Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП

З Алеї Героїв Небесної Сотні приберуть тимчасові декорації, які поставили в процесі підготовки до 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Український інститут Національної пам'яті, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце", - йдеться в повідомленні.

В УІНП пояснили, що ці конструкції були частиною історичної художньо-театральної постановки, яка, за задумом режисера, мала коротко показати епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

Зазначається, що тимчасові декорації були потрібні для зйомок проєкту.

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.