Медведчука оставили под домашним арестом
Главу политсовета партии "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, оставили под домашним арестом.
Такое решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Медведчука на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и не удовлетворил ее.
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитников... которые действуют в интересах подозреваемого Медведчука (оставить. - Ред.) без удовлетворения", - сказала судья.
Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еге ж?!!
в його маєтку. Тікі шоб його паломниця його в мене в прислугах була! та яхта на причалі! )
кремлевский убийца войдет в Украину, то Вовчик останется на плаву, ну а наше быдло и так радуется, значит пускай зрадник мертвечук мучается в своей постели, а на нарах пусть отдыхают украинские патриоты.