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Новости Дело Медведчука
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Медведчука оставили под домашним арестом

Медведчука оставили под домашним арестом

Главу политсовета партии "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, оставили под домашним арестом.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Медведчука на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и не удовлетворил ее.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитников... которые действуют в интересах подозреваемого Медведчука (оставить. - Ред.) без удовлетворения", - сказала судья.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Читайте: Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) домашний арест (190) мера пресечения (484)


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Топ комментарии
+8
Почему под домашним? В тюрьму сабаку
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30.07.2021 16:04 Ответить
+5
Лучше всё-таки ему в СИЗО будет, климат там целебнее, более русский. Да и с боевичками, типа "Шторма", что-то пока не видим работы наших "правоохоронцив"
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30.07.2021 16:04 Ответить
+3
Так і не посидить нормально...
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30.07.2021 16:17 Ответить
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Почему под домашним? В тюрьму сабаку
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30.07.2021 16:04 Ответить
))) на гиляке за лапы в собственном дворе .. и не убежит и под присмотром
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30.07.2021 16:56 Ответить
Це політичне переслідування злочинної влади!
Еге ж?!!
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30.07.2021 16:04 Ответить
Героїв України - саме так! https://censor.net/ua/news/3280007/***************************************************************************************************
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30.07.2021 16:12 Ответить
Лучше всё-таки ему в СИЗО будет, климат там целебнее, более русский. Да и с боевичками, типа "Шторма", что-то пока не видим работы наших "правоохоронцив"
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30.07.2021 16:04 Ответить
Под домащним арестом в погребе...
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30.07.2021 16:10 Ответить
а пелёнки ему хоть поменяли ?
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30.07.2021 16:14 Ответить
Можу його замінити на час його арешту
в його маєтку. Тікі шоб його паломниця його в мене в прислугах була! та яхта на причалі! )
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30.07.2021 16:17 Ответить
Так і не посидить нормально...
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30.07.2021 16:17 Ответить
Если бы это был патриот, или майдановец, или ветеран АТО, то зебилы бы оставили его в сизо на долгие годы. Но мертведчук не патриот Украины, поэтому его тюрьма - это вилла с первоклассной едой и молодая жена. Это все что вы должны знать о цирке, который устроили клоуны
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30.07.2021 16:24 Ответить
а потрібно було повісити...
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30.07.2021 16:36 Ответить
Сеоодня зрадник Зе крышует зрадника мертвечука, не скрывая этого, а вдруг наш брат,
кремлевский убийца войдет в Украину, то Вовчик останется на плаву, ну а наше быдло и так радуется, значит пускай зрадник мертвечук мучается в своей постели, а на нарах пусть отдыхают украинские патриоты.
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30.07.2021 16:55 Ответить
Да, давно этого говнюка не слышно.
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30.07.2021 17:06 Ответить
Где, в каком Сомали или в столице Хониара Соломоновы о-ва, держат под домашним арестом по статье государственная измена? Лаврентий палыч берия уже в гробу пробил и дно и крышку!
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30.07.2021 18:09 Ответить
 
 