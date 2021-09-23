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Новини Політика України
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Нардепка "ЄС" Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вчинив злочин, а саме перешкоджав діяльності народного депутата, коли відмовився надати слово авторам поправок під час розгляду в парламенті законопроєкту про олігархів.

Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуку, коментуючи розгляд у Верховній Раді законопроєкту про олігархів, передає Цензор.НЕТ.

"Руслан Стефанчук зробив серйозну заявку на спікерське крісло і… заодно заробив собі на кримінальну справу, за перешкоджання діяльності народного депутата. Через ненадання слова авторам правок в постатейному розгляді. А воно, до речі, передбачено Регламентом", - розповіла вона.

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"В Україні влада рано чи пізно стає опозицією. Варто було б пам’ятати "дохтуру юридичних наук" А взагалі слуги дивовижно уникають обговорення свого типу "антиолігархічного закону", аби люди не почули наскільки це повна профанація з популістською назвою", - резюмувала Сюмар.

Нардепка ЄС Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу 01
Нардепка ЄС Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу 02

Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
А когда Зеля списал 100 миллиардов гривень долгов облгазам, которые принадлежат олигархам (законопроект 3508-д), а людям ничего не списали - это тоже борьба с олигархами???
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23.09.2021 15:09
+19
Если бы вместо Шерифа в машине сидел Стефанчук, то киллер бы не промахнулся. В такую тушу и слепой попадет
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23.09.2021 14:58
+14
Так такого бегемота надо из АГС расстреливать.
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23.09.2021 14:59
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Чому тоді її не зупинив палковнік Гриценко? Він же далекоглядніший за якусь тітушку?
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23.09.2021 15:00 Відповісти
ты как всегда топишь за идиотизм)
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23.09.2021 15:00 Відповісти
Бот, сгинь.
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23.09.2021 15:00 Відповісти
та ну, він смішний, місцеве посміховисько
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23.09.2021 17:33 Відповісти
Если бы вместо Шерифа в машине сидел Стефанчук, то киллер бы не промахнулся. В такую тушу и слепой попадет
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23.09.2021 14:58 Відповісти
Так такого бегемота надо из АГС расстреливать.
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23.09.2021 14:59 Відповісти
По законам від зелених, Ви вже написали на довічне з конфіскацією))
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23.09.2021 15:09 Відповісти
Стефанчук в ту машину не поместится
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23.09.2021 15:10 Відповісти
Але ж поправки таки хоча б заслуховувались - відчуваєте різницю? Ну, ставили на голосування по кілька разів, так он і арахамя каже, що у кількох "слуг" картки не спрацювали - могли у такому разі теж повторити голосування.
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23.09.2021 15:07 Відповісти
А за масочки штраф повыписывали? Или намордники это только для смердов?
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23.09.2021 14:59 Відповісти
- Добрый вечер, Давид Маркович! Что новенького в Уголовном Кодексе?(с)
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23.09.2021 14:59 Відповісти
А что говорит КС Украины о принятом Законе?Или через полгода год скажут что Закон нарушает конституционные свободы?
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23.09.2021 15:00 Відповісти
КС уже под плинтусом.
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23.09.2021 15:01 Відповісти
В ООН уже заявили, что СНБО злоупотребляет.

И шо?
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23.09.2021 15:02 Відповісти
ООН - это контора, которая как Европа, в настоящее время только выражает озабоченность.
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23.09.2021 15:24 Відповісти
Кончно нарушает! Но до КС об этом скажет Венецианка)))
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24.09.2021 00:14 Відповісти
Ну, вже майже расєя: "Дуррада не майданчик для дискусій" (трохи перефразовано, але зміст саме такий).
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23.09.2021 15:03 Відповісти
А когда Зеля списал 100 миллиардов гривень долгов облгазам, которые принадлежат олигархам (законопроект 3508-д), а людям ничего не списали - это тоже борьба с олигархами???
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23.09.2021 15:09 Відповісти
Коломойскому при ЗЕ АМКУ списал штрафов на ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН
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23.09.2021 15:13 Відповісти
Звичайно. Найвеличніший розраховував, що вони подавляться і передохнуть. Но щось пішло не так...
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23.09.2021 16:56 Відповісти
 
 