Медведчука оставили под домашним арестом

Главу политсовета партии "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, оставили под домашним арестом.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Медведчука на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и не удовлетворил ее.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитников... которые действуют в интересах подозреваемого Медведчука (оставить. - Ред.) без удовлетворения", - сказала судья.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.