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Суд розглядає клопотання про продовження до 7 листопада домашнього арешту Медведчуку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд розглядає клопотання про продовження до 7 листопада домашнього арешту Медведчуку

Печерський районний суд Києва в четвер розглядає клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Захист Медведчука на початку судового засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутності необхідності запобіжного заходу у зв'язку з завершенням досудового розслідування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Представник обвинувачення, виступаючи в суді, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня закінчується термін дії запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - сказав представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці до 7 листопада 2021 року.

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Також, за його словами, з кримінального провадження виділені матеріали щодо інших осіб, слідство за якими триває, і є ризик впливу Медведчука на це розслідування.

Медведчук, виступаючи в судовому засіданні, знову заявив про політичне підґрунтя звинувачення, необґрунтованість доказів і відсутність підстав для продовження запобіжного заходу.

"20 серпня мене повідомили про завершення досудового розслідування ... мені це не зрозуміло, бо термін розслідування було продовжено до 11 листопада 2021 року", - сказав він.

За його словами, матеріали досудового розслідування були відкриті тільки 31 серпня, тобто, як стверджує Медведчук, "все це було зроблено до свята Дня Незалежності".

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Перший позов проти України в ЄСПЛ Медведчук подав 15 червня.

Автор: Анастасія Потіха
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Посадите его в сизо в вип камеру лутьше Суд рассматривает ходатайство о продлении до 7 ноября домашнего ареста Медведчуку - Цензор.НЕТ 8195 зря штоли моллюск пыхтел?
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02.09.2021 13:06 Відповісти
Я протестую! он сидит дома и жрёт наш харч а випкамера пустует и несёт убыток это зрада интересов деда Лукьяна!!!
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02.09.2021 13:36 Відповісти
А украл бы телефон - уже год бы в сизо сидел... Знает же гад что воровать
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02.09.2021 13:13 Відповісти
А садити намірів немає?)
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02.09.2021 13:14 Відповісти
а отчего не общую камеру??
на одну ночь хотя бы
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02.09.2021 13:14 Відповісти
Как раз ко дню октябрьской революции пусть посидит, а там сразу на УАЗик с кивой и вперёд колесить по улицам)))
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02.09.2021 13:20 Відповісти
что они там рассматривают... закрыть сразу цапа кацапского
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02.09.2021 13:35 Відповісти
Продлить до 7 ноября пожизненно без указания года.
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02.09.2021 14:36 Відповісти
цю падлюку-мудачука, кума )(уйла, тре було вже давним давно розстріляти за літання до маскви, за умов воєнного часу...
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02.09.2021 14:37 Відповісти
Это не правильно.
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02.09.2021 16:25 Відповісти
херня это все, Медведчук уже 2е недели как в море на яхте развлекается
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02.09.2021 21:46 Відповісти
 
 