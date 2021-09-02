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Суд рассматривает ходатайство о продлении до 7 ноября домашнего ареста Медведчуку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд рассматривает ходатайство о продлении до 7 ноября домашнего ареста Медведчуку

Печерский районный суд Киева в четверг рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Защита Медведчука в начале судебного заседания предоставила суду материалы о нарушении подследственности, недопустимости доказательств, а также отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель обвинения, выступая в суде, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено, а 7 сентября истекает срок действия меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

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"Риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения", - сказал представитель прокуратуры, обосновывая необходимость продления меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 7 ноября 2021 года.

Также, по его словам, из уголовного производства выделены материалы в отношении других лиц, следствие по которым продолжается, и есть риск влияния Медведчука на это расследование.

Медведвук, выступая в судебном заседании, вновь заявил о политической подоплеке обвинения, необоснованности доказательств и отсутствии оснований для продления меры пресечения.

"20 августа меня уведомили о завершении досудебного расследования… мне это не понятно, так как срок расследования был продлен до 11 ноября 2021 года", - сказал он.

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По его словам, материалы досудебного расследования были открыты только 31 августа, то есть, как утверждает Медведчук, "все это было сделано к празднику Дня Независимости".

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
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Посадите его в сизо в вип камеру лутьше Суд рассматривает ходатайство о продлении до 7 ноября домашнего ареста Медведчуку - Цензор.НЕТ 8195 зря штоли моллюск пыхтел?
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02.09.2021 13:06 Ответить
Я протестую! он сидит дома и жрёт наш харч а випкамера пустует и несёт убыток это зрада интересов деда Лукьяна!!!
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02.09.2021 13:36 Ответить
А украл бы телефон - уже год бы в сизо сидел... Знает же гад что воровать
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02.09.2021 13:13 Ответить
А садити намірів немає?)
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02.09.2021 13:14 Ответить
а отчего не общую камеру??
на одну ночь хотя бы
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02.09.2021 13:14 Ответить
Как раз ко дню октябрьской революции пусть посидит, а там сразу на УАЗик с кивой и вперёд колесить по улицам)))
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02.09.2021 13:20 Ответить
что они там рассматривают... закрыть сразу цапа кацапского
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02.09.2021 13:35 Ответить
Продлить до 7 ноября пожизненно без указания года.
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02.09.2021 14:36 Ответить
цю падлюку-мудачука, кума )(уйла, тре було вже давним давно розстріляти за літання до маскви, за умов воєнного часу...
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02.09.2021 14:37 Ответить
Это не правильно.
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02.09.2021 16:25 Ответить
херня это все, Медведчук уже 2е недели как в море на яхте развлекается
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02.09.2021 21:46 Ответить
 
 