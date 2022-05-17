Росія передумала ліквідувати компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - ЗМІ

Влада Росії припинила процедуру ліквідації російської компанії "Новые проекты", яка фігурує в підозрі СБУ та Офісу Генерального прокурора народному депутату Віктору Медведчуку щодо "незавершеного замаху на розкрадання національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим". Компанія успішно пройшла перевірку податкової служби РФ.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб, компанія "Новые проекты" після початку процедури ліквідації успішно пройшла перевірку Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби. А відтак компанія більше не має проблем через підозру про внесення недостовірних даних.

"У виписці станом на 30 серпня 2021 року після "запису №19" про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії "Новые проекты" та встановили "певну недостовірність" даних, з’явилося ще декілька. Зокрема щодо "подання заяви особою, чиї права та законні інтереси порушуються у зв’язку з виключенням юридичної особи з ЕГРЮЛ" та "Акт перевірки заявленої юридичної адреси". Наразі "Новые проекты" не перебувають у стані ліквідації", – повідомляють "Схеми".

Чинною залишається і ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" в акваторії Чорного моря поблизу Криму (до 2046 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова

Раніше повідомлялося, що Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Перший позов проти України в ЄСПЛ Медведчук подав 15 червня.