти
 
 