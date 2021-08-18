Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП
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З Алеї Героїв Небесної Сотні приберуть тимчасові декорації, які поставили в процесі підготовки до 30-ї річниці Дня Незалежності України.
Про це повідомляє Український інститут Національної пам'яті, інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце", - йдеться в повідомленні.
В УІНП пояснили, що ці конструкції були частиною історичної художньо-театральної постановки, яка, за задумом режисера, мала коротко показати епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.
Зазначається, що тимчасові декорації були потрібні для зйомок проєкту.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.
Будь ласка, зачекайте...
Может медиаолигархам это не интресно 😀
Типа- подумаешь : народные деньги прос@али . Это же не кровные из швейцарского банка 😀
задумывали эпическое, а получилось ********* - на то она и ОПа, чтоб всё было через ОПу 👎
ничему их не научил таварисч шапкокрад Овосч
Будівельник@budekspres 1 ч
Порішав @nasia014 , а по радіво сказали, що жони...
От таке ********.
Медіа********
У этого режиСера фамилия есть?
Там ще й з хазяями можно домовитись про шикарний відкат!
Это то что близко и понятно оскотитенной зебиломассе.
Yes! Dopeless@_dopeless 1 ч
І якщо хтось думає, що зеленський будує свій "музей срср" на Алеї Героїв Небесної Сотні випадково - ні, не випадково.
Таких випадковстей не буває. Місце вибрано навмисно і свідомо.
"Ставить ногу на груди".
Це як пир на могилі ворога.
Топтання по прапору.
Невже ми це проковтнемо?
В старших классах увлекался программированием[7]. Закончил Тамбовский государственный технический университет, получил профессию инженер-системотехник. После учёбы год отслужил в армии, потом отец его устроил работать в милицию, и он 2 года работал оперуполномоченным[7].
С 1993 года играл в команде КВН «Тамбовские волки» вместе со Степаном Казаниным, позже был капитаном команды КВН «Тапкины дети», также одно время капитаном этой команды был и Казанин. После распада команды перешли в «95 квартал» и жили в Кривом Роге[2][6][7].
С 2003 года живёт в Киеве, тогда же стал автором «Студии Квартал-95».
Ведущий новостной программы ЧистоNEWS. Был уволен по причине отсутствия достоверной информации в своих выпусках.[8]
Валерий Жидков играет в любительской хоккейной Лиге Киева[9].
В 2019 году участвовал в партии Владимира Зеленского "Зе+", в избирательной гонке на пост Президента Украины.
- прессовать и бить активистов приказал новоназначенный глава Киевской полиции, чтобы выслужиться перед Ермаком;
- к осени Ермак думает поменять на своего человека главу всей полиции - нужно принимать формулу Штайнмайера - нужно будет разгонять и бить протестующих; нардепы боятся, что их разозленный народ будет люто бить:
- США требует убрать агента ФСБ Ермака - его переведут на СНБО; но он тщательно расставляет своих людей в вертикаль власти;
- возможно уберут Венедиктову - на Минюст, на ее место - Баканова.
В общем осень будет горячей.
https://www.youtube.com/watch?v=Euh_pUIPnRk
ОрганизаторыПровокаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни.
Мер Киева - Кличко - сказал - убрать !!!
А что - после того могли не "согласится"
"Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток. Зверніть увагу на фото - сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку", - зазначив Володимир Прокопів."