Суд рассматривает ходатайство о продлении до 7 ноября домашнего ареста Медведчуку

Печерский районный суд Киева в четверг рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Защита Медведчука в начале судебного заседания предоставила суду материалы о нарушении подследственности, недопустимости доказательств, а также отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель обвинения, выступая в суде, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено, а 7 сентября истекает срок действия меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

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"Риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения", - сказал представитель прокуратуры, обосновывая необходимость продления меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 7 ноября 2021 года.

Также, по его словам, из уголовного производства выделены материалы в отношении других лиц, следствие по которым продолжается, и есть риск влияния Медведчука на это расследование.

Медведвук, выступая в судебном заседании, вновь заявил о политической подоплеке обвинения, необоснованности доказательств и отсутствии оснований для продления меры пресечения.

"20 августа меня уведомили о завершении досудебного расследования… мне это не понятно, так как срок расследования был продлен до 11 ноября 2021 года", - сказал он.

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По его словам, материалы досудебного расследования были открыты только 31 августа, то есть, как утверждает Медведчук, "все это было сделано к празднику Дня Независимости".

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.